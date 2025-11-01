Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O despertar da energia astral hoje traz uma forte vontade de sonhar e traçar planos para um futuro promissor. Sob a influência dos astros, uma conversa alegre e estimulante pode renovar seu ânimo para planejar uma viagem que há tempos deseja realizar. A sorte favorece iniciativas a partir das 19h. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O dia pode apresentar um teste de confiança em alguma situação importante, mas os astros indicam que isso não deve gerar nervosismo, pelo contrário, haverá serenidade para lidar com isso. De tarde, entre 15h e 17h, será seu momento de maior conexão com sua liberdade interior. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: A previsão de hoje convida à autorreflexão profunda. Velhos erros podem emergir, não para punir, mas para evidenciar quanto você evoluiu desde então. A chave está em reconhecer seu progresso sem se autodepreciar. Entre 12h e 14h, seu intelecto estará mais aguçado, e a sorte favorece. Gêmeos, reflita e reconheça seu crescimento pessoal.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A energia do dia vem com um convite para reavaliar decisões tomadas por medo, despertando a coragem necessária para escolher o que realmente gosta. A partir das 18h, os astros alinham-se para fortalecer seu poder pessoal, e a sorte favorece a tomada de decisões pautadas no amor a si mesmo. Veja mais sobre Câncerhoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Talvez neste dia você sinta um cansaço incomum devido ao constante papel de liderança. Hoje, os astros sugerem uma pausa importante, para simplesmente ser e desfrutar da companhia daqueles que não fazem exigências. Entre 9h e 11h, a sorte sorri abrindo espaço para gestos de carinho inesperados. Veja mais sobre Leãohoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Uma conversa inesperada hoje poderá abrir seus olhos para novas perspectivas. Alguém que parecia previsível mostrará uma abertura genuína, e isso fará você reavaliar não só sua visão sobre essa pessoa, mas também seus próprios princípios. Entre 16h e 18h, a sorte favorece para absorver essa energia. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Os acontecimentos de hoje podem desafiar sua disposição em sair da sua zona de conforto na busca pela verdade. Não se apresse em decisões; escute o seu silêncio ressoar dentro de você. À noite, entre 20h e 22h, a sorte favorece momentos de clareza profunda, que não virão pelas palavras. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: O dia de hoje traz a energia de um renascimento, que é interno e não visível externamente. Uma fase de maturidade se aproxima, onde o controle dará lugar à aceitação plena. Entre 14h e 16h, seu nível de sorte aumenta para permitir que você libere o passado sem ansiedade. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Hoje a realidade pode mostrar que nem tudo se explica pela razão. Você confia muito nos seus sentidos, mas as energias do dia favorecem a intuição e os sinais sutis. O melhor momento é das 10h às 12h, quando a sorte intensifica sua sensibilidade. Observe as coincidências.Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: A sensação de satisfação preencherá o seu ser se você cumprir o que planejou para hoje. Contudo, para enxergar o lado positivo de certas situações, será importante liberar um pouco a rigidez e ser mais flexível. A sorte está favorável entre 17h e 19h, momento ideal para equilibrar o esforço. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Possivelmente neste dia pode surgir uma decisão inesperada que, apesar de inédita, trará benefícios para você. O desafio será não romper com o passado, mas permitir que o novo entre de forma orgânica na sua vida. Entre 13h e 15h, a sorte estará do seu lado, impulsionando esse ponto. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Fique atento(a), porque algo que você aguardava começará a se manifestar no plano material. Detalhes pequenos e sutis trarão clareza para aquilo que antes parecia nebuloso. No anoitecer, entre 18h e 20h, a sorte propicia uma sensação de leveza que vai acalmar seu espírito e promover tranquilidade. Veja mais sobre Peixeshoje clicando no nome do signo.

