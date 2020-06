Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/06) para o seu signo

ÁRIES

Hoje, sim, o dia será bem mais estimulante e as coisas devem fluir de acordo com os seus anseios. Depois de uma terça-feira zicada, é pra glorificar de pé, né, Áries?! Começando por Sol e Vênus que fecham na parceria e dobram energias em sua Casa 3, deixando seu poder de comunicação tinindo. Além de esbanjar simpatia, você terá muita facilidade para conversar, expor seus pontos de vista e convencer as pessoas. Mas cautela para não se empolgar no papo e acabar revelando segredos a quem não deve. O momento também é oportuno para resolver assuntos pendentes em casa e desfazer mal-entendidos: bom dia para se reconciliar com parentes. Hoje a Lua fica toda amorzinho com os astros e indica que há chance de ganhar uma grana inesperada. Na paixão, sinal verdinho! Converse bastante para conhecer melhor o crush e descobrir o que vocês têm em comum: logo pode rolar conquista. No romance, é hora de abrir o coração e falar tudo o que sente e deseja ao seu love. Sexo quentíssimo.

TOURO

Touro, para a nossa alegria ótimas energias chegam das estrelas e essa quarta-feira tem tudo para ser perfeira sem defeitos. A Lua troca likes com Marte e Netuno, dando carta branca para realizar algo que deseja há tempos. Outro apoio importante virá da conjunção entre o Sol e Vênus, que somam forças em sua Casa do Dinheiro. Isso significa boas oportunidades de aumentar seus ganhos: fique e antena ligada e explore seu lado criativo para incrementar sua renda. Os astros só aconselham a não misturar interesses financeiros com amizade para não acabar fazendo papel de trouxa. No trabalho, atividades em equipes e que possam ser feitas em esquema e cooperação, cada um cuidando da sua parte, devem trazer o retorno esperado. Dê suas opiniões e estimule a troca de ideias. Na paixão, o clima de romance está no ar. Pode iniciar um namoro ou falar em compromisso com o crush. Na união, companheirismo total, só controle sua possessividade.

GÊMEOS

A Lua fortalece sua determinação no trabalho e dá vitalidade de sobra para você colocar o serviço em ordem. Só tenha um pouco mais de jeitinho ao resolver questões que exigem jogo de cintura com os chefes, assim não corre o risco de se ver em saias justas nem de atrasar seus planos. É com empenho e disciplina que você vai conquistar suas metas e aumentar seus ganhos. Bom momento para cuidar da saúde e iniciar uma dieta. Mas no geral o dia será muito positivo. A Lua troca ótimas energias com Marte e o Sol se alinha com Vênus em seu signo, acentuando seu carisma, simpatia e espírito de liderança, o que deve favorecer você em vários aspectos, principalmente na paixão. Seu charme será irresistível e pode rolar muita paquera hoje: o crush pode ficar caidinho. Há sinal de atração mútua e intensa por colega ou pessoa influente. A dois, revele seu romantismo.

CÂNCER

Quarta-feira rainha, terça-feira nadinha! Pois é, meus consagrados, o dia de ontem foi puxado, mas hoje os astros vão conspirar a seu favor e você vai contar com sorte e criatividade em tudo que fizer. Além de dar um rolê toda serelepe em seu paraíso astral, a Lua escorpiana forma aspectos excelentes com Marte e Netuno, enviando grandes estímulos para os seus interesses pessoais e profissionais. No trabalho, você vai esbanjar disposição, talento e saberá contagiar os colegas com seu entusiasmo, mesmo se estiver trabalhando a distância por causa da pandemia. O momento é oportuno para encontrar soluções, resolver impasses, probleminhas e dar ideias inventivas para que as coisas fluam melhor, tanto para você quanto para os outros. Concentre-se bem nas tarefas, especialmente ao aprender algo novo. Também é um bom dia para cuidar do visual e levantar sua autoestima. Na paquera, pessoas misteriosas vão atrair você. Na relação a dois, invista no romantismo e na cumplicidade. Além disso, capriche na seducência para envolver seu love.

