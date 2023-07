Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/07) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Um pouco de excitação é necessária, porque a alma não suporta ter de viver sob o jugo de constantes compromissos e deveres, precisa de cenário amplo para dançar leve e elegante pelas ondas da vida. Em frente com tudo.

Touro

Lá no fundo anda batendo uma insurgência, porque nada é como deveria ser, as coisas permanecem muito pouco tempo no trilho que deveriam, a maior parte do tempo andam descarriladas mesmo. Não devia ser assim.

Gêmeos

Tem dias que a mente se apresenta com uma verdadeira inimiga, fazendo de tudo para que você se descontrole emocionalmente, e se preocupe dramaticamente com perspectivas que, em si mesmas, têm pouca chance de acontecer.

Câncer

Muito difícil que tudo saia de acordo ao planejado neste momento, porque as coisas andam muito transtornadas, e as pessoas mais ainda. Melhor ampliar a dose de tolerância diante de trapalhadas e atitudes maliciosas.

Leão

A sorte é um fator surpreendente e imprevisível, mas nossa humanidade está o tempo todo à sua procura. Neste momento de sua vida, a sorte joga um papel importante, faz contraponto às trapalhadas que você comete.

Virgem

As limitações pesam e constrangem, mas evite se estender demais num exercício dramático que, no fundo, não teria significado algum, a não ser o do próprio drama, que não é grande coisa. Melhor seguir em frente.

Libra

Pensar e comunicar são duas dinâmicas bastante diferentes, que quando encontram convergência é um show, mas é raro isso acontecer. Tendo isso em mente, procure se expressar com simplicidade, sem exigir entendimento.

Escorpião

Por maior que seja sua força individual, de toda maneira você precisará dessas ou daquelas pessoas em alguma curva da vida, quando constatar que sua força individual não resolve todas as coisas. Relacionamentos.

Sagitário

Se houver perrengue para solucionar, o pior a fazer é buscar culpados e dar sermões por aí. O melhor a fazer é se munir de boa vontade e, antes de tudo, fazer sua parte para solucionar o que estiver incomodando.

Capricórnio

Às vezes dá vontade de chutar o balde e transgredir todos os limites, porque a alma não cabe em si e precisa se lançar às experiências que chamam, mas que não são atendidas. Uma hora para cada coisa.

Aquário

Há discussões que não servem para nada, porque são meras trocas de discordâncias particulares, mas há discussões que giram em torno de princípios de vida, e essas destacam a real natureza das pessoas que discutem.

Peixes

Esqueça o descanso, arregace as mangas e se dedique a fazer tudo que precisa e mais ainda, porque este é um daqueles momentos em que se pode saldar dívidas, adiantar expediente e resolver a culpa de não ter feito nada.

