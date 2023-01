Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/01) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Os relacionamentos amorosos podem ser emocionantes ou profundos com Vênus em sua oitava casa solar nos dias de hoje, querido Áries. Hoje, Vênus se opõe a Urano, e pode haver uma qualidade variável ou inquieta nesses departamentos de vida. Uma reviravolta pode mantê-lo alerta ou experimentar novos desejos e interesses. Quaisquer que sejam as circunstâncias, você está obtendo uma visão única de suas finanças ou algo em sua vida íntima e interior. Procure maneiras de se libertar do comportamento compulsivo que o impede de prosperar, mas tente ouvir seu coração em vez de agir, rebelar-se e reagir. Preste atenção para fazer mais barulho do que o necessário; em vez disso, sintonize-se com a necessidade de fazer mudanças e melhorias positivas. As interrupções de hoje alertam você para a necessidade de jogar fora velhas atitudes e hábitos que o limitaram. Às vezes hoje, você pode lutar contra impulsos selvagens, e se você lutar contra eles ou ceder a eles, há uma necessidade de manter a perspectiva. A vida pode ser um pouco mais caótica do que o normal, mas há lições a aprender, principalmente através dos outros! A Lua passa o dia em seu signo, excitando ainda mais seus sentidos.

Touro

Com Vênus em seu signo oposto hoje em dia, querido Touro, você costuma se comprometer com os outros e aproveitar ao máximo o processo. Hoje, você pode estar dividido entre a necessidade da companhia, feedback ou aprovação de alguém e o desejo de seguir seu próprio caminho e agir de forma independente. Pode haver alguma impulsividade emocional para lidar com Vênus oposto a Urano, o que pode ter resultados mistos se você estiver reagindo em vez de agir com o coração. Você pode ver a si mesmo e seus relacionamentos (ou um parceiro) de maneira diferente através dos eventos de hoje. Mudanças podem ser necessárias para o seu crescimento, e os trânsitos agora têm uma maneira de mexer o pote apenas o suficiente para ver isso. Tente discernir entre desejos verdadeiros e honestos e meros caprichos. A Lua passa o dia em sua décima segunda casa solar, e há uma tendência de guardar as coisas para si mesmo.

Gêmeos

Para melhores resultados, procure ser flexível diante das mudanças, querido Gêmeos, principalmente em seus afazeres diários ou com seu trabalho. Embora hoje seja excelente para entender melhor suas necessidades, chegar a esse ponto pode exigir algumas tentativas e erros. Você não aceita prontamente se as pessoas ou situações parecem estar tentando prendê-lo ou se você se sente enjaulado hoje. Embora você possa ficar tentado a jogar algo fora ou se libertar de uma situação, pode esperar que as coisas passem antes de tomar decisões impactantes. Você pode se sentir particularmente incomodado por condições que não representam você ou que você superou. Esforce-se por abordagens e métodos melhorados ou inovadores. Pense em novas maneiras de se sentir livre ao cumprir suas responsabilidades.

Câncer

As emoções podem estar para cima e para baixo hoje, querido Câncer, com uma oposição Vênus-Urano que nos tira um pouco do centro. Sinais mistos são abundantes. Na verdade, energias instáveis nos níveis sociais podem ajudá-lo a liberar alguma energia criativa se você estiver em uma rotina. Parte de você pode querer experimentar, ou você precisa lidar com outras pessoas que parecem estar fazendo suas próprias coisas sem muita consideração por seus sentimentos sobre o assunto. É certo que você pode não saber se quer estar perto de alguém ou prefere algum espaço. Se você está se sentindo enjaulado, procure maneiras não disruptivas de desfrutar de liberdade e independência. Espere o inesperado e evite tomar decisões rápidas sobre assuntos que exigem mais reflexão e consideração.

Leão

Exibições e reações são possíveis com Vênus em oposição a Urano hoje, querido Leão. Esse trânsito o puxa de duas maneiras totalmente diferentes – uma para o conforto e a parceria e a outra para a independência e liberdade de expressão. Pode ser melhor resolver se adaptar às interrupções em vez de combatê-las. As mudanças agora podem ter uma maneira de trazer à tona necessidades não reconhecidas. Ainda assim, sentimentos inquietos são prováveis, com áreas onde você se sentiu em um barranco ou restrito em foco mais forte. Se o seu trabalho ou reputação atual não se encaixa ou representa você, você pode sentir alguma tensão. Espere o inesperado hoje, em vez de se apegar firmemente aos seus horários.

Virgem

As notícias que chegam podem empurrá-lo em uma nova direção, querido Virgem, ou você ganha uma perspectiva que abre novos mundos para você, e pode haver uma epifania envolvida. Uma oposição Vênus-Urano hoje pode despertar todos os tipos de sentimentos. Os planos podem dar errado. Há também uma tendência de você entrar em conflito com os outros em relação a opiniões e ideias. Se você está se sentindo preso ou estagnado em seus estudos e relacionamentos, você vai querer fazer algo para mudar isso agora. Você pode precisar passar por um mini-renascimento nessas áreas para manter as coisas frescas ou ajudar a liberar alguma criatividade. Embora isso possa tirá-lo da rotina, é melhor evitar levar as coisas ao extremo. Procure sentir frustrações e ver como as coisas são quando tudo transbordou.

