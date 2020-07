Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/07) para o seu signo

ÁRIES

A Lua dá seu rolê livre, leve e solta em Sagitário e ainda abre o dia em ótimo aspecto com Marte, que segue em seu signo, indicando um momento muito positivo em sua vida. Você terá muita disposição para encarar o dia e esbanjará habilidade para lidar com imprevistos: confie no seu lado destemido e tem tudo para se dar bem. Na vida profissional, pode fazer algumas mudanças importantes e terá mais vontade de começar atividades diferentes. Planos de viagem ou estudos podem sofrer transformação total. Nos contatos pessoais, sentimentos de empatia, generosidade e cooperação devem marcar presença em seus relacionamentos. Convites para socializar nas redes vão aumentar e novas amizades podem rolar. Na paquera, há sinal de novidades, inclusive com alguém que está distante. No casamento ou na união, deixar os assuntos às claras evitará falsas expectativas: converse com seu love.

TOURO

Já acabou, Jéssica? É, Touro, parece que não acabou, não! Assuntos que você dava como encerrados poderão vir à tona novamente e surpreender. A Lua circula pela sua Casa 8, troca likes com Marte e revela que é hora de desapegar do que não tem mais espaço ou sentido em sua vida. O período também é oportuno para tratar de pendências que precisam de revisão e solução definitiva. Não faltará garra nem intuição para batalhar pelo que quer e superar desafios. Júpiter, mais próximo de Plutão, incentiva os contatos com pessoas e interesses em outras cidades, o que deve ampliar sua visão de mundo. Oportunidades podem surgir no trabalho e tudo indica que você levará os estudos e concursos mais a sério. Nos assuntos do coração, sua sensualidade estará exuberante e pode rolar até uma atração proibida. A dois, podem planejar novas metas. Desejos mais intensos na intimidade com o mozão.

GÊMEOS

Boas vibes chegam do céu nessa quinta-feira e quem traz é a Lua, que está toda serelepe no lado oposto do seu Horóscopo e abre o dia toda amorzinho com Marte, um grande aliado dos seus objetivos. Isso quer dizer que você vai se sentir mais confiante para agir e contará com muita determinação para batalhar por seus sonhos. Pode esperar boas novas e oportunidades nos seus projetos. Contatos com pessoas que partilham os mesmos interesses podem renovar suas esperanças profissionais ou semear boas amizades. Entrevistas, cursos online e concursos estarão em destaque: tenha fé que tudo pode dar certo. Suas crenças se fortalecem e você pode resolver assuntos pendentes. Nas paqueras, vai esbanjar carisma e pode começar um lance mais firme com o crush. Fase de companheirismo e sintonia com o love. Na união, vocês vão curtir mais alegria e animação.

CÂNCER

Um dia de vitalidade e ambições em destaque é a promessa dos astros para você. A fada sensata Lua sagitariana realça a sua energia física, estimula seu bem-estar e ainda troca likes com Marte no ponto mais alto do seu Horóscopo, garantindo que o momento é oportuno para pegar firme em suas metas e batalhar por seu lugar ao sol. Tenha foco, canalize a sua disposição para o trabalho e aproveite as boas chances que podem surgir. Você contará com mais determinação e ousadia para sobressair na carreira. Júpiter e Plutão, que estão mais próximos, revelam um momento indicado para somar forças com quem se relaciona, seja no serviço, seja na vida pessoal. No lado sentimental, não perca seu tempo com quem não sabe o que quer. Pode rolar interesse por colega ou então alguém bem pop que é alvo de muita paquera. No romance, a atração tende a ficar mais forte. Aceite as mudanças que a relação precisa e verá que pode ser o melhor a ser feito.

LEÃO

Irradiando luz e energia em seu paraíso, a fada sensata Lua promete abrir os seus caminhos e revela que a sorte pode soprar em sua direção. Amém que fala, né? Ela também troca likes com Marte e anuncia novidades positivas nesta quinta, o que deve reforçar seu otimismo, levantar seu astral e expandir os seus horizontes. Fazer as coisas de que gosta e sentir satisfação em suas atividades vão alimentar sua alegria interior. Enquanto isso, Júpiter se alia com Plutão e avisa que será importante se posicionar no trabalho. Mudanças podem ocorrer e favorecer seus assuntos profissionais. Terá vantagens nas transformações ao aceitá-las e procurar se adaptar. Na paixão, sua estrela vai brilhar e você tem tudo para fazer um tremendo sucesso na paquera. Atração forte com Áries e Sagitário. Na união, clima descontraído e animado. Lealdade e liberdade serão importantes na relação com seu par.

VIRGEM

Júpiter se aproxima de Plutão e coloca em evidência interesses ligados a contratos, sociedades e parcerias. Você terá uma posição mais firme em acordos e saberá defender seus interesses. Questões de Justiça podem se resolver lentamente e talvez seja preciso se mexer para acelerar o andamento. Em visita pela sua Casa 4, a Lua traz mais pique e desenvoltura para lidar com os assuntos familiares. Ela também troca likes com Marte, elevando sua capacidade de iniciativa e superação. No trabalho, tende a encontrar boas saídas para imprevistos e dará conta dos deveres. Se vem exercendo suas atividades em esquema de home office, o período promete ser dos mais produtivos. Na paixão, pode se mostrar mais exigente e até pressionar quem paquera: explore seu jogo de cintura e não esconda o seu poder de sedução. Imaginação, cumplicidade e romantismo nos momentos a dois serão marcantes.

