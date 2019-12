Horóscopo: confira a previsão de hoje (29/12) para seu signo

ÁRIES

O clima continua positivo para encontrar amigos e bater um papo. Fazendo um balanço, terá satisfação pelo ano que viveu. A união estará cheia de companheirismo, fazendo com que se sintam completos.

TOURO

No último domingo do ano você está em clima de férias e festas. É possível que tenha sucesso realizando um projeto. Quanto mais leveza na paquera, maiores as chances de atrair uma pessoa tranquila.

GÊMEOS

Se puder, passeie, conheça um parque, saia um pouco da rotina. Se tem um par, a relação pode ficar mais intensa com surpresas relacionadas a desejos sexuais. Use e abuse da sedução com seu bem.

CÂNCER

Você deve se emocionar nessa época do ano, mas será capaz de transformar suas mágoas em simples lembranças. Uma paquera do passado pode retornar, e você não deixará escapar um flashback.

LEÃO

Dia movimentado, mas priorize a família. Que tal juntar os parentes cozinhando, arrumando a casa e lavando a louça? No meio do alvoroço, tente ficar a sós com seu bem, para namorar sem perturbação.

VIRGEM

Se deixe levar pelo astral do dia e dessa época do ano e relaxe. Foque um pouco na diversão. Seus sentimentos estarão mais claros, assim, encontrará um amor com equilíbrio entre razão e emoção.

LIBRA

Aproveite o dia de hoje e vá fazer compras, mas se presenteie, pense em você, pois costuma pensar primeiro na família. Com Vênus e Lua fazendo seu charme brilhar, será fácil engatar a paquera.

ESCORPIÃO

Com energia em alta, coloque projetos em prática. Pode ter vontade de se exercitar, ou fazer passeios para lugares próximos. Se a relação passou por momentos delicados, agora estará mais firme.

SAGITÁRIO

Você tem muitas qualidades para mostrar, mas procure se expor menos para não receber ataque gratuito. O exercício da humildade e de se colocar nos bastidores poderá trazer uma nova paixão até você.

CAPRICÓRNIO

Mercúrio em seu signo deixa sua mente mais ágil, aumenta sua comunicação e sua criatividade, podendo descobrir um novo talento. Para se dar bem na paquera vai precisar de jogo de cintura e romantismo.

AQUÁRIO

Estará mais sentimental. A ligação com a família e o passado podem estar sendo aumentadas pela presença dos astros em seu signo. Paixão secreta, ou alguém com filhos poderá ser o próximo amor.

PEIXES

Emocionalmente pode estar mexido(a), mas pense que algumas decepções podem fortalecer e evitar que caia em outras roubadas. Uma paixão adormecida pode ressurgir com força e alegrar seu coração.

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também