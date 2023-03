Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

As pessoas em sua vida tendem a ser mais confiáveis do que o habitual hoje, querido Áries, e você geralmente tem suas prioridades corretas. Você está em boa forma para se dedicar a projetos educacionais e comunicativos. Sua motivação está aumentando, e fazer o trabalho de base para um objetivo específico pode ser atraente e útil. Felizmente, você pode recorrer à paciência para trabalhar em fazer algo certo. Você não tem interesse em apressar um produto inferior! Hoje, seu tempo é melhor gasto se esforçando em uma coisa certa ou aperfeiçoando um ofício. Também é um bom momento para aproveitar o mundo doméstico e traçar planos relacionados à vida doméstica.

Touro

Os trânsitos de hoje apoiam o estudo e a pesquisa independentes, querido Touro. Você pode se sentir mais direcionado e determinado do que o normal, e o desejo de gerenciar uma situação ou assumir o controle é forte. A desenvoltura ajuda você a avançar em seus objetivos. Você prefere se dedicar a algo com valor a longo prazo, e dá trabalho para distraí-lo! Seria útil se organizar mais hoje, pois isso pode ajudá-lo a se sentir mais no controle de sua vida. Se você precisar atender a um erro ou descuido, este é um bom momento para fazê-lo. Encontrar itens perdidos ou preencher os espaços em branco pode beneficiá-lo agora.

Gêmeos

Com os trânsitos atuais, o dia parece construtivo, mas agradável, querido Gêmeos. Você pode ter um interesse mais vital em fugir de tudo ou mudar suas rotinas, mas também é prático o suficiente para aprender algo útil. Você está focado em visões, ideais e objetivos de longo alcance. Há uma boa energia com você para se dedicar ao aprendizado e ao estudo, e um ritmo deliberado se adapta aos pontos fortes do dia. Com um aspecto Marte-Vesta, uma abordagem lenta, mas constante, produz resultados. Expressar sua dedicação ou devoção através de suas ações pode ser muito apreciado. A paciência pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos. É possível que você renove o interesse em um assunto ou caminho de aprendizagem.

Câncer

Os trânsitos de hoje enfatizam pensamentos profundos, estudos, pesquisas, segredos e mistérios, querido Câncer. Você pode aprender algo único sobre seu funcionamento interno ou motivações. Felizmente, você está motivado e pronto para se esforçar, e é gratificante se lançar em uma busca especial. O trabalho independente pode prosperar e você está em um excelente lugar para gerenciar dinheiro e detalhes. As energias hoje são especialmente adequadas para você funcionar ou trabalhar nos bastidores. Você pode se sentir agradavelmente dedicado aos seus entes queridos, projetos de paixão e vida pessoal. Uma forte atração ou interesse pode conduzi-lo.

Leão

A Lua passa o dia em seu setor de parceria, querido Leão, incentivando uma valiosa conversa individual ou um conselho competente. Pode ser um ótimo momento para colaborar. Alguém pode lembrá-lo de suas obrigações. Mesmo assim, você é autodirigido e, embora aprecie o feedback e a interação nesta época do mês lunar, não parece precisar de outras pessoas para motivá-lo a perseguir seus objetivos. Com seu coração verdadeiramente em suas atividades, você pode mover montanhas. Sua dedicação e comprometimento são aparentes. O segredo da felicidade hoje é o equilíbrio.



Virgem

Os trânsitos de hoje inspiram um forte desejo de cortar a penugem e começar a trabalhar, querida Virgem. Por um lado, a Lua se junta a Saturno em seu setor de trabalho e saúde, e você tem uma necessidade emocional de controlar sua rotina ou assuntos diários. Por outro lado, Marte no topo de seu mapa solar se harmoniza com Vesta, e atividades que exigem foco ou concentração intensos são fáceis de desenhar. Você é perfeitamente capaz de fazer suas próprias coisas hoje. Na verdade, você pode ser determinado e felizmente focado em uma busca. Você pode tropeçar ou descobrir algo faltando, perdido ou escondido. As atividades práticas podem ser satisfatórias. Você está se sentindo mais resiliente e enfrentando os problemas menores com calma.

