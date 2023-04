Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/04) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

É importante se aperfeiçoar na gestão financeira, visto que Mercúrio ingressa na casa material. O momento astrológico tende a evidenciar a necessidade de zelar por qualidade de vida, tanto nos aspectos operacionais do dia a dia, como nos emocionais e interpessoais.

Touro

Procure aproveitar para amadurecer projetos pessoais, já que Mercúrio ingressa em seu signo. A tendência durante esta fase é que você se mostre mais introvertida em benefício da vida privada, o que lhe permite organizar melhor seus demandas e seu dia a dia.

Gêmeos

Busque se aperfeiçoar frente aos contratempos, pois Mercúrio adentra a área de crise. O momento tende a destacar sua capacidade de comunicação com o entorno imediato, o que se mostra útil à gestão da rotina em casa e em outros ambientes que integrem o dia a dia.

Câncer

Tente aproveitar para fortalecer os vínculos fraternos, visto que Mercúrio adentra a casa das amizades. É fundamental se aprimorar na expressão das ideias, buscando melhorar a qualidade da informação e da convivência com as pessoas próximas.

Leão

É preciso aperfeiçoar seus conhecimentos sobre gestão, pois Mercúrio adentra a casa do trabalho. O momento tende a evidenciar sua desenvoltura nos aspectos práticos do dia a dia e os relacionamentos, o que contribui com o planejamento de atividades em grupo.

Virgem

Seus interesses podem ficar mais coerentes com seus valores, já que Mercúrio adentra a casa espiritual. Nesta fase, você tende a ser guiada por um processo de aperfeiçoamento íntimo que lhe ajuda a rever prioridades e reestruturar sua vida.

Libra

Como Mercúrio ingressa no setor íntimo, busque dar valor à introspecção e ao amadurecimento. O momento tende a apontar que esta fase é desafiadora por lhe fazer rever projetos pessoais e ao aprimoramento de sua postura na defesa dos seus interesses.

Escorpião

Procure dar valor ao intercâmbio de ideias, já que Mercúrio adentra a casa dos relacionamentos. Seu lado solidário e prestativo pode ser despertado, contudo a fase cheia da Lua na área de crise demanda autocuidado para evitar que o envolvimento nos problemas alheios afete seu bem-estar.

Sagitário

O céu da semana tende a aflorar sua capacidade empreendedora em favor da gestão das rotinas, do fortalecimento de suas ambições e das parcerias. Uma visão racional dos processos tende a lhe guiar agora, visto que Mercúrio adentra o setor do cotidiano.

Capricórnio

A coletividade tende a se mostrar favorável ao intercâmbio de ideias, pois Mercúrio ingressa no setor social. O momento astrológico pode favorecer o enfrentamento de questões complicadas para redimensionar prioridades e aperfeiçoar os processos de gestão.

Aquário

O círculo de confiança tende a se fortalecer durante esta fase, que se nutre de valores e objetivos comuns. Mercúrio pode ajudar nesse entendimento ao ingressar na casa da família, permitindo-lhe compreender as necessidades das pessoas do entorno.

Peixes

Seu discurso pode ficar mais objetivo e racional, pois Mercúrio adentra a casa comunicativa. A articulação de parcerias tende a ser motivada, já que a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho. Contudo, é importante ter um aprimoramento constante para alinhar os interesses.

Leia Também