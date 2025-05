Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Evite deixar que certas pessoas ultrapassem os seus limites emocionais. A melhor saída é expressar, com firmeza e serenidade, até onde você está disposto a tolerar certos comportamentos. Usar sua maturidade e clareza mental será essencial para encontrar um ponto de equilíbrio e resolver a situação de forma pacífica, mas definitiva.

Números da sorte: 45 - 6 - 13 - 27 - 50 - 38

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Hoje, sua sensibilidade pode ser fundamental para alguém que está em silêncio, precisando de ajuda. Uma mensagem, ligação ou gesto sutil pode indicar que uma pessoa próxima está vivendo uma fase difícil, mas hesita em se abrir. Confie na sua percepção e tome a iniciativa de oferecer apoio antes que seja tarde.

Números da sorte: 19 - 8 - 51 - 36 - 27 - 40

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Evite se desgastar com pessoas que adoram se intrometer em sua vida. É hora de ser educado, porém direto, e afastar essa energia que te desestabiliza. Ao mesmo tempo, valorize aquele amigo verdadeiro, que te aceita com suas qualidades e falhas, e sempre tem um conselho honesto para te oferecer.

Números da sorte: 55 - 7 - 30 - 19 - 28 - 46

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Um novo ciclo começa a se desenhar diante de você, mais leve e cheio de promessas positivas. Depois de tantas provas, chegou o momento de se permitir viver dias mais tranquilos e felizes. Mesmo assim, lembre-se de que escutar o outro com o coração aberto pode trazer aprendizados valiosos e fortalecer vínculos importantes.

Números da sorte: 42 - 18 - 29 - 56 - 1 - 30

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Alguém que admira profundamente quem você é pode surgir hoje como um verdadeiro aliado nos seus planos. Aproveite essa conexão positiva para colocar seus objetivos em movimento, pois seu carisma e poder de convencimento estarão em alta. Grandes conquistas podem nascer de simples conversas!

Números da sorte: 54 - 27 - 6 - 40 - 39 - 12

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Preocupações recentes podem estar tirando seu foco, mas a solução está mais perto do que imagina. Talvez seja hora de agir com coragem ou enxergar a questão por outro ângulo. Aquilo que parece complicado demais pode se resolver rapidamente quando você der o primeiro passo, mesmo que com cautela.

Números da sorte: 21 - 9 - 34 - 50 - 3 - 17

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Algumas pessoas surgem em nossa vida trazendo mais peso do que leveza. Por isso, é essencial manter a educação, mas estabelecer limites para que a negatividade alheia não interfira na sua paz interior. Ainda hoje, o universo pode te surpreender com uma visita inesperada ou um momento especial que trará alegria e novas esperanças.

Números da sorte: 9 - 52 - 60 - 21 - 37 - 18

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Uma decisão que está prestes a tomar pode se tornar um divisor de águas na sua vida, trazendo calmaria e sorte. Suas inquietações tendem a desaparecer quando você perceber que o cenário não era tão complicado assim. Ouça atentamente os conselhos de alguém confiável — essa orientação pode ser a chave para um período mais equilibrado e feliz.

Números da sorte: 28 - 47 - 2 - 53 - 16 - 34

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Pense bem antes de agir, pois suas escolhas de hoje podem definir o rumo dos próximos dias. Avaliar riscos e possibilidades com calma te dará uma vantagem importante. Também vale lembrar que a vida se enriquece nas trocas com os outros, então não se feche — novas experiências virão de conexões inesperadas.

Números da sorte: 4 - 31 - 28 - 46 - 50 - 17

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Evite gastar energia com conflitos pequenos e concentre-se em resolver o que realmente importa. Há boas surpresas no horizonte, mas elas só virão se você abrir espaço para o novo. Abandone o peso do que passou e aceite a leveza de um novo ciclo. Hoje é um ótimo dia para reacender a esperança e fazer planos com o coração tranquilo.

Números da sorte: 6 - 45 - 53 - 28 - 14 - 39

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você está prestes a enfrentar algo importante, e por isso é essencial se preparar emocionalmente e traçar uma estratégia. Mesmo que a dúvida tente te paralisar, lembre-se de que coragem é agir apesar do medo. Cortar laços com o que não acrescenta pode ser o primeiro passo rumo à verdadeira liberdade emocional.

Números da sorte: 18 - 37 - 22 - 60 - 49 - 53

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje é ideal para dar forma às ideias que vêm rondando sua mente — sua imaginação está em alta. Mantenha-se distante de conversas maldosas ou rumores; sua paz vale mais do que qualquer comentário. Além disso, fique atento: um convite inesperado pode te levar a viver momentos divertidos e inesquecíveis.

Números da sorte: 53 - 26 - 37 - 42 - 9 - 10

Fonte: Horóscopo Sideral

