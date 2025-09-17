Horóscopo do dia: confira a previsão da hoje (17/09) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Amor: A sorte no amor bate à sua porta. Hoje a sorte grande tá do seu lado no romance, então não vacile! Terá a chance de chegar perto de quem você quer de verdade. Deixa os sentimentos rolarem soltos, sem... Dinheiro:Confie no seu feeling com a grana. Hoje a vibe é pra você seguir seu instinto no que diz respeito ao dinheiro. Sabe aquela sensação na barriga que te diz se vale a... Números da sorte: 5 - 36 - 19 - 53 | Lua Minguante, que entra em Leão.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Amor: Novo ciclo, sem medo de se abrir. Este período tem tudo pra você começar um novo capítulo sentimental, liberando aquele medo que possivelmente te travava. Você vai agir com naturalidade e perceber que... Dinheiro:Alegria que vem junto com a melhora na conta. Tá rolando um crescimento na sua vida financeira, e isso merece comemoração de verdade. Seu dinheiro vai começar... Números da sorte: 5 - 43 - 16 - 20 | Lua Minguante, que entra em Leão.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Amor: Alegria e autenticidade são sua arma. Sorrir e mostrar quem você realmente é, com todos os seus defeitos e qualidades, é a receita pra chegar junto de alguém especial. Sua vibe positiva vai melhorar a... Dinheiro: Dinheiro garantido pra fechar o mês tranquilo. A constância bate à porta, trazendo aquela sensação de paz que a gente gosta. Você vai conseguir pagar todas as contas na... Números da sorte: 6 - 37 - 49 - 12 | Lua Minguante, que entra em Leão.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Amor: Reconheça o valor de quem você ama. Possivelmente hoje você conseguirá entender que essa pessoa tem um lugar especial no seu coração. Pode ser que você fique meio travado em como demonstrar isso, mas... Dinheiro: Segura a onda nos impulsos de compra. Hoje a dica é na moral: nada de sair gastando à toa, principalmente em coisas que não fazem diferença. É hora de segurar a... Números da sorte: 9 - 25 - 37 - 53 | Lua Minguante, que entra em Leão.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Decisões amorosas importantes estão chegando. Parece que uma escolha que você vem esperando vai surgir e vai transformar sua vida amorosa pra melhor. Só fica ligado(a) e pronto pra investir tudo por... Dinheiro:Gastar certo vale ouro. Cuidar do dinheiro não é só guardar, é saber onde e como gastar também. A real é que investir naquilo que realmente traz valor pro seu dia a dia é tão... Números da sorte: 7 - 34 - 15 - 57 | Lua Minguante, que entra em Leão.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Descubra o poder dos seus sentimentos escondidos. É provável que você perceba que o que sente por essa pessoa é muito mais forte do que imaginava. Então, traga esses sentimentos para o... Dinheiro: Sinal verde para a paz no bolso. A previsão financeira indica que a tranquilidade tá chegando com tudo. Você vai conseguir pagar suas contas numa boa, sem estresse e sem... Números da sorte: 6 - 45 - 34 - 18 | Lua Minguante, que entra em Leão.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hora de se expressar sem medo. Agora é o momento perfeito pra abrir o coração sem segurar nada. Guardar sentimento só cria um bloqueio que atrapalha sua vibe e seu amor de verdade. Pode ser que... Dinheiro:Finanças melhorando passo a passo. Pode não ser aquela virada de 180º que você tava sonhando, mas olha, suas finanças estão começando a se ajeitar devagarinho. Cada...Números da sorte: 4 - 14 - 38 - 56 | Lua Minguante, que entra em Leão.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Mudanças fortes chegando no romance. Se prepara porque parece que o jogo tá mudando no seu campo amoroso. Talvez aquele crush que não sai da sua cabeça comece a sinalizar algo mais... Dinheiro: Começa a deixar pra trás as preocupações com dinheiro. Aquela pressão e ansiedade que andavam rondando sua conta começam a ficar no passado. Esse alívio financeiro vai... Números da sorte: 18 - 35 - 14 - 2 | Lua Minguante, que entra em Leão.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Um novo olhar pode surpreender você. Talvez você tenha batido cabeça com quem não correspondia, mas agora os astros trazem alguém especial. Fica esperto(a), porque quem tá do seu lado pode ser o que... Dinheiro: Vem aí novidades boas no bolso. As previsões mostram que boas notícias financeiras estão chegando e podem trazer muita alegria. Sua economia tem tudo pra crescer... Números da sorte: 2 - 45 - 14 - 32 | Lua Minguante, que entra em Leão.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Sentimentos mais fortes do que pensa. A partir de hoje pode bater aquela surpresa: o que você sente por alguém é muito mais intenso do que você pensava. Aconexão que parecia só um sentimento... Dinheiro: Invista com cabeça, nada de arriscar demais. Hoje não é dia de se jogar em investimentos duvidosos ou projetos arriscados. O ideal é focar naquilo que faz sentido pra você...Números da sorte: 10 - 58 - 49 - 22 | Lua Minguante, que entra em Leão.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Amor que atraí só boas vibrações. A Lua vai deixar sua energia tão positiva que vai atrair uma pessoa que realmente vale a pena. Ela pode trazer leveza, alegria e equilíbrio pra sua vida. A vibe vai ser tão... Dinheiro:Grana como aliada dos seus sonhos. O dinheiro não vai ser problema, pelo contrário: vai funcionar como uma ferramenta pra você alcançar o que deseja. Bora pensar de boa... Números da sorte: 1 - 38 - 24 - 17 | Lua Minguante, que entra em Leão.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Transformação surpreendente no romance. Às vezes, o amor surge onde menos se espera, como numa amizade que começa a ganhar outro significado. Esse rolêtem tudo pra virar uma história... Dinheiro: Seja esperto(a) e descubra um jeito novo de prosperar. Você pode se surpreender aprendendo maneiras diferentes de controlar seus gastos. Esse novo jeito de lidar com a grana... Números da sorte: 1 - 33 - 18 - 57 | Lua Minguante, que entra em Leão.

Fonte: Horóscopo Sideral | O mais completo e detalhado horóscopo do dia.

