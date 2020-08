Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/08) para o seu signo

Áries

A Lua Nova abre o campo afetivo. Esteja com as portas do coração abertas. O céu amplia a autoestima e lhe traz realização com viagens e contato com estudos que o deixam em destaque. Você está disposto a mudar e ser feliz..

Touro

A Lua Nova traz inovações para a família e boas resoluções com documentos que envolvem o imóvel ou possíveis investimentos. Mas é importante aceitar as mudanças e os afastamentos gerados por esses movimentos. Decisões são bem-vindas e necessárias.

Gêmeos

A Lua Nova ativa o contato com pessoas do seu convívio e com parentes. É um período ótimo para lidar com viagens, estudos e com uma pessoa especial que participa destes planos. Você se sente aberto para se comunicar e ficar perto das pessoas que torcem por você.

Câncer

A Lua Nova abre o campo financeiro e pede de você novas posturas para impulsionar a sua carreira e os seus planos. Se estiver em busca de trabalho, é um período ótimo e favorável para o seu desenvolvimento profissional. É necessário estar aberto a experiências novas.

Leão

A Lua Nova deixa em destaque assuntos de seu interesse, o que ilumina as suas posturas. O céu abre o namoro, o lazer e o desenvolvimento de talentos. É um período ótimo para seguir pleno e conectado com valores elevados. Mas é necessário permitir e entender as mudanças.

Virgem

A Lua Nova amplia as suas necessidades emocionais e pede que você abra o seu coração por meio do autoconhecimento. O esforço emocional para tomar decisões certas o leva à expansão e a curas envolvendo a família. Seja leve para permitir as mudanças.

Libra

A Lua Nova abre as relações com os amigos e com as pessoas do seu convívio. É um período ótimo para lidar com projetos e para realizar planos mais ousados. O momento fica aberto para viagens, estudos e para uma nova forma de se relacionar com pessoas próximas.

Escorpião

A Lua Nova abre a carreira e as metas futuras. Você está sendo testado em sua evidência para lidar com decisões que movimentam o futuro. Ficam abertas novas oportunidades profissionais. A prosperidade bate à sua porta. A autoestima é um fator fundamental para receber o crescimento que chega.

Sagitário

A Lua Nova lhe deixa em destaque para lidar com os estudos e as viagens. Você está em expansão e as oportunidades de autodesenvolvimento são excepcionais. O céu lhe permite mudar as suas percepções sobre coisas, pessoas e fatos. A única exigência é permitir a entrada do novo.

Capricórnio

A Lua Nova deixa o caminho aberto para investimentos, conclusões com heranças e documentos. Você se sente mais seguro para mudar e eliminar da sua vida situações que não cabem mais. O cenário deixa visível o seu crescimento emocional. O autoconhecimento é o que ilumina os seus caminhos. Seja forte para permitir as mudanças.

Aquário

A Lua Nova abre o relacionamento e deixa em destaque as oportunidades no campo afetivo. É um período ótimo para perceber melhor as intenções da pessoa amada. Os planos são movimentados e há com crescimento. Esteja aberto às mudanças e entenda de que forma é melhor seguir daqui para frente.

Peixes

A Lua Nova abre o trabalho e mexe com a sua rotina. O céu lhe traz prosperidade e crescimento profissional. Esteja atento e aberto às novas possibilidades que se apresentam. É necessário tomar decisões saudáveis para uma rotina mais produtiva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também