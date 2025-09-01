Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Dia de se abrir para os sinais do Universo com sorte em alta. Às vezes parece que ninguém te entende, né? Hoje o dia pode ficar meio confuso do seu jeito de ver a vida, mas calma aí: o segredo tá em prestar atenção nos sinais que o Universo manda. Hoje sua mente vai estar super ligada, tipo um farol clareando os caminhos que antes pareciam bloqueados no seu dinheiro...Números da sorte: 52 - 1 - 26 - 37 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Boa fase para estabelecer metas que dão resultado rápido. Hoje é um ótimo dia pra focar em metas pequenas e de curto prazo que te tragam paz e segurança. Você tem um potencial enorme para alcançar tudo o que quer. Os astros sugerem que dê aquele passo importante nas suas finanças! Você vai sacar qual direção seguir pra crescer de verdade e conquistar o...Números da sorte: 9 - 55 - 10 - 7 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Solte a imaginação e aproveite a sorte para inovar. O dia tá perfeito pra você experimentar coisas novas, deixar a imaginação rolar solta e sonhar alto! Essa vibe criativa pode te levar a soluções que nem pensava. Se a grana anda curta e você tá meio negativo, relaxa! Respira fundo, passa a bad pra longe e lembra que tudo isso é só uma fase. O Universo tá...Números da sorte: 57 - 43 - 60 - 12 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Energia positiva dos astros pra dar um gás na sua vida. Hoje os astros mandam uma energia daquelas que conseguem te deixar animado e cheio de disposição. Você vai receber várias ideias que ajudam a melhorar sua vida. Com Mercúrio no comando, sua vida financeira vai entrar nos eixos. Essa vibe ajuda a deixar tudo mais organizado e claro. Bora planejar seus gastos, ajustar...Números da sorte: 7 - 37 - 51 - 57 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Valorize quem tá do seu lado e veja a sorte sorrir pra você. Se hoje você achar que precisa impor suas ideias, tente lembrar que ouvir os outros pode ser uma ótima jogada. Às vezes a sorte tá na conversa, no diálogo e valorizando quem tá ao seu redor. O truque pra estourar nas finanças é acreditar de verdade nas suas próprias ideias. Se liga nas mudanças que rolam ao...Números da sorte: 6 - 9 - 49 - 29 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Liberdade pra focar no que você quer e sorte pra se destacar. Um dia que vai te pegar avaliando algumas coisas na tua vida. Quer mudar a rotina? Tá na hora de se afastar de quem não soma e te tira energia. Essa vibe de se libertar vai te dar uma sorte tremenda. Momento bom pra sacar direitinho qual é a rota que vai te levar pra aquela estabilidade financeira que você tanto quer...Números da sorte: 6 - 15 - 44 - 24 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Coragem pra se expressar e sorte pra te apoiar. Hoje pode pintar um papo difícil, com gente que não é fácil de lidar. Mas não precisa concordar com tudo, tá? O importante é não engolir o que sente e dizer a sua verdade. As estrelas tão mostrando que o que você tem hoje já tá no caminho certo pra conquistar seus maiores objetivos com a grana. Só falta ajustar umas...Números da sorte: 29 - 12 - 32 - 11 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Calma e um passo de cada vez aumentam sua sorte hoje. Seu horóscopo indica que você precisa se alinhar com o que sonha e pratica. Você é daqueles que já quer a próxima conquista assim que ganha uma, né? Hoje o recado dos astros é desacelerar um pouco. Mesmo quando bate aquele perrengue, é hora de segurar a ansiedade e acreditar no seu plano financeiro...Números da sorte: 36 - 52 - 7 - 8 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Flexibilidade abre portas e aumenta sua sorte. Mais do que o nunca o Cosmos pede para seu eu se faça presente. Hoje é dia de olhar as coisas por um lado mais flexível e deixar a rigidez de lado. O cosmos tá pedindo um tempo pra você pensar de verdade no que te motiva quando o assunto é grana. Quando você conseguir alinhar o que deseja com suas expectativas mais altas...Números da sorte: 27 - 26 - 51 - 1 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Supere seus medos e conte com a sorte a seu favor. A previsão mostra mudanças que trazem coisas boas na atitude. Os seus medos hoje podem até parecer maiores do que os problemas reais. Lembre-se: não tem motivo pra tanta preocupação! Mudar pequenos hábitos e ter uma atitude diferente na hora de lidar com a grana pode abrir portas enormes pra você. Não tenha...Números da sorte: 30 - 53 - 13 - 23 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Seja autêntico e sorte vai transformar seu futuro. A previsão mostra que não importa o que esteja acontecendo agora porque algo de muito bom vem ganhando força. Hora de repensar planos e não aceitar meias verdades. Hoje o astral tá a seu favor pra receber a qualquer momento as recompensas financeiras que você merece. Isso vai trazer aquela segurança e...Números da sorte: 16 - 13 - 48 - 40 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Coloque as ideias em prática e a sorte vai te surpreender. Se faltava inspiração ou motivação pra tirar aqueles planos do papel, hoje é o dia! Invista energia nas suas ideias e espere surpresas legais vindo aí. A previsão mostra que é hora de despertar seu lado empreendedor pra dar um upgrade na sua grana. É provável que as estrelas coloquem na sua frente...Números da sorte: 2 - 22 - 45 - 44 | Lua Crescente, que entra em Capricórnio.

