Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/10) para o seu signo

ÁRIES

Investir na aparência poderá causar boas impressões. A relação com amigos estará em alta, mas economize nos passeios em grupo. Através de um amigo, pode conhecer um novo paquera.

TOURO

Pode se divertir com passeio logo cedo, mas à tarde pode se desentender com alguém próximo. Mudança no visual renderá elogios ao seu bom-gosto. Paquera com alguém popular pode surpreender.

GÊMEOS

As estrelas avisam que é preciso jogar fora o que não tem mais espaço em sua vida antes de abrir espaço para coisas novas. Um pouco mais de animação ajuda a fortalecer a vida amorosa.

CÂNCER

Bom momento para reunir o pessoal, entrar em contato com alguém querido e reforçar os laços com quem é importante em sua vida. Na paquera, aposte na sensualidade para se destacar.

LEÃO

Vale a pena colocar em ordem alguns assuntos familiares ou tarefas que ficaram pendentes em casa. Se tem compromisso, valorize o romantismo e faça o possível para não criticar o par.

VIRGEM

Hoje, a diversão e o alto-astral estão presentes e prometem ótimos momentos logo cedo. Aproveite para passear e se livrar do estresse. Olhe ao seu redor se está buscando um novo amor.

LIBRA

Aproveite a manhã para curtir bons momentos na companhia da família ou colocar o orçamento de casa em ordem. Pode conhecer gente nova neste domingo. No romance, mostre seu carinho e evite brigas.

ESCORPIÃO

Vai sobrar disposição para um passeio ou viagem rápida logo cedo e você pode se divertir conhecendo um lugar novo. Se já tem compromisso, saiba que o excesso de ciúme pode trazer problemas.

SAGITÁRIO

Pode receber uma grana que não estava esperando. Conhecer um lugar novo pode ser a melhor pedida para agitar o domingo. Seu jeito descontraído e animado será sua melhor arma na paquera!

CAPRICÓRNIO

Aproveite o dia para correr atrás de seus interesses. Gastar mais do que pode para se divertir talvez traga dor de cabeça mais tarde. Se está a fim de alguém, pegue leve com a possessividade.

AQUÁRIO

Pode pintar o desejo de se isolar ou repensar algumas coisas. Mas logo em seguida vai surgir energia para curtir seus passatempos preferidos. Se está a fim de alguém, não esconda seu interesse.

PEIXES

O domingo começa mais descontraído se puder curtir a companhia de pessoas próximas. Evite companhia de pessoas maldosas. Se está de olho em alguém, mantenha isso em segredo por enquanto.

(Via João Bidu)

