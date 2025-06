Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

A mudança está ao seu alcance, especialmente se há aspectos que o incomodam. Liberte-se dos medos e você começará a encontrar respostas para aquelas perguntas que o atormentam. No início, pode ser desafiador lidar com questões internas, mas é essencial enfrentar esses desafios para alcançar um crescimento real.

Números da sorte: 8 - 56 - 45 - 24 | Lua Nova em Leão.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Se você começar a sentir o peso do estresse, reserve um tempo para entender suas causas. Sua disposição em ajudar os outros pode gerar uma pressão desnecessária. Às vezes, é essencial saber dizer “não”. Esteja preparado, pois alguns contratempos podem testar sua paciência hoje.

Números da sorte: 3 - 36 - 24 - 40 | Lua Nova em Leão.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje promete ser um dia agradável, com a possibilidade de uma viagem internacional se concretizando. Para os empreendedores e freelancers, as oportunidades de crescimento são bastante promissoras. No entanto, é importante dedicar atenção à saúde, pois um pouco mais de esforço pode ser necessário. As perspectivas financeiras parecem favoráveis, trazendo boas notícias.

Números da sorte: 3 - 14 - 22 – 15 | Lua Nova em Leão.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Hoje é um excelente dia para organizar sua vida pessoal e se livrar do que não traz benefícios. Sua autoestima estará elevada, e você pode se surpreender com eventos positivos inesperados. Essa alegria se transformará em uma energia que o incentivará a expressar seus verdadeiros sentimentos.

Números da sorte: 2 - 46 - 38 - 57 | Lua Nova em Leão.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Tenha cautela com pessoas com quem você não costuma se dar bem. No entanto, sua intuição aguçada, aliada à sua inteligência, ajudará a identificar possíveis conflitos. Isso não significa que o dia será ruim, mas pode trazer um pouco de estresse ou agitação.

Números da sorte: 13 - 18 - 37 - 17 | Lua Nova em Leão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Se surgir uma situação confusa, encare-a com leveza e bom humor. Embora não possa mudar o que está acontecendo agora, você pode se preparar para o futuro com uma atitude positiva. Fique atento, pois o desânimo pode levar a um estado de apatia. Desperte para a vida e evite que isso aconteça.

Números da sorte: 10 - 19 - 46 - 14 | Lua Nova em Leão.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, você pode se deparar com recordações de um período mais produtivo da sua vida. É importante aceitar que as mudanças são parte do processo e que sempre há espaço para melhorias. Aproveite para revisar suas responsabilidades e atualizar o que está pendente. O dia promete ser tranquilo, ideal para dar um novo impulso aos seus projetos.

Números da sorte: 1 - 25 - 41 - 35 | Lua Nova em Leão.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Durante o dia, siga sua intuição e evite a pressão de apressar processos ou pessoas. Novas ideias podem surgir, e você está em um momento propício para formar novas parcerias. A combinação de negócios e diversão será favorável, e você encontrará alguém que lhe proporcionará novas reflexões.

Números da sorte: 10 - 42 - 7 - 13 | Lua Nova em Leão.

Não se preocupe se não receber a resposta que esperava hoje. Um atraso não significa algo negativo. Uma situação emocional que o preocupava pode se reverter, fazendo você perceber que perdeu tempo se preocupando com isso. A verdade sobre algo que você não compreendia completamente pode se revelar hoje.

Números da sorte: 12 - 31 - 45 – 19 | Lua Nova em Leão.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Sua intuição será uma aliada valiosa, ajudando a identificar pessoas desonestas ao seu redor. Foque em seus próprios objetivos e evite se envolver nos problemas alheios. Hoje, é melhor observar as dificuldades de longe, permitindo que você tenha uma visão mais clara antes de agir e resolver o que precisa ser feito.

Números da sorte: 4 - 15 - 18 - 27 | Lua Nova em Leão.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Busque a paz interior, pois isso é fundamental para clarear suas ideias. Tente relaxar e não se deixar abalar por questões materiais. Não desanime diante do primeiro obstáculo que surgir; ouça sua voz interior e você encontrará um caminho firme para seguir em frente.

Números da sorte: 5 - 14 - 37 - 20 | Lua Nova em Leão.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Você está em um momento de transformação, onde a reinvenção pessoal é possível e até desejável. Essa mudança pode trazer muitos benefícios, mas também exigirá esforço e resiliência. É natural sentir um pouco de nervosismo diante do novo, mas isso faz parte do processo.

Números da sorte: 60 - 37 - 28 - 14 Lua Nova em Leão.

Fonte: Horóscopo Sideral