LEÃO

Leão, a quarta está tranquila e favorável para todo mundo, mas você sabe que você não é todo mundo, né? Uma discussão com pessoa que estima pode abalar seu astral no início do dia. Se a amizade é valiosa, dê o primeiro passo para acertar as coisas rapidamente. Mas não chora, não, coleguinha, porque o astral vai mudar e melhorar, já que a Lua vai ficar em harmonia com Marte e Netuno, enviando ótimas vibes para os seus interesses materiais e o universo doméstico. Vai rolar muita sintonia com a família e você terá determinação de sobra para resolver o que for preciso. Tudo indica que sentirá mais prazer de ficar em casa, cuidar do seu lar e dos parentes. Assunto ligado a imóvel, aluguel, algo relacionado com provento ou pensão pode ser solucionado a contento. Além disso, boas parcerias devem surgir no trabalho. Nos assuntos do coração, Sol e Vênus também vão estimular o amor e a paquera: você vai estar beeem pop e uma paixão aquelas pode invadir o seu coração. Período excitante na vida a dois: os desejos vão ferver entre quatro paredes no melhor estilo Neiva do céu!

VIRGEM

Hoje o Sol se aproxima de Vênus e forma conjunção exata com o planeta do amor e do dinheiro, destacando seus talentos, suas metas e revelando que seu signo estará mais ambicioso, focado nos assuntos profissionais e financeiros. Partiu ganhar mais visibilidade, mostrar o que sabe e aumentar seu prestígio junto aos superiores. Força, guerreira! Você vai lutar com toda força para conquistar reconhecimento e sucesso no trabalho. A Lua também vai jogar no seu time, fará bons aspectos com os astros e garante que é um dia favorável para divulgar seus interesses ou apresentar uma ideia aos chefes, mesmo que seja por e-mail, mensagem ou videoconferência. Aproveite a maré positiva desta quarta e reserve um tempo para cuidar do visual. Vai se sentir seu poder pessoal e esbanjará simpatia na paquera: pode conquistar o crush. No romance, muita sintonia e paixão com o par. Planejem o futuro juntos.

LIBRA

Criatividade, determinação e boa lábia são as promessas dos astros para o seu signo e essas qualidades que estarão à sua disposição podem ajudar você a aumentar seus ganhos no trabalho. Eu ouvi um amém? A Lua dá um rolê em sua Casa da Fortuna, fica de buenas com Marte e reforça seu espírito de luta, dando determinação e vontade para vencer qualquer desafio nas finanças e no serviço. Nas finanças, você pode receber uma grana inesperada ou uma bonificação por algo que fez. É pra glorificar de pé, hein? Sol e Vênus também fecham na parceria e jogam no seu time, alimentando as suas esperanças e sua sede de conhecimento. É uma ótima fase para investir nos estudos e fazer cursos online: aprenda tudo que puder. Fase estimulante na paixão e paquera animada com gente de fora: contatos nas redes sociais devem ferver. Há chance, ainda, de rolar atração por colega, mas não crie falsas expectativas, pois pode ser só uma aventura. Na união, cuide bem de quem ama, mas sem sufocar.

ESCORPIÃO

Além de brilhar em seu signo, a Lua forma aspecto superpositivo com Marte, que segue seu rolê todo pimpão em seu paraíso astral, num claro indício de que seus caminhos estão abertos nesta quarta e muita coisa boa pode rolar. Seu entusiasmo será contagiante e você conseguirá estimular todos, quem estiver ao seu redor ou quem estiver mais distante por causa da pandemia. No trabalho, em vez de alimentar disputas, buscar aliados e somar forças com os outros serão as atitudes mais acertadas. Hoje os astros também ativam seus interesses financeiros e revelam que pode pintar uma grana inesperada, mas cuidado para não fazer papel de trouxa e perder tudo em apostas e negócios duvidosos. No amor, Sol e Vênus deixam seu poder de seducência tinindo e sua sensualidade escorpiana pode envolver o crush. Aguarde fortes emoções na paquera e no romance. A temperatura vai subir na intimidade! Credo, que delícia!

