Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (02/05) para o seu signo

Ariano, tome cuidado com a ansiedade e a impulsividade para expressar o que pensa ou sente com pessoas do seu convívio. Você vem segurando muitas situações em silêncio, então o céu recomenda que você avalie os passos antes de tomar qualquer decisão. Primeiramente, foque em sua força interior.

Touro

Existe a necessidade de tomar uma decisão financeira. Os projetos e as ideias tomam forma, porém o céu recomenda que você avalie todas as possibilidades. Com estratégia, você alcançará os objetivos. Porém não tome nenhuma decisão baseada puramente no lado emocional.

Gêmeos

Tome cuidado com as suas atitudes e percepções. Hoje temos um céu briguento e impulsivo, que o deixa em total destaque numa situação. Geminiano, situações malresolvidas do passado voltam, para que você aprimore o seu comportamento. É preciso escolher as batalhas ancoradas pela ética e justiça.

Câncer

Qualquer tipo de distorções, enganos, mal-entendidos e mesmo mentiras estão sendo remexidos para que a verdade vença e venha à tona. Mas, canceriano, essa experiência exige de você uma tomada de consciência. Você está obtendo um ensinamento para toda a sua existência.

Leão

Hoje é aquele dia em que devemos avaliar o que sai da nossa boca. O cenário de amizades ou mesmo um grupo de pessoas estão sendo mexidos e você poderá presenciar uma briga ou uma discussão. Não precisa entrar nessa briga de uma forma literal, mas será preciso escolher um dos lados.

Virgem

Virginiano, analise em quem você deposita toda a sua confiança. O céu deixa em destaque a relação com uma pessoa. Há também um cenário competitivo. Tome cuidado, porque uma decisão precipitada pode colocar muitas coisas em risco. Não tenha pressa para alcançar os objetivos e não entre em uma relação competitiva.

Libra

Tenha atenção com informações que podem afetar negativamente o seu trabalho e produtividade. O céu recomenda que você avalie os passos e, caso necessite, acelere informações ou documentos. É preciso agir com agilidade para dar conta das tarefas que envolvem o seu trabalho.

Escorpião

Uma decisão deve ser tomada em relação a heranças, pensão, impostos, dívidas ou recursos compartilhados. É importante avaliar os passos que não foram executados no passado. A experiência pode afetar diretamente o seu bem-estar, colocando em destaque também os filhos ou um relacionamento.

Sagitário

Uma situação mal resolvida do passado dá destaque à relação com uma pessoa muito próxima. A experiência pode envolver pessoas à família. Sagitariano, tome cuidado com julgamentos precipitados. Busque entender todo o cenário a partir de uma visão espiritual e metafísica. Cure a sua história com essa pessoa.

Capricórnio

É um dia importantíssimo para você se posicionar no trabalho, com a intenção de reparar erros do passado causados por mentiras, fraudes, enganos e distorções de fatos. Tudo isso mexe demais com você, mas existem situações que voltam para que você se posicione e deixe tudo esclarecido. Desenvolva a coragem.

Aquário

Aquariano, você vem passando por uma fase importante de escolhas profissionais. O dia pede coragem para colocar em movimento todo o seu potencial, mas avalie como e com quem deseja fazer isso. Sua vocação está em destaque. Para alguns aquarianos, vejo investimentos direcionados aos filhos.

Peixes

É um dia importantíssimo, porque as suas atitudes vêm sendo expostas em família — e tudo isso tem uma relação direta com erros do passado, enganos, mentiras e relações que precisam ser curadas. Pisciano, a vida está lhe dando uma segunda chance para fazer o que é certo. Tome cuidado com brigas.

Áries