Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03) para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje, seu céu astrológico indica um dia repleto de esperança, mesmo que algum pessimismo momentâneo tente obscurecer sua visão. A energia dos astros favorece a aproximação de um objetivo importante, tornando o caminho mais leve e claro. Aproveite o pico de sorte. Vejamais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Sob a influência desafiadora da Lua, você deve buscar o otimismo para enfrentar os contratempos do dia. A fé se transforma em seu guia luminoso, dissipando as sombras internas que impedem seu progresso. O melhor momento para agir é entre 14h30 e 16h, pois Mercúrio traz clareza mental. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Aqueles que superam grandes desafios merecem celebrar grandes vitórias. Hoje, você pode reacender sua fé e energia para alcançar o ápice de suas conquistas pessoais. O Sol favorece o período entre 9h e 11h, trazendo inspiração e coragem para lutar pelos seus ideais. Sua sorte está em alta. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Sonhar é essencial, mas o céu alerta para a importância da prudência e ter os pés no chão. Obstáculos inesperados podem surgir, mas que ajudarão a equilibrar sonhos e realidade. Entre 16h e 18h, Vênus envia uma energia de alerta para que você avalie cada passo antes de agir. A sorte aqui é moderada. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Neste dia, é fundamental evitar desgastes em discussões inúteis e valorizar mais a sua energia e bem-estar. Hoje você terá uma janela especial de sorte entre 11h e 13h para refletir sobre suas emoções e fortalecer sua autoconfiança. Afaste-se de pessoas que não reconhecem seu valor. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O cosmos sugere que hoje você arrisque um pouco mais, pois o momento está favorável para mudanças significativas. Este é um dia perfeito para perceber as forças planetárias aliadas para dar passos ousados rumo a seus sonhos, especialmente entre 13h e 15h. A sorte brilha intensamente. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Este dia traz uma verdadeira explosão de vitalidade e autoconfiança. Logo pela manhã, entre 7h e 9h, você sentirá sua energia interior pulsando mais forte, atraindo momentos de sorte em situações desafiadoras. Sua fé em suas habilidades vai permitir superar obstáculos. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Possivelmente terá um dia marcante, onde seus esforços ajudarão você a fazer tudo como deve e foi planejado. O período mais favorável será entre 15h e 17h, momento em que os astros ampliam sua resistência e foco. Sua sorte hoje é média-alta, ligada diretamente ao trabalho árduo. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Hoje os bons sentimentos vão prevalecer e assim você atrairá pequenos milagres cotidianos, deixando o dia mais leve. A energia astral fluirá melhor entre 11h e 13h. Use esse horário para se envolver com atividades que exigem comunicação e colaboração, deixando de lado discussões improdutivas. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Este é o momento ideal para tomar iniciativas ousadas, lutar pelo que acredita e investir em metas pessoais. As energias cósmicas oferecem um empurrão extra, tornando possível a abertura de caminhos para novas oportunidades. Das 17h às 19h, o entardecer reserva o ponto alto da sorte. Veja mais sobre Capricórniohoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: As estrelas indicam que você pode ter um dia especialmente ativo, mas diversas tarefas poderão finalmente ser resolvidas. Inclusive aquelas que haviam sido adiadas. Com o pico de produtividade entre 09h e 12h dedique-se com entusiasmo, pois seu nível de sorte é médio, mas crescerá. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje esteja aberto ao movimento e às oportunidades inesperadas, pois as estrelas indicam facilidade para resolver situações com leveza e discernimento. O período da tarde será seu momento de ouro, principalmente entre 13h e 17h, onde tudo tende a dar certo de forma natural. Aproveite cada instante. Vejamais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

