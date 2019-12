Horóscopo: confira a previsão de hoje (27/12) para seu signo

ÁRIES

Terá energia para o trabalho e trabalhar com afinco pode render bons frutos. A dois, organizem as finanças para realizarem um sonho em comum. A vida sexual pode receber um estímulo.

TOURO

Dia de conversas produtivas. Pode precisar apaziguar conflitos no trabalho. Bom astral para mudar o visual. Chances de investir em alguém que te encante pela inteligência.

GÊMEOS

Siga sua intuição, conclua e mude o que precisar para zerar o ano. Período de muita inspiração no trabalho. O clima para a relação é de planejar o futuro juntos, com seriedade e empenho.

CÂNCER

No trabalho, sua mente ficará dividida entre as tarefas e o descanso. Parcerias e contato com clientes favorecidos. A paquera renderá, pois o astral está bom para se comunicar e relacionar.

LEÃO

A Lua pede que se programe e não exagere à mesa. Bom período de harmonia familiar e análise da carreira. Procure conversar coisas leves com seu bem, como falar de férias e passeios.

VIRGEM

Permita que seus esforços se transformem em recompensas. A lua pede descontração, leveza e alegria. Possibilidade de surgir uma paixão por alguém, do jeitinho que você imaginou.

LIBRA

Refletirá sobre sua família e o quanto pode contar com eles. Momento de fazer um balanço e ver no que vale a pena se dedicar. Na paquera, procure um amor que lhe valorize do jeito que é.

ESCORPIÃO

Bom momento para aprender mais sobre algo que desperte sua curiosidade. Deve se sentir à vontade com parentes próximos. A relação fluirá como você gosta, com conversas racionais.

SAGITÁRIO

Consciente, não procurará por aprovação de ninguém. Sua energia se recarrega nos momentos de introspecção. Possibilidade de encontrar um amor que mexerá com suas crenças.

CAPRICÓRNIO

Com as baterias recarregadas, você tem a possibilidade de expandir-se pessoal e profissionalmente. Nessa energia poderá atrair um amor que lhe ajude a quebrar barreiras.

AQUÁRIO

Não estranhe se estiver mais isolado(a) nesse momento. Pode haver um desejo de saber o que o(a) motiva a seguir em frente. Nessa busca poderá encontrar um(a) companheiro(a) afetivo.

PEIXES

A sensação é de que todos seus planos se concretizarão em breve. Hoje a balada terá uma energia especial, de união. Poderá se surpreender ao descobrir que um amigo lhe deseja.

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também