SAGITÁRIO

Ei, Sagita, está lendo o Horóscopo para saber como você vai estar hoje? Bem, vai estar de parabéns, meus consagrados! Nesta quarta, a sua intuição estará acesa e vai dar bom se você der ouvidos ao seu sexto sentido. Vai sentir mais firmeza para tomar decisões importantes e terá muita facilidade para fazer pesquisas e investigações. A Lua percorre o signo anterior ao seu e fica em sintonia com Netuno e Marte, ativando sua força interior e determinação. Bom momento para conversar com pessoas da família e se aconselhar com quem tem mais experiência. Você também pode ter uma ideia inspiradora e, com isso, resolver um problema ou preocupação. Sol e Vênus em sua Casa 7 garantem que trabalhar em parceria será uma ótima escolha. Esses astros ainda mandam vibrações especiais para a paixão e garantem que essa fase é incrível para a sua vida afetiva. Você terá belas chances de encontrar um grande amor ou fortalecer a união com seu love, se vive um romance.

CAPRICÓRNIO

Quartou, meu cristalzinho, e hoje os astros fertilizam o terreno dos seus sonhos e revelam que você pode se aproximar de algo que deseja muito alcançar. É pra glorificar de pé, hein! A Lua dá um rolê em sua Casa das Realizações e faz aspectos maravigolds com Marte e Netuno, por isso também dá carta branca para seus contatos e conversas. Você terá muito traquejo e esperteza para se comunicar, expor opiniões, argumentar e convencer. Trabalhar em equipe será uma boa opção hoje. Porém, por mais que queira ajudar os colegas, pode sentir vontade de mandar. Interaja, coopere e troque ideias, mas evite se impor. Sol e Vênus, que brilham em sua Casa da Saúde, vão renovar a sua vitalidade e revelam que cuidar do corpo fará bem ao seu astral, mas nada de colocar leite condensado em alimentos potencialmente saudáveis, como em uma salada de frutas, por exemplo. No amor, paquera com pessoa amiga tem grande chance de decolar. No romance, você vai mostrar seu lado parceiro e estará fechado(a) com o par para o que der e vier. Expresse e declare o seu amor.

AQUÁRIO

O desejo de brilhar e alcançar o sucesso será ainda maior nessa quarta-feira e quem dá abrigo para as suas ambições é a fada sensata da Lua, posicionada no ponto mais alto do seu Horóscopo. Ela vai irradiar ótimas vibrações ao trocar likes com Netuno e Marte, incentivando você a mergulhar de cabeça no trabalho, batalhar por melhorias financeiras ou dar passos decisivos em busca dos seus ideais. Agora, as grandes surpresas de hoje virão do Sol e de Vênus, que fecham na parceria em sua Casa 5, a mais positiva do Zodíaco. Se depender de sorte, apoio das estrelas e criatividade, suas conquistas estão garantidas, principalmente na vida sentimental. É pra glorificar de pé, hein! A aliança do astro-rei com o planeta do amor vai deixar seu charme irresistível e o clima tem tudo para esquentar na paixão. Capriche nas selfies e o crush vai lotar seus posts com muitos likes e corações. Pode aguardar novidades na paquera e muito romantismo com seu par.

PEIXES

Ontem o bicho pegou entre as estrelas, mas hoje os humilhados serão exaltados. A Lua dá um rolê em sua Casa 9 e troca likes com Netuno e Marte, que brilham em seu signo, dando carta branca para o seu crescimento espiritual, profissional e financeiro. Não faltam estímulos para se dar bem em treinamentos, estudos, cursos e iniciativas que queira abraçar. Busque informações online para se atualizar, aprimorar seus conhecimentos e preste mais atenção em pessoas bem-sucedidas: é hora de aprender e se aperfeiçoar. Hoje, Sol e Vênus também incentivam você a se voltar para a sua casa e sua família. Curta a segurança e o carinho dos parentes, sem perder tempo com discussões. No amor, este é um bom dia para dar o primeiro passo em direção à conquista, caso esteja a fim de alguém. Na união, o clima deve esquentar!

por João Bidu

