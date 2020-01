Horóscopo: confira a previsão de hoje (23/01) para seu signo

ÁRIES

Evite misturar amizade com dinheiro, pois pode sair no prejuízo. Mostre sua competência no trabalho, mas sem revelar demais os seus planos. Fique atenta a qualquer oportunidade de promoção e deixe claro que pode assumir novos desafios. Pode se envolver num romance secreto com colega ou alguém importante. Na relação, compartilhe seus sonhos e defina metas para o futuro do casal.

TOURO

O Sol estimula sua carreira e indica uma fase de realizações, mas as coisas podem não acontecer com a pressa que você espera, por isso, controle sua impaciência. Você terá muita facilidade para aprender coisas novas. Troque experiências com os colegas de trabalho. Aceite convites dos amigos, ainda se estiver em busca de um novo amor. No romance, mostre que está ali para o que der e vier.

GÊMEOS

O dia pode trazer mudanças e imprevistos. Procure se concentrar bem nas tarefas e adiantar o serviço para se sair bem nos momentos de tensão. Em casa, bom dia para dar uma geral nas suas coisas e descartar tudo que não usa mais. Seu charme pode atrair alguém influente e muito disputado na paquera. No romance, você estará mais sensual, porém, com vontade de mandar. Revele seu poder de fogo na intimidade.

CÂNCER

Você pode romper uma falsa amizade ou uma parceria que não tem dado os resultados esperados. Mas as parcerias que funcionam vão seguir firmes e fortes e trocar experiências com os colegas será muito produtivo. Na paquera, use e abuse do seu charme. Romance com alguém de outra cidade continua estimulado: preste atenção à sua volta. Vários astros vão abençoar a vida a dois, fortaleça a sua união.

LEÃO

Prepare-se para um dia de muito trabalho. Aposte na disciplina e na organização para dar conta das tarefas. Você também pode ter que lidar com mudanças e imprevistos. Conflitos vão rondar uma sociedade: tenha paciência e jogo de cintura. Respeite a sua saúde. Forte atração por colega. Na união, respeite as diferenças e apoie os projetos de quem ama. Clima envolvente na intimidade.

VIRGEM

Cuidado para não mergulhar demais no trabalho e acabar sobrecarregando a sua saúde: saiba equilibrar as coisas. Fora isso, este deve ser um dia de muita sorte, alegria e criatividade para você. Una-se aos colegas e estimule a cooperação. Vários astros vão animar as paqueras e você só ficará sozinha se quiser. Fase harmoniosa e romântica na união. Demonstre todo seu amor e carinho.

LIBRA

A fase é de sorte, mas as coisas não vão cair do céu. Você deve usar todo seu talento e trabalhar duro para conquistar o que deseja. Faça a sua parte e verá os resultados. Bom astral para serviços caseiros e para tomar decisões que beneficiem a família. Cuide bem da saúde e da beleza. Pessoas conhecidas terão mais chance com você na paquera. Clima carinho e sedutor no romance.

ESCORPIÃO

Tensões vão rondar o convívio com a família ou uma sociedade de trabalho. Ainda bem que Lua e Vênus vão facilitar o diálogo e o entendimento. Seja gentil e aposte na simpatia ao lidar com as pessoas, seja no trabalho, em casa ou no amor. Paqueras e romance recebem ótimos estímulos. Puxe papo para conhecer melhor o alvo. A vida a dois será repleta de romantismo e carinho. Declare seu amor.

SAGITÁRIO

A fase é lucrativa para o seu signo e você pode ganhar uma boa grana com algum artesanato, comida ou algo feito em casa. Terá muita facilidade para vender e negociar coisas. No emprego, cuidado com mal-entendidos e fofocas. Explore sua experiência. O desejo de viver uma relação séria e sólida deve aumentar. Abra o jogo na paquera para não se decepcionar. Programas caseiros farão bem à união.

CAPRICÓRNIO

Você pode ter boas oportunidades de ganhar dinheiro, mas deverá usá-lo com sabedoria. Explore seus talentos e os pontos fortes do seu signo para brilhar no trabalho e conquistar as coisas que deseja. Você pode ter ideias supercriativas: dê sugestões. Seu charme vai atrair fãs na paquera. Puxe papo e deixe claro o que deseja. Dia carinhoso a dois: declare o seu amor.

AQUÁRIO

Controle a sua impaciência e rebeldia ao lidar com os parentes – eles só querem o seu bem. Você vai se sair muito bem ao lidar com pesquisas ou atividades assistenciais. Trabalhar no seu canto será uma boa opção. Terá mais sorte com grana: aproveite. Há chance de romance com uma pessoa misteriosa ou comprometida. Se já tem seu par, livre-se da insegurança e cuide bem de quem ama.

PEIXES

As parcerias estão estimuladas e você pode contar com os colegas para atingir as metas em comum no emprego. Mas cuidado para não revelar um segredo sem querer, pois isso pode sérios problemas. Anime sua vida social, saia com amigos e enturme-se com gente nova. Na paquera, vai encantar quem quiser com seu charme. Afinidade com colega pode virar amor. Na união, ótima sintonia e cumplicidade.

Horóscopo (Via João Bidu)

