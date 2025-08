Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/08) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Confiante e determinado, este é o momento ideal para você tomar decisões importantes. Sua energia positiva pode impulsionar um projeto que promete não apenas alegria, mas também vantagens significativas. Grandes oportunidades podem surgir dos lugares mais inesperados, fique atento!

Números da sorte: 8 - 18 - 11 - 45 | Lua Crescente em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

O astral indica que é hora de lutar pelo que deseja com firmeza e coragem. Um ciclo favorável traz conquistas pessoais importantes, desde que você mantenha a discrição e evite distrações negativas. Invista seu tempo livre em atividades relaxantes que renovem sua energia. No âmbito astrológico, essa fase diz respeito ao fortalecimento interno e superação dos desafios.

Números da sorte: 7 - 13 - 44 - 16 | Lua Crescente em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Se você está se preparando para exames, entrevistas ou concursos, seu momento chegou! O céu favorece o aprendizado e o trabalho em grupo, tornando essas experiências mais leves e prazerosas. Encontre equilíbrio ao aliar diversão e condicionamento físico. A presença de amigos ou familiares traz felicidade e é um indicativo de orgulho, segundo as estrelas.

Números da sorte: 6 - 13 - 20 - 31 | Lua Crescente em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Prepare-se para eventos inesperados que podem transformar sua vida. Notícias importantes abrirão caminho para uma nova era, marcada por passos concretos nas áreas que você vinha planejando há tempos. O horóscopo mostra que essa fase promete muita prosperidade e crescimento pessoal, pois os astros alinham-se para apoiar seus sonhos.

Números da sorte: 5 - 14 - 21 - 46 | Lua Crescente em Escorpião.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Sua sensibilidade e intuição estão mais aguçadas, tornando seus sonhos vívidos e reveladores. Este período é marcado por paz, harmonia e momentos de romance e diversão. Além disso, o aumento do seu charme e beleza natural te torna mais atraente e popular, influências astrológicas que favorecem relacionamentos e conexões sociais.

Números da sorte: 4 - 37 - 23 - 30 | Lua Crescente em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Astrologicamente, seu signo entra em uma fase intensa de crescimento e transformação. Planos maiores começam a ganhar forma, impulsionando você a superar medos e romper com limitações antigas. Este é o momento para focar na saúde e não desistir dos objetivos, pois os astros indicam que a persistência trará bons frutos.

Números da sorte: 3 - 45 - 52 - 38 | Lua Crescente em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Se uma ideia criativa tem ocupado sua mente, agora é a hora de colocá-la em prática. Apesar de sentir certa insegurança, o cosmos energiza sua criatividade e vontade de agir. Para garantir o sucesso, será necessário um esforço extra para elevar sua autoconfiança. O horóscopo recomenda focar na perseverança e acreditar no seu potencial.

Números da sorte: 2 - 49 - 60 - 7 | Lua Crescente em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Cuidado com as pessoas que você permite entrar em sua vida agora. O alinhamento astrológico sugere que escolher bem suas companhias é essencial para evitar decepções. Mesmo diante dos desafios, mantenha-se firme em seus ideais e valorize as pessoas que realmente importam. Essa proteção emocional será crucial para manter sua estabilidade.

Números da sorte: 12 - 39 - 20 - 19 | Lua Crescente em Escorpião.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Suas ideias criativas estão prestes a ser transformadas em planos lucrativos. No entanto, questões familiares exigirão decisões importantes. Apesar dos desafios, é fundamental promover um ambiente harmonioso em casa para aliviar tensões. O horóscopo aconselha a cultivar a paz doméstica para melhor enfrentar as mudanças.

Números da sorte: 11 - 21 - 48 - 4 | Lua Crescente em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Este ciclo traz grandes oportunidades para aumentar seu poder pessoal e profissional. Os relacionamentos ganham mais intensidade e profundidade, enriquecendo todas as áreas da sua vida. É possível que talentos ocultos venham à tona, ajudando no seu desenvolvimento. Segundo a astrologia, essa é uma fase promissora para crescer e se destacar.

Números da sorte: 1 - 50 - 48 - 53 | Lua Crescente em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Um dia otimista e repleto de alegria espera por você. A sorte estará ao seu lado, mas será sua atitude positiva que atrairá as melhores oportunidades. Apesar de imprevistos familiares, o horóscopo reforça que você tem capacidade para resolver qualquer situação com calma e sabedoria, tornando os desafios temporários em aprendizado.

Números da sorte: 8 - 53 - 39 - 37 | Lua Crescente em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Um projeto pessoal antigo voltará com força total, trazendo um ritmo mais leve para sua rotina. A astrologia indica o início de uma fase de expansão e prosperidade. Ainda assim, recomenda-se cautela para evitar mal-entendidos causados por sentimentos confusos que podem gerar conflitos desnecessários. Manter clareza emocionais será essencial.

Números da sorte: 9 - 2 - 16 - 31 | Lua Crescente em Escorpião.

Fonte: Horóscopo Sideral