LIBRA

Bom momento para cuidar de interesses do dia a dia, entrar em contato com pessoas queridas e trocar ideias com quem convive ou trabalha. A Lua sagitariana troca likes com Marte e dá sinal verde para somar forças com quem pensa como você ou tem objetivos em comum. Pode se dar bem ao investir seu tempo em estudos e cursos online. O período também é ideal para agitar nas redes sociais e ampliar sua lista de amigos e de contatinhos. Se trabalha com vendas, compras, encomendas, entregas ou quer montar algo com pessoa de sua confiança, pode ter boas novidades. Júpiter, que forma conjunção com Plutão, coloca em evidência os assuntos do lar e pedem mais atenção com as necessidades familiares. Na paquera, sua boa lábia e seu desejo de assumir um lance firme podem ser decisivos na conquista. Vida a dois cheia de estímulos, com promessa de diálogo aberto e clima de união com seu love.

ESCORPIÃO

A Lua segue seu rolê em sua Casa da Fortuna e fica de buenas com Marte logo cedinho, indicando que você vai contar com mais sorte para ganhar dinheiro: o período é propício para reforçar o orçamento. É pra glorificar de pé, hein?! Também terá voz ativa em família e muita habilidade para resolver probleminhas no lar. Seu lado estratégico pode ser aplicado com sucesso nos assuntos profissionais. Você vai se mostrar mais otimista em todos os setores da sua vida, além de se valer de um estilo mais generoso e cooperativo com os outros. Júpiter e Plutão, que estarão mais próximos, estimulam seus contatos e apontam aprendizados em conversas com gente influente e experiente. No amor, terá inspiração e boa lábia para atrair quem desperta o seu interesse. Se já encontrou sua cara-metade, aproveite a fase de mais cumplicidade e paixão nos momentos de intimidade. Terá mais vontade de surpreender quem ama com mimos.

SAGITÁRIO

Se depender da vibes que chegam do céu, seu dia será perfeito sem defeitos e não te faltará animação e energia para batalhar por seus interesses. A Lua dá um rolê em seu signo e fica em sintonia com Marte, que segue o baile em seu paraíso, reforçando seu carisma, sua capacidade de liderança e seu jeito espontâneo. Sua disposição, alegria de viver e seu otimismo vão contagiar quem interagir contigo hoje. Há chance de um colega ajudar em questões ligadas ao trabalho, em entrevistas e treinamentos profissionais. Seu regente Júpiter se aproxima de Plutão, recomendando mais atenção com as finanças e os gastos. No amor, os astros ativam sua coragem e ousadia, revelando um bom momento para se abrir com o paquera. Seu gosto por novos estímulos vai reverberar no romance e tudo o que fizer com seu love fora da rotina deve agradar os dois. Na cama, terá pique para comandar os momentos íntimos e pode deixar o par sem fôlego. Credo, que delícia!

CAPRICÓRNIO

Júpiter se encontra com Plutão em seu signo e forma aspecto de conjunção com o astro das transformações, dando força e determinação para você mudar o que considerar mais urgente e necessário em sua vida. Vai demonstrar uma postura batalhadora e não abandonará seus propósitos, ainda que se depare com desafios. Pode ter ideias engenhosas para resolver pendências e se está procurando emprego, pode surgir uma boa oportunidade. Hoje a Lua circula em seu inferno astral, mas fica em paz com Marte e favorece os interesses da sua intimidade. Convívio familiar estará no centro das atenções e você saberá como tirar o melhor dos entes queridos. Na vida amorosa, há chance de rolar um amor à primeira vista. Em conversas na internet, pode se apaixonar por alguém de outra cidade. No romance, quanto mais confiança e cumplicidade, mais feliz vai se sentir com seu par.

AQUÁRIO

A Lua sagitariana troca likes com Marte, deixando seu jeito ainda mais sociável e sua comunicação poderosa. Você não pensará duas vezes para compartilhar suas ideias, propor sugestões e tomar a frente em decisões. Seu otimismo, liderança e sua conversa esperta vão contagiar e convencer quem falar contigo hoje. No seu trabalho, há boas chances de assumir uma nova função ou conseguir mais destaque no que faz. Os interesses financeiros podem ter uma melhora, sobretudo através de vendas, trocas ou negociações. Por influência de Júpiter e Plutão, suas convicções e crenças devem ficar mais firmes, ainda que não demonstre abertamente. Se pintar alguma situação de estresse, exercícios físicos podem aliviar: arraste o sofá e bora malhar em casa mesmo! Na paixão, não vai faltar disposição nem boa lábia para conquistar o crush. Na união, fase de entrosamento e muita compreensão, principalmente se ambos estiverem à vontade.

PEIXES

Júpiter e Plutão formam um arranjo poderoso em sua Casa 11, dando força, resolução e empenho para você vencer obstáculos e transformar sonhos em realidade. Sua postura cooperadora e determinada no trabalho pode atrair a atenção dos chefes. A Lua, que hoje atravessa o ponto mais alto do seu Horóscopo, faz aspecto positivo com Marte, realçando seu ânimo para lutar por suas metas profissionais e por melhorias financeiras. Há chance de se dar bem em novo ciclo no serviço – procure se adaptar e aprenda o que puder. Nos relacionamentos, o período é de contribuição com todos à sua volta. Na paixão, pode sentir algo mais por alguém que é alvo de muita paquera, só não deixe o ciuminho atrapalhar os contatos com o crush. Na vida a dois, ouça os desejos do seu love e invista na estabilidade emocional para garantir o clima de paz e harmonia que tanto gosta.

por João Bidu

