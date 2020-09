Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/09) para o seu signo

No amor, o virginiano sé se entrega quando sente que a vida das pessoas corresponde com a sua. É difícil conseguir passá-lo para trás neste caso. Precisa ser mais tolerante nos relacionamentos, só assim encontrará a felicidade. Deve aprender a com seu signo oposto que é Peixes a ser mais compassivo, filosófico e religioso. Os virginianos são sensuais e práticos, mas não exatamente românticos.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa meticulosa, e nada o fará desistir de um objetivo. Terá facilidade para trabalhar em grupo. Busca sempre o bem estar das pessoas á sua volta. Conseguirá atrair bons amigos durante sua existência. Trabalhador, amigo fiel e caridoso.

Alerta

Os nativos de Peixes acordam no alerta e os astros aconselham prudência no trabalho enquanto durar esta fase. Evite ambientes agitados e pessoas negativas. No amor, o ciúmes exagerado pode trazer discussões desnecessárias.

Áries – Suas relações de trabalho estão tranquilas e com isso o desenvolvimento profissional aumenta. Seu charme esta incrível melhorando a harmonia com seu amor. C. 872 M. 7623

Touro – Conseguirá resolver a maior parte do trabalho e negócios. Pode contar com o apoio de sócios. Procure participar mais da vida da pessoa amada, nada de se acomodar, acerte a relação. C. 748 M. 8036

Gêmeos – Fase positiva para negociar com imóvel. Terá facilidade para resolver assuntos da família. Entusiasmo na relação a dois, mais amoroso conseguirá acertar a convivência. Boa saúde. C. 107 M. 2784

Câncer – Vencerá a instabilidade emocional e conseguirá resolver problemas do trabalho. Chances de novos ganhos. Apoio da família nos seus planos de expansão. Nada de ciúmes no amor. C. 695 M. 3258

Leão – Mostre seu talento e obterá mais prestígio. Espere mais uns dias para mudar o rumo do trabalho. Apoio da família. Algumas adversidades na vida afetiva, não tome decisões. C. 456 M. 0197

Virgem – Esqueça as dificuldades rotineiras e busque rápido soluções para os negócios e trabalho. Aproveite para ganhar mais dinheiro. Sol e Mercúrio dão o aval para uma vida feliz no lar e com seu amor. C. 320 M. 5502

Libra – Fase desfavorável. Procure usar sua capacidade de resolver os problemas com calma. Evite discussões, principalmente com Sagitário e Peixes. Pense bem antes de assumir compromisso afetivo. C. 389 M. 8961

Escorpião – Fase para acertar assuntos da área doméstica. Não aja contra seus princípios. Se prepare no próximo dia 6, Mercúrio o desfavorecerá e você poderá ter dificuldades para se fazer entender. C. 242 M. 9418

Sagitário – Sua ousadia se fará presente nos negócios e trabalho. Novidades financeiras. Colabore com Gêmeos e Libra. A pessoa amada esta um pouco desligada, acerte suas emoções. C. 079 M. 4153

Capricórnio – A vida familiar continua protegida, tendo inclusive a possibilidade de novidades sobre as finanças, sociedades ou mesmo casamento. Saia para compras e novos negócios. C. 563 M. 6890

Aquário – Dia agitado no trabalho e lar. As possibilidades de negociar com a família são totais. A pessoa amada estará um pouco distante, resolva já seu caso de amor. C. 117 M. 0375

Peixes – Dia de alerta, poderá enfrentar problemas com sócios ou colegas de trabalho. Conflitos com parentes próximos, valorize mais a pessoa amada e nada de decisões ou brigas por ciúmes. C. 934 M. 1642

Por Dirce Alves

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também