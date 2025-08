Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/08) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Hoje é um excelente dia para dar aquele gás no seu intelecto. Que tal começar um novo curso, mergulhar em um bom livro ou até mesmo buscar informações sobre um assunto que você ama? Seu cérebro está pedindo por novidade e aprendizado. Além disso, com um toque de bom senso e realismo, qualquer obstáculo que aparecer vai ser superado com facilidade.

Números da sorte: 49 - 10 - 28 - 57 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Alguns desafios podem surgir ao longo do dia, mas não se assuste: com organização e atenção aos detalhes, você vai tirar tudo de letra. Pessoas ao seu redor podem tentar te confundir ou desestabilizar, mas mantenha a calma. Use sua clareza mental para colocar ordem nas coisas, seja em casa ou no trabalho. Aproveite para iniciar mudanças que estavam sendo adiadas!

Números da sorte: 18 - 36 - 20 - 19 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje o universo conspira a seu favor! Você estará cheio de energia e motivado a conquistar seus objetivos. Não vai faltar entusiasmo para ir atrás do que quer e ainda vai sobrar disposição para dar atenção às pessoas que ama. É um dia ideal para compartilhar sentimentos, viver bons momentos e se sentir mais conectado com quem importa.

Números da sorte: 57 - 29 - 15 - 30 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Apesar de estar no caminho certo, hoje você pode perceber que algumas coisas vão andar mais devagar do que gostaria. Mas não desanime! Use a paciência como sua aliada e aproveite para liberar emoções de forma saudável. Praticar um hobby ou fazer uma atividade prazerosa pode ajudar bastante. Cuide de si com carinho e sem pressa.

Números da sorte: 7 - 49 - 21 - 30 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

Não perca tempo: Clique no seu signo e saiba tudo sobre o Amor, Dinheiro e Trabalho para hoje! Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Tudo indica que hoje você pode se dar muito bem, desde que saiba lidar com suas emoções. Cuide da sua vida social e não deixe o estresse dominar. Se algo incomodar demais, respire fundo antes de agir. Evite decisões impulsivas! Dê um tempo para si mesmo, reflita e siga sua intuição. Ela pode te guiar com sabedoria.

Números da sorte: 21 - 38 - 9 - 16 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Você estará com uma disposição incrível hoje! Aproveite para colocar projetos em prática, mas vá com calma nas decisões. Não há motivo para pressa. Use essa energia para pensar com mais clareza sobre o que quer para o futuro. Tire um tempo só seu, reflita e, se puder, comece a organizar seus próximos passos. Grandes ideias podem surgir!

Números da sorte: 11 - 26 - 48 - 37 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje você não vai querer ficar parado! Vai sentir vontade de fazer mil coisas ao mesmo tempo e vai encarar de frente até os assuntos mais difíceis. A sorte estará ao seu lado e, com sua disposição em alta, o sucesso está praticamente garantido. Tome iniciativas com coragem, pois o universo estará te apoiando em cada passo.

Números da sorte: 16 - 58 - 20 - 33 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Seu dia será marcado por muita ação e movimento. Pela manhã, tudo tende a fluir com facilidade. Já à tarde, pode rolar alguma tensão, mas nada que você não consiga resolver com sua força interior. Use sua energia com sabedoria e não deixe pequenas situações abalarem seu progresso. Mantenha o foco e siga firme!

Números da sorte: 27 - 8 - 49 - 11 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

Descubra o que o Universo reserva para você hoje: Clique no seu signo e confira o Amor, Dinheiro e Trabalho! Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Hoje é essencial acreditar em você e não se deixar levar por opiniões alheias. Sua praticidade e determinação estarão em alta, o que vai te ajudar a alcançar ótimos resultados em diversas áreas. Você terá clareza para resolver problemas e fazer boas escolhas. O melhor de tudo: vai se sentir muito bem consigo mesmo!

Números da sorte: 34 - 51 - 48 - 19 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Três palavras te guiarão hoje: determinação, imparcialidade e organização. Nada de se sentir vítima das circunstâncias. Você tem tudo para vencer! Sua energia estará voltada para alcançar seus objetivos sem passar por cima de ninguém. Os astros estão te dando um empurrãozinho, então aproveite para conquistar espaço com ética e confiança.

Números da sorte: 33 - 18 - 29 - 57 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Sabe aquela tarefa que você anda empurrando com a barriga? Hoje é o dia ideal para finalizar isso. Seu poder de iniciativa vai ser admirado por todos ao seu redor. Alguns desafios aparecerão, mas sua paciência e bom senso farão toda a diferença. E se surgirem conversas delicadas, use seu jeito diplomático para lidar com elas sem causar mal-estar.

Números da sorte: 22 - 49 - 34 - 17 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Depois de um dia cheio, nada melhor do que cuidar de si mesmo. À noite, se permita relaxar, curtir um momento tranquilo e fazer algo que realmente gosta. Isso vai te ajudar a equilibrar sua sensibilidade e renovar suas forças. E lembre-se: evite julgar ou criticar os outros, pois podemos errar sem perceber. Gentileza gera bem-estar.

Números da sorte: 17 - 60 - 22 - 41 | Início da Lua Crescente, em Escorpião.

Fonte: Horóscopo Sideral

Leia Também