Horóscopo: confira a previsão de hoje (26/11) para o seu signo

Áries

Há desperdícios e mentiras que afetam o seu trabalho de uma forma visível. O céu pede que filtre as informações e que aja com ética e justiça. Tenha atenção com situações que você vem guardando há tempos, mas que precisam ser expostas.

Touro

As mágoas que foram armazenadas devem ser digeridas. O céu pede de você um filtro para lidar com informações que afetam a autoestima e que podem causar mal-estar. Não se coloque numa posição de vítima. Tudo o que chega a nós tem a mesma frequência. O cenário envolve amigos, afetos e filhos.

Gêmeos

É preciso dar atenção especial a eventos que afetam a família e que podem envolver documentos. O cenário fala sobre justiça e verdades que vem à tona. É importante ser flexível para interagir com a situação, com o objetivo de revelar e tratar com ética. O relacionamento ou uma pessoa específica pode ser afetado.

Câncer

Existem negligencias e situações que afetam as relações com pessoas próximas, e isso pode interferir no seu trabalho ou na sua rotina. O céu pede que você se expresse com qualidade e relate o que pensa sobre o assunto. Tenha atenção com mentiras e distorções de fatos.

Leão

Os assuntos financeiros tomam uma proporção maior. Tenha atenção com exageros e negligências que podem afetar os filhos ou a autoestima. O céu pede de você elaboração para lidar com ética; documentos podem ser solicitados.

Virgem

Tenha atenção com o apelo emocional e com as expectativas depositadas em pessoas da família ou muito próximas a você. O céu exige de você novas posturas e condutas. A ética é um dos fatores principais para resolver a situação. Uma conversa vai ajudá-lo a tomar a melhor decisão.

Libra

O céu aponta mentiras e situações que acabam vindo à tona e que afetam as relações com parentes ou com pessoas de sua convivência. Você é levado a examinar o cenário em silêncio e com compreensão das expectativas depositadas. Apesar da necessidade de ficar em silêncio, o céu pede que adote uma posição.. Veja mais.

Escorpião

É preciso avaliar as condições financeiras, principalmente as expectativas depositadas em amigos, pessoas e grupos nos quais você tem algum tipo de atuação importante. Uma conversa vai ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Mas o cenário é altamente emocional e carregado de negligências ou distorções.

Sagitário

É importante avaliar as condições que se apresentam para que seja possível seguir os planos. O céu aponta negligências e exageros que prejudicam o seu desenvolvimento. É necessário agir com ética e justiça. Uma negociação pode ajudá-lo a tomar as decisões. O futuro profissional fica em destaque.

Capricórnio

Você é levado a tomar uma decisão importante, que afeta a sua atuação com parentes ou com pessoas que moram longe. O céu também aborda novas experiências em outras cidades ou envolvendo cursos. Tenha atenção com as suas percepções. Julgamento em excesso atrapalha. Documentos podem ser envolvidos.

Aquário

Tenha atenção com a ansiedade e com decisões que afetam os recursos materiais e situações com outras pessoas. O céu pede uma atuação mais próxima com documentos. É importante agir com justiça e desprendimento. Uma conversa o ajuda a entender fatos que estavam soltos e distorcido.

Peixes

É importante encarar o futuro. Documentos podem ser mexidos e solicitados por outras pessoas. O céu pede atenção com eventos judiciais. Tanto você quanto a pessoa tocada estão vulneráveis. O céu deixa claro que a justiça será feita! Busque agir com ética e sabedoria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também