Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/07) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Não se trata agora de encontrar aquela bala de prata que solucione todas as questões, mas de desfrutar da medida de conforto e segurança que sua alma conquistou, mesmo que essa represente uma pequena porção do cenário.

Touro

Negociar é necessário, não importam as condições. Negociar é necessário porque as pessoas andam perdendo o senso de proporção, querendo assegurar resultados imediatos que só seriam possíveis a longo prazo.

Gêmeos

Mesmo que você não saiba o que fazer, faça alguma coisa, porque neste momento é preferível cometer erros do que ficar esperando que o céu se abra e surja a palavra mágica que faz tudo acontecer sem esforço algum.

Câncer

Tome a iniciativa de convidar as pessoas para se reunirem e tentarem aliviar os conflitos e desentendimentos que andaram circulando por aí. Talvez a iniciativa não seja bem-sucedida, mas vale a pena tentar assim mesmo.

Leão

Nem sempre os resultados são compatíveis com as expectativas, mas antes de tornar isso um objeto de frustração, procure observar melhor a situação, talvez você perceba que nada melhor poderia ter acontecido. Observação.

Virgem

Outorgue prioridade a tudo que possa ser feito em conjunto com outras pessoas, porque neste momento a força do grupo está em alta e, com certeza, você vai querer participar e desfrutar dessa energia. Com certeza.

Libra

As complicações são reais, porém, não precisam ser o foco de sua alma, porque são apenas efeitos colaterais que irão se dissipando ao longo do tempo. Procure se focar nos objetivos reais que sua alma persegue.

Escorpião

Ainda que você pretenda ser independente, o olhar das outras pessoas sobre você continuará sendo muito importante, fonte de informações que lhe sirvam para se entender melhor e agir com mais justiça.

Sagitário

Sua alma precisa combinar tudo que anda acontecendo agora num conjunto único, com a maior harmonia possível. A harmonia não acontece espontaneamente, há de se buscar a maneira de intervir para produzir essa harmonia.

Capricórnio

A confiança é fácil de perder e muito difícil de construir. Portanto, cuide dos laços de confiança existentes, procurando proteger as pessoas das complicações que elas não precisam carregar nas costas. É assim.

Aquário

Para não ter de perder tempo, procure se focar agora no planejamento e organização de todos os detalhes que compõem o caminho. Assim você poupará, depois, um tempo enorme de execução, dando tudo certo.

Peixes

Aqui e agora você encontra oportunidades simples para que os planos avancem, sem fricção, sem conflito, apenas seguindo o fluxo da vida e se despreocupando com tudo que de adverso esteja em andamento. Em frente.

