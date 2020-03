Horóscopo de hoje (13/03): confira a previsão para o seu signo

ÁRIES

Mudanças e reformas vão fluir bem no início do dia. Aproveite um tempinho livre para separar e doar coisas que não usa mais. Se você sonha com um novo emprego ou uma promoção, mostre serviço e deixe claro que pode assumir novos desafios. Na paquera, seu charme está acentuado e vai atrair como ímã. E atenção: uma nova paixão pode vir do ambiente de trabalho. Na vida a dois, fase sensual e excitante: lutem juntos por um futuro melhor.

TOURO

A união faz a força e você terá certeza disso se somar forças com os colegas para cumprir suas metas. Uma boa estratégia é se aproximar dos colegas mais experientes e aprender tudo que puder com eles. A Lua estimula o companheirismo e fortalece os relacionamentos em geral. No amor, bom dia para iniciar um romance ou fortalecer a união com seu bem. Valorize as afinidades e demonstre todo seu afeto.

GÊMEOS

Quem sonha em mudar de emprego e dar novo rumo à carreira pode ter uma boa oportunidade nesta sexta-feira. Mire suas metas mais ambiciosas e lute com determinação para chegar onde quer. Bom momento para cuidar da saúde, mudar velhos hábitos e investir em uma vida mais equilibrada. Na paquera, atração por colega pode ser irresistível. No romance, apoie seu bem. Use e abuse do seu poder de sedução.

CÂNCER

A Lua traz sorte, entusiasmo e muita criatividade para o seu signo. Você terá facilidade para motivar e lidar os colegas e pode ter ótimos resultados num trabalho em equipe. Também vai aprender com facilidade: invista em cursos e treinamentos. No amor, a fase é superpromissora: namoro recente tem tudo para se firmar e a união deve ficar ainda mais apaixonada e carinhosa. É só curtir!

LEÃO

Assuntos de casa e família vão exigir atenção e você pode tomar uma decisão importante para o futuro dos parentes. Na vida profissional, pode retomar um antigo emprego ou usar a sua experiência para se destacar no que faz. No campo familiar, boa sintonia com parentes e energia ideal para uma reconciliação. No amor, pode reatar um namoro ou tirar uma relação da crise. Prefira programas caseiros e tranquilos. Fase envolvente no sexo.

VIRGEM

Charme e simpatia ajudarão você a conseguir tudo que quiser hoje. A Lua realça seu poder de comunicação e você saberá direitinho o que dizer para convencer as pessoas. Sucesso garantido para quem trabalha com comércio, telemarketing e atendimento ao público. Os astros também revelam sorte em jogos: faça uma fezinha. Paquera e romance prometem fortes emoções. Com ajuda do céu, será mais fácil dizer e demonstrar o que sente.

LIBRA

Nas finanças, o céu anuncia uma fase muito positiva para o seu bolso: você pode lucrar muito com algo feito em casa nas horas vagas, pode aumentar seus ganhos com mais trabalho ou mesmo com um serviço extra. Só não vá torrar tudo por aí: controle os gastos. No campo sentimental, você vai querer segurança e será exigente nas paqueras. A união pede privacidade e confiança. Controle o ciúme.

ESCORPIÃO

Seu astral será mais leve e descontraído hoje. No trabalho, seu poder de comunicação estará em alta e você vai contagiar todo mundo com seu entusiasmo. Sua criatividade também será enorme, então, dê ideias e sugestões. Pode ter sorte em jogos e sorteios: faça uma fezinha. Na paquera, puxe papo e jogue charme para conquistar o crush que deseja. No romance, não faltarão carinho, romantismo e diálogo. É só aproveitar!

SAGITÁRIO

Este é um bom momento para repensar suas finanças, avaliar despesas e cortar gastos desnecessários. No campo familiar, você também vai observar com mais cuidado os parentes e pode resolver alguns assuntos importantes para a família. No amor, vai preferir manter a discrição e talvez queira manter um namoro em segredo por enquanto. A vida a dois pede cumplicidade, confiança e privacidade.

CAPRICÓRNIO

Você vai contar com o apoio dos colegas para colocar em prática um projeto importante. Trabalhe em equipe e estimule os colegas com sua determinação, firmeza e eficiência. Notícia de amigos pode alegrar a sua tarde ou a sua noite. Nos assuntos do coração, encontros e papos descontraídos devem render boas paqueras e talvez até uma nova paixão. No romance, vai ser mais fácil declarar e demonstrar o seu amor.

AQUÁRIO

Você pode contar com o apoio inesperado de alguém para conseguir uma promoção ou alcançar um objetivo muito desejado e talvez nem fique sabendo quem. Seu sucesso no trabalho pode render uma graninha a mais para o bolso: fique de olho nas oportunidades e saiba aproveitar. No amor, quem está livre pode se envolver com uma pessoa poderosa e disputada. Na união, revele seus planos ao par e lutem juntos.

PEIXES

Você vai querer superar os seus limites e vai se interessar por tudo que possa trazer novas possibilidades para a sua vida. Pense no que quer para o futuro, defina metas e corra atrás. Inspire-se em quem já chegou lá, estude e invista no seu progresso. Ótima fase para sair com amigos, conhecer pessoas e paquerar. Pode encontrar alguém perfeito para o seu coração. Na união, cumplicidade total.

Horóscopo (Via João Bidu)

