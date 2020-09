Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/09) para o seu signo

Dependentes e trabalhadores, muitos virginianos tem a tendência de se tornar até obcecados. Gostam de ordem e de cada coisa em seu lugar. De fato, eles se sentirão felizes em fazer parte de uma organização eficiente, onde poderão contribuir no sentido de alcançar o máximo de produtividade. Apresenta uma atitude bem definida em relação à talento e técnica são combinados com uma visão prudente e pragmática das tendências de mercado.

Quem nasceu hoje

Sua natureza será vigorosa, o entusiasmo dos primeiros anos de vida não vão se perder com o tempo. Gozará de boa saúde, mas deverá alimentar-se corretamente, para não vir a ter problemas. Mantenha os pés firmes na realidade.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta, e a indicação é de cuidados para não comprometer o andamento do seu trabalho com discussões. Controle seu humor quando estiver com seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

Áries – Conte com a ajuda da família, incluindo os que trabalham ao seu lado. Expanda suas ideias e negócios. Dedique-se mais a quem ama. Procure ter momentos de descontração. Evite o açúcar. C. 225 M. 0894

Touro – Pode alterar o rumo dos negócios. Empregue suas energias para mudar as finanças. Astral de emoções e conquistas afetivas. Problemas com Libra. Tente em jogos, sorteios e loteria. C. 787 M. 3118

Gêmeos – Trabalho e negócios caminham para a estabilidade. Conte com Sagitário e Peixes. Clima harmonioso com a família, conseguirá passar seus novos ideais. Evite os ciúmes. C. 803 M. 4965

Câncer – Novos contatos profissionais. Conseguirá organizar suas finanças e estabilizar os negócios. Ajuda da família e nativos de Capricórnio. Os amigos estão ao seu lado. Amor com paixão. C. 941 M. 5352

Leão – Você esta a um passo do sucesso. Planeje o futuro, pois ainda terá que lidar com algumas disputas no setor de trabalho. Tendência a reprimir desejos afetivos. C. 662 M. 8739

Virgem – Vá em busca do sucesso, os astros indicam realizações nos negócios e trabalho. Favorável para compras e novos compromissos na área financeira. A Lua o faz amoroso, e traz acertos afetivos. C. 558 M. 9606

Libra – Poderá se desentender com Virgem e Câncer. Não comprometa seu relacionamento familiar. Procure ser gentil com a pessoa amada. Adie viagens, compras e mudanças no lar. C. 180 M. 3097

Escorpião – Estará envolvido com a família, seus problemas e conseguirá dar o rumo certo para as dificuldades. Saia para compras domésticas. Segredos a dois aumentam a sintonia na união. C. 049 M. 7486

Sagitário – Os negócios e trabalho trazem sucesso e tranquilidade. Força de vontade e energia mental não devem faltar para novos compromissos. Sentimento de união com a pessoa amada. C. 694 M. 1775

Capricórnio – Você esbanja vitalidade e vontade de sair da rotina no trabalho. Pode se envolver em novos empreendimentos e contar com sócios. Grande poder de análise no amor, novidades no coração. C. 731 M. 6543

Aquário – Você esta mais sensível e precisará do apoio da família e colegas de trabalho. Resolverá a maior parte das finanças. Concentre-se em seus sonhos, dê carinhos ao seu amor. C. 412 M. 0621

Peixes – Você passa pelo alerta e precisará dar atenção à saúde, não abuse nas bebidas e alimentação. Rivalidade amorosa pode vir à tona. Não seja tão crítico. Procure ser sensível com família e seu amor. C. 376 M. 2210

Por Dirce Alves

