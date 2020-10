Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/10) para o seu signo

01 Out 2020 - 07h47

ÁRIES

Cuidado com planos que parecem ser bons demais para ser verdade. Clima de concorrência no trabalho, não confie em qualquer um. Cuide da saúde diminuindo o ritmo. Clima de mistério agita a paquera.

TOURO

Procure agir com jogo de cintura e diplomacia ao lidar com pessoas próximas. Procure cuidar melhor da saúde e fique longe dos exageros. Os amigos podem dar uma ajuda na paquera.

GÊMEOS

Será preciso um esforço extra se quiser cumprir suas obrigações, mas abordagem diferente ajudará a render. Mostre seu lado ambicioso e lute para chegar onde deseja. O casal poderá se desentender.

CÂNCER

Bom dia para cuidar de assuntos ligados a dinheiro. Podem surgir mudanças inesperadas, especialmente no trabalho, siga sua intuição para lidar com isso. Há chance de reatar com um ex-amor.

LEÃO

A saúde pede um pouco mais de atenção: preste atenção no seu corpo. Na vida amorosa, driblar o ciúme talvez não seja tão fácil. Mas a paixão promete pegar fogo na hora de fazer as pazes!

VIRGEM

Preste atenção para não repassar informações erradas ou se envolver em confusão, ok? As finanças pedem um pouco mais de cautela. Mas talvez não tenha tanta sorte se está a fim de alguém.

LIBRA

Além da simpatia, você também vai contar com muita criatividade e bom humor para encarar o serviço. Mas terá que redobrar a atenção e o empenho no final do expediente. Paquera movimentada!

ESCORPIÃO

Desavença com familiar pode deixar o astral tenso. No trabalho, seu lado prático se destaca, mas cuidado com fofocas. Seu jeito romântico e carinhoso tem tudo para deixar o par ainda mais apaixonado

SAGITÁRIO

Os astros avisam que uma pessoa mal-intencionada pode se aproximar, portanto, pense bem no que vai falar. Podem surgir desafios na conquista, mas você saberá como dar a volta por cima.

CAPRICÓRNIO

Bom momento para se concentrar nas finanças e buscar melhorar ganhos. Não se envolva em um negócio sem avaliar cada passo primeiro. Há chance de se envolver em um lance passageiro se está só.

AQUÁRIO

Habilidade de liderança estará em alta. Use o bom-senso e evite confrontos só para mostrar que está sempre com razão. Se está a fim de alguém, não vai pensar duas vezes para mostrar o que sente.

PEIXES

Sua sensibilidade e religiosidade estarão mais aguçadas. Não deixe que possíveis conflitos acabem com a amizade. Se está de olho em alguém, vale a pena se aproximar e demonstrar interesse.

(Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também