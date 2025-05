Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Evite se envolver em problemas alheios, é importante lembrar que cada um tem sua própria jornada. É melhor deixar que as pessoas enfrentem seus desafios sozinhas. Isso não só as ajuda a crescer, mas também a encontrar suas próprias soluções. Por outro lado, quanto ao seu projeto, não se deixe desanimar por algumas falhas; isso não vai definir o seu caminho.

Números da sorte: 13 - 20 - 36 - 18 - 47 - 52

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

O dia é ótimo para você se abrir e compartilhar suas ideias sem medos ou inseguranças. Sinta-se à vontade para mostrar a todos o que você realmente pensa. Agora, antes de se aventurar em investimentos que podem parecer um pouco fora do comum, procure a orientação de um especialista. Isso ajudará a tirar dúvidas e garantirá que você tome as decisões certas.

Números da sorte: 31 - 7 - 43 - 20 - 58 - 19

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Hoje, talvez você se depare com um comentário desagradável que teste sua paciência e educação. Nesses momentos, respire fundo e lembre-se de que a empatia e o perdão são suas melhores armas. Ao invés de reagir impulsivamente, considere a possibilidade de perdoar essa pessoa, transformando um momento negativo em uma oportunidade de crescimento pessoal.

Números da sorte: 6 - 28 - 49 - 51 - 17 - 30

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Faz-se necessário que você saiba disfarçar um pouco suas aversões. Pois, deixar transparecer que não gosta de alguém pode trazer complicações desnecessárias para sua vida social. Ouça seu coração e siga em frente, especialmente se está com a ideia de adquirir algo que deseja muito. Afinal, a vida é feita de riscos e oportunidades, e você merece explorar suas paixões.

Números da sorte: 10 - 22 - 35 - 9 - 56 - 43

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, você vai sentir uma onda de energia positiva que vai iluminar seu dia. O otimismo e a alegria que transbordarão de você farão com que todos ao seu redor notem sua presença, e isso será algo que vai adorar. Aproveite essa fase, pois encontrará sucesso em tudo que decidir iniciar, então não se complique ao dar o primeiro passo em novos projetos ou ideias.

Números da sorte: 18 - 2 - 47 - 59 - 30 - 26

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Para que suas aspirações se concretizem da maneira que você deseja, é fundamental que saiba gerenciar bem suas emoções. Encare esse desafio que tanto incomoda você com a astúcia e a paciência que a vida lhe proporcionou. Lembre-se de que, com um pouco de paciência e também estratégia, essa dificuldade logo se dissipará, permitindo que siga em frente em paz.

Números da sorte: 5 - 27 - 60 - 11 - 49 - 38

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

Confira também a previsão detalhada do seu signo para hoje:

Áries | Touro | Gêmeos | Câncer | Leão | Virgem

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Esteja atento às oportunidades que estão prestes a surgir, especialmente aquelas que podem levar a coisas significativas em sua vida. O que tem te preocupado e tirado o sono encontrará uma solução em breve, trazendo muito alívio. Este é um momento de afirmação pessoal, onde a autenticidade e a coragem de se expressar serão suas melhores aliadas.

Números da sorte: 10 - 44 - 36 - 7 - 28 - 59

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Um excelente momento vai surgir, onde um mal-entendido que tem gerado tensão será por fim resolvido, trazendo alívio e harmonia para todos. É hora de ter coragem e deixar de lado as opiniões negativas de quem tenta te derrubar; pois as pessoas movidas pela inveja, acabam se enredando em suas próprias armadilhas. Uma viagem inesperada pode aparecer no caminho.

Números da sorte: 4 - 27 - 50 - 38 - 19 - 46

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Mantenha-se conectado com aqueles que ama, mas que moram longe. Uma simples ligação pode iluminar o dia deles e fortalecer laços. Antes de se comprometer com algo novo, respire fundo e reflita; decisões impulsivas podem levar a arrependimentos. Evite discutir sobre as pequenas tolices que aparecem; é melhor deixar passar e focar no que realmente importa.

Números da sorte: 25 - 50 - 9 - 33 - 46 - 17

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Não espere que o destino traga soluções para os seus problemas. Em vez de ficar parado, que tal dar o primeiro passo? Você possui uma inteligência incrível, e é hora de usá-la de forma mais ativa. Não deixe que a inércia te impeça de avançar; comece a agir hoje mesmo. Cada pequeno movimento que fizer pode ser o impulso que precisa para transformar sua realidade.

Números da sorte: 57 - 11 - 39 - 28 - 45 - 60

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Não se preocupe mais, está tudo bem. Se você está sentindo suas emoções à flor da pele e se sente cansado por causa de um desafio que parece não ter fim, saiba que essa fase difícil não vai durar para sempre. Em breve, você verá a luz no fim do túnel, e a serenidade e a alegria vão invadir sua vida de uma forma surpreendente. Tenha fé que dias melhores estão a caminho.

Números da sorte: 9 - 32 - 16 - 40 - 27 - 58

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Aproveite este dia magnífico para cultivar a compreensão e a bondade com os outros. Isso não só beneficiará você, mas também poderá impactar positivamente quem está ao seu redor. É fundamental que neste momento defenda suas opiniões e crenças com firmeza. Portanto, não permita que as palavras de outros o confundam ou façam você duvidar de sua verdade.

Números da sorte: 47 - 28 - 1 - 56 - 30 - 19

Lua do Dia: Lua Nova, que entra em Câncer.

Confira também a previsão detalhada do seu signo para hoje:

Libra | Escorpião | Sagitário | Capricórnio | Aquário | Peixes

Leia Também