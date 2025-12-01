Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Você Áries encontra no céu de hoje um convite para a sociabilidade. As vibrações cósmicas favorecem uma atmosfera aconchegante para momentos relaxantes ao lado das pessoas que você ama. O melhor horário para essa energia é entre 17h e 20h, quando a lua estará em harmonia com seu signo. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Em breve, a verdade se revelará e a translucidez que tanto espera surgirá. Touro, mesmo que algumas situações pareçam desafiadoras ou pessoas ao seu redor não estejam alinhadas positivamente, a recomendação astral traz um conselho valioso: mantenha a cabeça erguida e o otimismo firme. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Um ciclo perfeito para Gêmeos brilhar especialmente em negócios, viagens e em momentos que exigem concentração, como exames. Seu estilo pessoal será uma ferramenta poderosa para resolver situações delicadas, seja na vida pessoal ou no trabalho. O período mais certo hoje vai das 14h às 18h. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A astrologia aponta que a realidade deve ser encarada com objetividade, evitando distrações que adiem questões Câncer. Das 9h às 12h será o momento para confrontar situações que pedem soluções imediatas. Ao focar nas prioridades e deixar a introspecção para depois, o destino abre caminhos. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: A energia astral hoje estimula uma postura proativa, onde assumir responsabilidades e mergulhar em novas tarefas será recompensador. Entre 11h e 15h, a força do seu signo estará em alta, trazendo sorte para quem é de Leão. Essa versatilidade será essencial para cativar pessoas. Não duvide muito. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Sua mente estará a mil por hora para captar detalhes e nuances. Virgem encontra um clima especialmente favorável para resolver questões burocráticas e legais. O cosmos apoia a troca de ideias e a escuta atenta, favorecendo o desenvolvimento de planos mais sólidos. Das 16h às 19h, aproveite essa energia. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Momento para focar em suas metas pessoais Libra. O céu incentiva a paciência e a determinação; resultados imediatos podem não aparecer, mas manter os pés no chão é essencial. Aproveite a energia da manhã, entre 9h e 11h. A sorte sorri para você quando mantém o foco firme. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: A tendência é abrir o coração e permitir que pessoas importantes se aproximem Escorpião. Este ciclo favorece a construção de confiança, especialmente em projetos que exigem parceria. O período melhor para colaboração é o fim da tarde, entre 17h e 19h, quando a lua intensifica a energia de tudo. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A energia do dia pede que você arrume as malas — seja de forma literal ou simbólica! O início deste novo ciclo traz clareza e respostas para sua vida pessoal Sagitário. Use as primeiras horas da manhã, das 7h às 9h, para definir suas metas e planejar suas jornadas. A sorte estará ao seu lado. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Sua presença pode ser a chave para decisões que estão sendo negociadas Capricórnio. Seja em conversas sobre o futuro ou planos que envolvem entes queridos, este é um período de grande possibilidade. O melhor momento para se mexer com isso é no período da tarde, entre 14h e 16h. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: É um dia para exercitar a discrição, evitando expressar opiniões com intensidade. Seu humor estará oscilando, então o ideal é evitar conflitos desnecessários Aquário. O conselho astrológico é aproveitar a tranquilidade do período da manhã, das 8h às 10h, para meditar e se preparar para possíveis surpresas. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Seus sonhos ganham força e podem se transformar em realidade, especialmente em áreas relacionadas a viagens e intercâmbio cultural Peixes. O período ideal para iniciar essas aventuras é o final da manhã, entre 11h e 13h, quando as estrelas iluminam seu caminho para soluções significativas. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

