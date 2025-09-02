Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Energia lá em cima e mente na paz. Hoje pode parecer que o mundo está girando rápido demais, com mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Relaxa, inspire fundo e desacelera um pouco. Sua vibe tá lá em cima, cheia de energia nova. Use essa força pra colocar as prioridades no lugar, focar no que precisa e transformar seu dia numa parada muito mais produtiva e leve, sem perder o controle...Números da sorte: 21 - 38 - 47 - 16 | Lua Crescente em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Bora resolver tudo com sorriso no rosto. Dia perfeito pra dar um jeito nos possíveis obstáculos que possam surgir. Cada tarefa que você resolver vai trazer um alívio enorme, tipo tirar um peso das costas. O segredo mesmo é encarar tudo com positividade: isso vai te ajudar a enfrentar qualquer desafio sem perder o humor ou a motivação. Assim, o que parecia chato vira até motivo pra se...Números da sorte: 18 - 57 - 20 - 6 | Lua Crescente em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Manhã cheia de ideias e noite de paz. O dia começa numa vibe leve, com a mente cheia de inspiração e boas ideias. Aproveita esse clima pra dar um gás naquilo que você estava enrolando, seja na vida pessoal ou no trampo. Quando a noite chegar, tudo vai conspirar a seu favor pra você relaxar de verdade. A energia do Universo convida a deixar a mente numa paz profunda que faz um...Números da sorte: 48 - 53 - 12 - 30 | Lua Crescente em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Emoções firmes e projetos que avançam. Esta jornada será daquelas em que nada ruim conseguirá te atingir, desde que você segure a onda das emoções no lugar. Aproveita esse equilíbrio pra organizar suas ideias e tirar do papel aqueles projetos que podem abrir várias portas lá na frente. Com serenidade e foco, dá pra montar um plano que seja sólido, confiável e que te leve...Números da sorte: 36 - 17 - 58 - 43 | Lua Crescente em Capricórnio.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Vibe positiva e energia forte. Aproveita que a Lua tá mandando aquela energia massa pra você resolver as coisas do seu jeito, sempre com muito otimismo no coração. Hoje sua personalidade vai estar brilhando, e você vai olhar pra tudo com uma leveza que até surpreende. Momento é ideal pra cuidar de si mesmo, repensar aqueles hábitos e pensar num jeitinho de dar um...Números da sorte: 40 - 19 - 23 - 57 | Lua Crescente em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Driblando incertezas com sorriso no rosto. Mesmo que rolem uns pepinos pelo caminho, nada que você não consiga desenrolar numa boa. O astral do dia tá tranquilo e cheio de chances pra você se sentir bem consigo mesmo. Se você teve momentos de dúvidas, vai voltar com tudo, mais confiante e cheio de energia, mais preparado(a) pra aproveitar bem cada surpresa boa que...Números da sorte: 22 - 48 - 37 - 16| Lua Crescente em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Dia agitado e alegria no ar. Possivelmente este dia será cheio de movimento e muita felicidade rolando junto. Você vai ter pique de sobra pra resolver aquilo que tá acumulado e, no final, vai se sentir leve, animado e feliz. O bom humor vai ser seu melhor parceiro, refletindo no seu bem-estar geral. Bora também comemorar as pequenas conquistas e aproveitar o melhor que...Números da sorte: 30 - 58 - 4 - 27 | Lua Crescente em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Emoção e conexão que faz bem. O dia traz uma mistura de emoções fortes com aquela vibe otimista lá em cima. Seu lado mais alegre vai estar super evidente, deixando tudo mais divertido e leve. A vida social também promete, com encontros, papos e troca de ideias que vão fazer seu coração bater mais forte. Espalhe sua energia positiva pra galera que você curte e faça esse rolê...Números da sorte: 6 - 39 - 47 - 55 | Lua Crescente em Capricórnio.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Valorizando os detalhes que fazem a diferença. Pode ser que hoje deva de encarar aquelas tarefas que a galera geralmente acha chata, mas que pra você podem ser até prazerosas. Resolver essas coisinhas vai te dar uma sensação boa de dever cumprido e equilíbrio no coração. Não esquece de tomar um tempinho pra dar uma pausa, relaxar e recarregar as energias. Às...Números da sorte: 31 - 2 - 57 - 11 | Lua Crescente em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Organização é o segredo do dia. Se você tem uma lista cheia de planos, o truque é mesmo se organizar bem. A manhã pode ser superprodutiva e vai dar pra você avançar bastante nos seus objetivos. Corpo e mente vão estar alinhados, trazendo aquela confiança e pensamento positivo que sustentam o dia inteiro. Quando a noite chegar, se permita desacelerar, relaxar e...Números da sorte: 29 - 60 - 17 - 34 | Lua Crescente em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Energia a mil e emoções no controle. Você terá neste dia uma energia forte e muita vitalidade pra todas as áreas da sua vida, seja pessoal ou social. O lance é canalizar ela mantendo as emoções em equilíbrio pra não perder o foco. A alegria que vem de dentro vai ser o motor que guia suas escolhas. Ignorar aqueles problemas que não valem a pena é fundamental pra manter...Números da sorte: 19 - 33 - 57 - 41 | Lua Crescente em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Brilhe sem medo. Evita treta e discussões que não levam a lugar nenhum, seja por teimosia sua ou de quem estiver perto. Se rolar algum evento ou reunião, se prepare porque todos vão estar de olho em você. Esse é o seu momento de mostrar o melhor que tem, brilhar e se sentir seguro de si. Aproveita a vibe do dia pra estar confiante e dar o seu show...Números da sorte: 39 - 27 - 44 - 16 | Lua Crescente em Capricórnio.

Fonte: Horóscopo Sideral

