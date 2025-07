Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Você está entrando em uma fase na qual a vitalidade e o entusiasmo se destacam. A energia do dia favorece atitudes ousadas e decisões que apontam para o seu crescimento pessoal. Deixe para trás velhos bloqueios e aposte em um caminho mais leve e confiante. Agora é a hora de cultivar hábitos e projetos que promovam sua evolução a longo prazo.

Números da sorte: 41 - 2 - 60 - 38 | Início da Lua Crescente em Libra.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Mesmo diante de dúvidas, você perceberá que algumas escolhas incertas podem ser exatamente o que você precisa para avançar. Ao lidar com os outros, seja honesto e gentil, pois isso trará bons frutos. Sua empatia será um guia poderoso para ajudar quem estiver ao seu redor. Escolha bem onde colocar sua energia e transforme inseguranças em avanços.

Números da sorte: 23 - 58 - 49 - 6 | Início da Lua Crescente em Libra.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

A energia do dia convida a reavaliar seus laços pessoais. Se alguém estiver drenando seu entusiasmo ou minando seus sonhos, talvez seja hora de se afastar. Cultivar relações mais inspiradoras e verdadeiras será essencial para manifestar seus objetivos. Permita-se estabelecer limites e proteger o espaço que alimenta sua paz e sua motivação.

Números da sorte: 16 - 20 - 49 - 37 | Início da Lua Crescente em Libra.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Imprevistos podem testar sua paciência, mas o segredo está em manter o equilíbrio emocional. Respire fundo, observe antes de reagir e mantenha o foco nas soluções, não nos problemas. Direcionar sua atenção para atividades construtivas fará toda a diferença e ajudará você a atravessar possíveis turbulências com mais clareza e leveza.

Números da sorte: 45 - 58 - 17 - 24 | Início da Lua Crescente em Libra.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Canalize sua energia para aquilo que realmente importa. Evite se envolver em conflitos desnecessários ou distrações que apenas tiram seu foco do que é essencial. Com disciplina emocional e atitude positiva, você pode transformar pequenas atitudes em avanços significativos. Este é um ótimo momento para dar passos práticos em direção aos seus sonhos.

Números da sorte: 52 - 20 - 19 - 38 | Início da Lua Crescente em Libra.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Seu bom humor e sua autoconfiança estarão em alta e terão um efeito contagiante nas pessoas ao seu redor. Invista seu tempo em assuntos que alimentem sua alma e rodeie-se de quem valoriza sua presença. O dia pode ser mais leve se você se afastar de ambientes tóxicos e organizar seu tempo de forma gentil consigo mesmo. Paz interior será sua maior conquista.

Números da sorte: 28 - 31 - 40 - 59 | Início da Lua Crescente em Libra.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Se o peso do dia a dia tem sido grande, hoje é o momento certo para pisar no freio. Reserve instantes de silêncio, desconecte-se do barulho externo e cuide da sua mente com carinho. Situações inesperadas podem aparecer, mas em vez de atrapalhar, tendem a suavizar o seu caminho. A calma será sua aliada para restaurar o equilíbrio e encontrar leveza no cotidiano.

Números da sorte: 41 - 32 - 60 - 54 | Início da Lua Crescente em Libra.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Dê um espaço maior àquilo que aquece seu coração. Sua criatividade está pulsando e pode se transformar em refúgio para emoções represadas. Permita-se desligar das obrigações externas e voltar os olhos para dentro. Hoje, priorize o que alimenta sua alma. O seu bem-estar depende de se ouvir com mais atenção e respeitar seus próprios limites e desejos.

Números da sorte: 37 - 10 - 9 - 26 | Início da Lua Crescente em Libra.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Você sentirá mais intensamente a energia de quem está por perto. Isso pode ser útil para fazer escolhas mais conscientes sobre com quem dividir seu tempo e sua energia. Rompa com padrões desgastantes e permita-se renovar a rotina. Quando sentir o impulso da impaciência, respire fundo. Pequenas pausas são capazes de mudar o clima do dia inteiro.

Números da sorte: 10 - 59 - 48 - 36 | Início da Lua Crescente em Libra.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Comece o dia acreditando em sua capacidade de enfrentar qualquer desafio que surgir. Mesmo diante de dificuldades, seu equilíbrio interno será sua maior força. Aproveite essa energia para observar quais áreas da sua vida pedem atenção e mudança. Pequenas atitudes com constância podem gerar grandes efeitos. Estar aberto à renovação será um trunfo valioso.

Números da sorte: 54 - 60 - 19 - 35 | Início da Lua Crescente em Libra.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Seus sonhos podem parecer distantes, mas cada passo firme o aproxima deles. Sua sensibilidade vai florescer, favorecendo conversas sinceras e momentos de conexão genuína com os outros. Fortalecer os vínculos emocionais trará nova inspiração. Deixe-se nutrir por boas companhias e descubra na troca afetiva um combustível poderoso para seguir adiante.

Números da sorte: 12 - 46 - 20 - 51| Início da Lua Crescente em Libra.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Algo especial pode acontecer hoje e mudar a forma como você vê o mundo. Uma simples vivência, um encontro ou uma ideia pode abrir seus olhos e trazer paz ao coração. Mesmo que surjam dificuldades, não desanime: seu esforço será reconhecido no momento certo. Acredite no que está construindo. Afinal, a transformação começa dentro de você.

Números da sorte: 19 - 21 - 56 - 37 | Início da Lua Crescente em Libra.

Fonte: Horóscopo Sideral

