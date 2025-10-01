Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O dia está trazendo mudanças incríveis para você, Áries! Não tenha receio de abraçar o novo, pois essas transformações vão abrir portas para grandes conquistas. Ignore o que falam por aí; a sua felicidade está logo ali na frente. Aproveite a energia da manhã, entre 9h e 11h, para iniciar projetos e tudo vai fluir na sua vibe positiva. A felicidade bate à porta e, se você abrir, encontrará a realização que tanto buscava.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Seu jeito obstinado vai garantir que seus objetivos sejam alcançados. Mesmo se surgirem uns comentários negativos, mantenha o foco e siga firme. Seu caminho está claro! A boa hora para decisões importantes é no final da tarde, entre 16h e 18h, quando a sorte sorri para você. A sorte acompanha quem segue firme, então continue firme que o sucesso está logo ali. Ignore críticas vazias e foque no caminho que já traçou.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Para você o universo está girando a seu favor, mesmo que agora pareça um looping sem fim. Aceite os altos e baixos e confie que o que parece ruim hoje vira vitória amanhã. Melhor horário: 09h11h, perfeito para decisões rápidas e criatividade fluindo. Deixe o tempo desenrolar e veja a boa energia se transformar. O que parece ruim agora, logo será aprendizado e crescimento. A vida traz surpresas positivas para quem sabe esperar.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: A mente pode ser sua maior vilã se você se prender a obsessões. Libertese das intrigas alheias e fale com leveza. Melhor horário: 18h20h, quando a lua favorece conversas sinceras e conselhos úteis. Evite se envolver demais nos dramas dos outros e foque no seu próprio crescimento. Hoje é hora de soltar a mente e evitar as neuras que só te atrapalham. Evite se envolver em confusões alheias e controle o que fala para não criar problemas.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Cuidado com gente que só aparece por interesse, isso drena sua vibe boa. Confie mais nas suas experiências e nos fatos do que em palavras vazias. Seu melhor horário é no começo da noite, entre 19h e 21h, para se cercar de amigos verdadeiros e renovar suas energias. Afaste quem só aparece por interesse. Confie nos fatos, não nas promessas ao vento, e sua confiança será recompensada.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Descarte pensamentos que não trazem retorno. Se algo não funciona, siga em frente – energia desperdiçada não gera resultados. Melhor horário: 11h13h, excelente para cuidar da saúde, da aparência ou estudar algo novo. Direcione seu foco para o que realmente importa e sinta a diferença. Dia de focar no essencial. Descarte pensamentos e situações que só te puxam para baixo e invista no seu crescimento.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Parar de reviver o passado liberta espaço para a paz interior. Feche o capítulo antigo e abra a janela para o presente. Melhor horário: 16h18h, perfeito para meditação, leitura ou momentos de lazer. A tranquilidade que você busca nasce ao aceitar que o ontem já passou. Não vale ficar remoendo o que já passou. Coloque uma tampa nessa gaveta e aproveite cada momento com tranquilidade.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Experimente novas atividades, mas sem fingir que tudo está bem se não estiver. Melhor horário: 08h10h, ideal para iniciar hobbies ou projetos que tragam prazer genuíno. Busque alternativas que façam seu coração vibrar e a satisfação aparecerá naturalmente. Se algo não te agrada, procure alternativas que tragam satisfação verdadeira. É hora de sair do comodismo, mas sem fingimentos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Organize ideias e execute uma tarefa de cada vez. Essa disciplina traz paz mental e progresso real. Melhor horário: 17h19h, ótimo para planejar metas e colocar a primeira pedra de um grande objetivo. Cada pequeno avanço te leva mais longe do que um salto incerto. Para se sentir em paz, termine o que começou antes de partir para o próximo desafio. Passo a passo, seus sonhos de bem-estar vão se concretizar.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Comparações com memórias antigas só drenam energia. Elimine vibrações negativas e foque nos projetos atuais. Melhor horário: 15h17h, propício para avançar no trabalho ou nos estudos. Mantenha o ânimo alto e a vida trará resultados positivos, como prometido pelos astros. Hoje evite comparações que só trazem energia ruim. Dedique-se aos seus projetos com alegria e diversão. Confie que o que está por vir será muito bom.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: A preocupação atual é só uma nuvem passageira. Mantenha o otimismo, pois esforço e persistência vão abrir caminhos. Melhor horário: 20h22h, momento ideal para refletir, criar e planejar o futuro. Obstáculos desaparecem quando a mente está focada no que realmente importa. Mantenha o pensamento leve e a esperança sempre acesa. O esforço que você fizer com confiança será recompensado pelo universo, que abrirá caminhos para você.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Este é o instante perfeito para iniciar aquele propósito que eleva sua autoestima. Não adie, pois a energia de hoje impulsiona segurança e bemestar. Melhor horário: 07h09h, excelente para começar ou se dedicar a algo que está na sua mente. Seu potencial está pronto para brilhar – basta dar o primeiro passo. Não deixe para depois o que pode construir sua segurança e confiança. Agora é o momento de agir com intensidade e alegria.

