Horóscopo: confira a previsão de hoje (25/12) para seu signo

ÁRIES

Você pensará mais no futuro e nos seus objetivos. Sentirá a necessidade de ajudar as pessoas. Aproveite o momento e visite ou telefone a um parente que mora longe. Clima de compreensão na relação.

TOURO

Os conselhos que você der hoje serão certeiros, mas evite ficar impondo seus pontos de vista quando não couberem na ocasião. Romance que começar hoje pode ficar sério. Sexo excelente.

GÊMEOS

Muita energia para cumprir tudo o que se comprometer a fazer hoje. Terá conversas agradáveis e alegres, com o par e com as pessoas em geral. Seu otimismo deve contagiar todos ao seu redor.

CÂNCER

Seu foco está na organização dos festejos e da sua casa, mas a Lua pede que não se esforce muito para guardar energias para se divertir. Se está só, um lance antigo pode reaparecer e te procurar.

LEÃO

Leoninos costumam adorar comemorações e brilho. Nas festas, podem mostrar dotes culinários ou generosidade, presenteando. Releve se o par ficar muito alegrinho(a), não precisa sentir ciúme.

VIRGEM

Sua atenção está no funcionamento de casa, cuidando de tudo para que todos se sintam confortáveis. Se está só, seu coração deseja alguém para chamar de seu, e essa pessoa pode vir de longe.

LIBRA

Clima de harmonia e amizade em geral, mas não pense duas vezes e peça ajuda para não se sobrecarregar organizando algo. A paquera pode até rolar, mas só se for com alguém que deixe você livre.

ESCORPIÃO

Muita iniciativa e energia para encarar o trabalho e as comemorações nesse fim de ano. Os astros também favorecem passeios para locais próximos e sossegados. Seu amor te compreende e incentiva.

SAGITÁRIO

Você está mais comunicativo(a), com vontade de fazer mil coisas, mas segure a onda para não se cansar. Poderá conhecer alguém na paquera e a impressão será de um reencontro de outras vidas.

CAPRICÓRNIO

O sol fortalecerá seu físico e sua energia. Arrisque sem medo de fazer coisas diferentes a partir de agora. Ao ousar poderá chamar a atenção do(a) paquera e se dar bem nesse novo relacionamento.

AQUÁRIO

Hoje você está no seu modo preferido: amigos para sempre. Prepare a mesa farta para reunir todas as pessoas queridas. Um(a) amigo(a) pode trazer outra pessoa e será com ela que você irá paquerar.

PEIXES

Dia bom para reunir pessoas bem diferentes. Muita conversa, música e motivos para brindar. Alguém poderá se destacar no meio da festa, e vai conquistar seu coração. Corra atrás e engate uma conversa.

Horóscopo (Via João Bidu)