Libra

Seu espírito empreendedor é forte, querido Libra, e é relativamente fácil se irritar com suas posses, dinheiro, conforto ou qualquer desordem envolvendo essas coisas. Com Vênus se opondo a Urano hoje, procure estar aberto a fazer mudanças e melhorias positivas e evitar movimentos bruscos. É um momento em que você pode descobrir novos métodos ou coisas que o excitam, mas é melhor não fazê-lo muito rapidamente. Quanto mais inovador ou incomum, mais você é atraído! Alguém pode se opor a você, ou mudanças de horário podem levá-lo a uma nova direção. Também pode haver uma surpresa no departamento de intimidade. Pense fora da caixa, pois qualquer coisa muito comum ou mundana só irá frustrá-lo. As circunstâncias podem parecer forçar uma mudança se você estiver se apegando demais a hábitos e coisas. A chave é controlar impulsos rápidos e manter sua mente aberta para algo que irá beneficiá-lo ou aliviar sua carga. Abra espaço para sua intuição se envolver totalmente.

Escorpião

Uma oposição Vênus-Urano envolvendo seu signo complica as coisas, querido Escorpião. Com Vênus em seu signo hoje em dia, você pode estar procurando por proximidade, mas hoje, outros parecem não confiáveis ou indisponíveis. Ou, uma pessoa importante pode ser reativa ou rebelde quando você prefere manter as coisas no status quo. Evite tirar conclusões precipitadas. Pode haver uma atração ou desejo incomum que surge de repente. Mesmo assim, você pode aprender algo novo sobre si mesmo e suas necessidades por meio de interrupções ou caos. Atividades que lhe permitem uma expressão mais criativa ou espontânea podem ajudá-lo a canalizar a tremenda energia criativa que você está experimentando agora. Os trânsitos de hoje podem lembrá-lo da importância de desenvolver sua independência em vez de se permitir ficar à mercê do humor dos outros.

Sagitário

As energias do dia podem ser temperamentais, exigindo mais atenção à liberdade e ao espaço, querido Sagitário, com Vênus oposto a Urano hoje. Mudanças em sua agenda podem ser caóticas, mas novas direções ou métodos valiosos podem surgir das interrupções. Você pode se sentir bastante confortável em um estado reflexivo, mas se estiver fugindo em vez de simplesmente descansar, os trânsitos de hoje podem tirá-lo do fundo. Embora haja uma sensação imprevisível nesse trânsito, os ajustes podem estar em ordem e as interrupções podem levá-lo a um caminho diferente que acaba servindo bem, talvez até tirando você de uma rotina. Se você está estagnado, este pode ser um momento para liberar um pouco da criatividade e fazer algo um pouco diferente.

Capricórnio

Embora este seja um momento geralmente agradável com amigos, grupos ou sua esperança sobre seu futuro, querido Capricórnio, pode haver um pouco de energia incerta ou abrupta em um nível social hoje. Uma pessoa ou conexão que é mais criativa, visionária, incomum ou não convencional pode figurar fortemente agora. Você é menos tolerante com situações ou pessoas que parecem estar restringindo você com a oposição de hoje entre Vênus e Urano. Você pode estar lidando com distrações ou mudanças de coração. Procure maneiras de atualizar áreas de sua vida que se tornaram monótonas ou sem vida, em vez de tomar decisões muito rápidas. Considere possíveis atualizações e ajustes que podem beneficiá-lo. Não é hora de se apegar teimosamente ao que é familiar. Os sentimentos que surgem hoje podem ser um sintoma da necessidade de mudança, e é melhor estar no comando de tudo, pronto para dirigir!

Aquário

A Lua passa o dia em seu setor de comunicações, querido Aquário, despertando sua curiosidade. Embora não seja um momento ideal para seus níveis de concentração, é bom para se abrir para novas ideias. A oposição de Vênus-Urano de hoje lembra a necessidade de mudar áreas de sua vida que se tornaram muito previsíveis. Uma abordagem progressiva e inovadora é necessária agora, mas não deve ser forçada demais ou levada longe demais para obter os melhores resultados. Procure ser flexível, especialmente porque mudanças de planos ou imprevisibilidade em outros podem aparecer fortemente agora. Parte de você está ansioso por uma mudança de ritmo, mas você precisa reconhecer isso dentro de si mesmo para evitar provocar conflitos sem arranhar a superfície de seu descontentamento. Identifique o que está deixando você inquieto e faça uma pequena mudança, pois isso pode ser fortalecedor.

Peixes

Você não é tão tolerante com os elementos maçantes de sua vida hoje, querido Peixes, e a rotina pode parecer sufocante. Uma oposição Vênus-Urano pode despertar sentimentos fortes e talvez rebeldes, e na raiz disso está a necessidade de mais crescimento ou progresso. A paciência e a atenção podem ser curtas, ou pode haver uma tendência a se afastar de situações que parecem muito limitantes. As mudanças podem trazer novos ares à sua vida, apontando para novos interesses, mesmo que inicialmente não sejam bem-vindos! É melhor se encarregar deles. Na verdade, notícias ou uma mudança de planos podem colocá-lo em uma nova linha de pensamento ou caminho. Procure ser flexível e manter sua mente aberta para minimizar frustrações.

