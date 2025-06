Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/06) para o seu signo

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

02 Jun 2025 - 07h28 Por Jessica C R

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Nem toda busca por respostas traz alívio. Hoje, a energia cósmica pede que você seja seletivo com as informações que decide investigar. Algumas verdades podem gerar ansiedade em vez de soluções. Por outro lado, um gesto inesperado vindo de alguém que você julgava distante poderá te surpreender positivamente. Fique atento, há mensagens escondidas em olhares.

Números da sorte: 1 - 46 - 38 - 17 | Lua Nova, que entra em Virgem.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Se existe um mal-estar pairando entre você e alguém próximo, o dia de hoje poderá ser decisivo. Um desabafo ou conversa séria pode ocorrer; respire fundo, escute e responda com calma. Enfrentar o que incomoda é libertador. A felicidade às vezes está atrás da coragem de lidar com o que evitamos. Além disso, evite insistir em algo que não depende apenas de você.

Números da sorte: 40 - 5 - 37 - 26 | Lua Nova, que entra em Virgem.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Certos mistérios se revelam por conta própria, e hoje pode ser o dia de um desses momentos. Com a tensão sendo dissolvida, você poderá sentir um alívio profundo. Ao cair da noite, permita-se desligar um pouco. A rotina pode esperar, mas os momentos com quem se ama, não. Cuide de sua saúde emocional, viver preocupado é como beber veneno todos os dias.

Números da sorte: 31 - 4 - 27 - 53 | Lua Nova, que entra em Virgem.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Ser solícito é bonito, mas não às custas do seu próprio bem-estar. É tempo de reconhecer os seus limites e parar de tentar resolver tudo por todos. Dê espaço para que cada um assuma suas responsabilidades. A frustração surge quando esperamos reconhecimento que nunca vem. O foco do dia deve ser você. Vá firme na direção dos seus planos e terá sucesso.

Números da sorte: 45 - 2 - 59 - 37 | Lua Nova, que entra em Virgem.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

O dia está repleto de boas vibrações para quem sabe usar o próprio carisma com sabedoria. Você estará mais magnético(a) do que o normal, e isso poderá abrir caminhos inesperados. Não subestime o poder de uma conversa honesta: ela pode curar mal-entendidos e aproximar pessoas. Use a linguagem como uma ponte e não como uma barreira.

Números da sorte: 23 - 5 - 40 - 16 | Lua Nova, que entra em Virgem.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Desafios não faltam hoje, mas você já mostrou que sabe enfrentar a vida com coragem. Diante de qualquer conflito, escolha o caminho da empatia: ser verdadeiro é ótimo, mas ferir alguém sem necessidade pode deixar cicatrizes. Sua sensibilidade será essencial para levar conforto a quem precisa. Um simples gesto pode iluminar o dia de alguém. Espalhe sua luz sem medo.

Números da sorte: 8 - 35 - 22 - 14 | Lua Nova, que entra em Virgem.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

A vida pede pequenas atitudes que fazem grandes diferenças. Hoje, devolver algo emprestado, mesmo que pareça um detalhe bobo, pode restaurar uma conexão valiosa. A gratidão abre portas e o destino quer te surpreender positivamente. Mas é preciso sair da inércia: levante-se, sorria mais, escolha a leveza. Boas energias gostam de quem vibra com alegria.

Números da sorte: 12 - 45 - 38 - 56 | Lua Nova, que entra em Virgem.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Nem todo confronto vale a pena. Hoje, o silêncio pode ser mais poderoso que mil argumentos. Use essa energia para algo maior: refletir sobre um passo ousado que pode mudar seu rumo. Você está com a mente afiada e o instinto em alta. Uma reviravolta, até em forma de uma viagem inesperada, pode surgir. Esteja pronto para decidir com coragem e inteligência.

Números da sorte: 47 - 20 - 16 - 8 | Lua Nova, que entra em Virgem.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Se comentários negativos surgirem hoje, mantenha-se firme. Você não está no mundo para agradar a todos. A clareza mental estará do seu lado, então aproveite para resolver o que ficou pendente, tomar decisões importantes e afastar confusões com diálogo calmo. Fale menos, observe mais. Sua paz interior é o seu melhor escudo para não se estressar.

Números da sorte: 58 - 43 - 26 - 39 | Lua Nova, que entra em Virgem.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

O dia possivelmente começará com intensidade, e isso pode ser ótimo! Canalize essa força em produtividade: limpe pendências, arrume seu espaço, resolva o que ficou para depois. Só não se envolva em fofocas ou dramas alheios: eles podem virar armadilhas para você. Seu foco hoje é avançar, não se distrair. Afinal, a vida recompensa quem usa bem sua energia.

Números da sorte: 31 - 60 - 29 - 18 | Lua Nova, que entra em Virgem.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Reforce seus laços com quem te faz bem. Um simples “oi” pode reacender amizades ou criar novas oportunidades. Mas não tente controlar tudo: a vida também precisa de liberdade para surpreender. Escute sua voz interior e abrace o equilíbrio entre razão e emoção. Quando você age com alma e consciência, o caminho certo se revela naturalmente.

Números da sorte: 15 - 9 - 28 - 56 | Lua Nova, que entra em Virgem.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, alguém pode vir te pedir algo. Seja gentil, mas não ultrapasse seus próprios limites. Há maneiras de estender a mão sem se esquecer de si mesmo. E mais: um convite inesperado ou encontro casual pode abrir portas incríveis. Não subestime momentos simples. Às vezes, a sorte se apresenta com a roupa da casualidade. Receba-a com o coração aberto.

Números da sorte: 5 - 39 - 26 - 10 | Lua Nova, que entra em Virgem.

Fonte: Horóscopo Sideral