Libra

Os trânsitos de hoje mais favorecem atividades estruturadas, querida Libra. Na verdade, você pode ser bastante produtivo se der um passo de cada vez e evitar desperdiçar suas energias. Você pode até achar reconfortante e satisfatório fazer isso. Você está em um lugar perfeito para se dedicar a um projeto criativo especial ou amigo. Você pode fazer bom uso de um ritmo deliberado. Você está começando a relembrar interesses ou estudos passados e pode se sentir bastante motivado a renová-los ou revivê-los. Procure colocar esforço em algo pelo qual você se sinta apaixonado e honre sua necessidade de alguma ordem e direção.



Escorpião

Os trânsitos de hoje incentivam um ritmo suave, mas produtivo, querido Escorpião. Você quer curar, reabastecer e construir sua força, mas ocioso não é seu plano atual. Na verdade, você pode achar reconfortante fazer coisas construtivas, mesmo que comece pequeno. É um bom dia para atenção especial ao lar e à família, seu sistema de apoio e assuntos pessoais. Você parece ter mais paciência ou determinação para se basear nessas áreas. À medida que você endireita o ambiente de sua casa, pode resultar em maior clareza interior. Dar passos firmes para alcançar um objetivo prático parece mais gratificante agora.

Sagitário

A Lua transita em sua terceira casa solar o dia todo, querido Sagitário, e a necessidade de movimento, progresso e estimulação mental é forte. Ao mesmo tempo, você quer progredir, melhorar e ser construtivo, e não terá muita paciência para ficar ocioso hoje. É um bom momento para compartilhar informações úteis ou colaborar em um projeto ou interesse especial. Um pouco de autodisciplina pode percorrer um longo caminho. Hoje é forte para se aplicar ao aprendizado. Você está especialmente interessado em desenvolver suas ideias ou colocar planos em ação prática. Pode haver um impulso produtivo relacionado à educação ou publicação. Atividades compartilhadas e focadas com alguém podem ser gratificantes.

Capricórnio

Aplicar-se ao seu trabalho e empreendimentos vem naturalmente e é produtivo agora, querido Capricórnio, com Mars em seu trabalho e setor de saúde harmonizando-se com a dedicada Vesta. Algo precisa ser adicionado ou alterado em uma busca, e você fica feliz em dar atenção a isso. Na verdade, editar e refinar as coisas pode ser mais benéfico hoje. Felizmente, as atividades que exigem determinação são atraentes. O desejo de ser produtivo se fortalece e toma conta. Questões de trabalho, saúde e dinheiro podem ser áreas específicas de foco, e você pode se sentir muito mais comprometido com seus objetivos com esses assuntos.



Aquário

A Lua está em seu signo o dia todo, querido Aquário, despertando emoções que exigem alguma atenção. Ao mesmo tempo, há uma grande energia para você hoje afundar seus dentes em um projeto único ou, mais simplesmente, fazer as coisas. Colocar esforço em um relacionamento ou busca criativa pode ser especialmente atraente e valioso. Seu foco e concentração melhoram e você pode reviver um antigo interesse ou passatempo. Há uma energia decididamente auto-suficiente, dirigida e independente para você agora, e é atraente! Uma abordagem moderada para as pessoas e seus objetivos é o ideal agora.

Peixes

O trânsito da Lua em sua zona de privacidade hoje sugere a necessidade de um tempo extra para você mesmo se renovar, queridos Peixes. Você é especialmente influenciado por – ou focado em – experiências e memórias passadas hoje, e é útil pesquisar eventos recentes para que você possa processá-los e digeri-los. Ainda assim, tornar sua casa ou base de operações mais confortável e harmoniosa pode ser um foco satisfatório. Os trânsitos de hoje apoiam o trabalho em direção a um objetivo específico de forma deliberada e paciente, em vez de dispersar suas energias. Você pode se beneficiar levando as coisas passo a passo e adotando uma abordagem organizada.

Leia Também