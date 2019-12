Horóscopo: confira a previsão de hoje (23/12) para seu signo

ÁRIES

Júpiter manda boas energias para a carreira e pode rolar mudança de emprego, de ramo ou até uma grana extra. O romance deve ter mais cumplicidade e companheirismo. Sexo em alto nível.

TOURO

Bom dia para acertar as coisas no trabalho e na vida pessoal. Amarrar pontas e resolver diferenças. Talvez deseje um amor definitivo, e poderá encontrar. A noite de hoje deve ser repleta de paixão.

GÊMEOS

Criatividade e intuição certeiras no serviço. O dia será produtivo, o que fizer hoje vai render. Seu bem pode te ajudar a entender e melhorar suas atitudes, às vezes até o que faz sem saber.

CÂNCER

O dia está favorável para fazer contatos, acordos, vendas e juntar grana para seus projetos. Durante essas atividades, pode surgir uma paquera produtiva. Seu(ua) pretendente irá direto ao ponto.

LEÃO

Bom momento para planejar mudanças na carreira. Organize seu tempo para cuidar da saúde e dos estudos. Mude também a relação com o par, e se comprometam a passar mais tempo juntos.

VIRGEM

O trabalho renderá muito mais se puder realizar suas tarefas só, com pouca interferência. Procure manter seu foco. De uma simples conversa pode nascer interesse por alguém especial.

LIBRA

A sorte está do seu lado hoje, aproveite! O reconhecimento no trabalho pode enfim chegar. Use o bom diálogo no serviço Talvez mude de alvo na conquista e passe a ter interesse em outra pessoa.

ESCORPIÃO

Se você muda, isso reflete também no seu serviço e, gradualmente, você aceitará novidades e parcerias para trabalhar. Seu bem pode te entender, mas, mesmo assim, pode querer menos controle.

SAGITÁRIO

Talvez esteja chamando para si muita responsabilidade no trabalho, foque somente no que interessa. Se recolha um pouco. Avalie se a pessoa que é alvo de sua paixão merece sua atenção.

CAPRICÓRNIO

Ainda está em tempo de colocar em prática um projeto profissional que beneficie uma comunidade. A paquera pode tomar um rumo diferente do esperado, mas mudando para melhor.

AQUÁRIO

A cabeça pode estar fervendo de ideias novas e agora é o momento para ousar e apresentá-las ao mundo. Respire fundo e tome a iniciativa com o(a) paquera. Possível novidades na família.

PEIXES

A sua mente estará mais clara, montando grandes estratégias. Possibilidade de fechar acordos sigilosos. Chances de encontrar alguém com afinidade de ideias e, a partir daí, começar um romance.

Horóscopo (Via João Bidu)

