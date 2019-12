Horóscopo: confira a previsão de hoje (21/12) para seu signo

ÁRIES

Respeite seu ânimo para decidir o que fazer hoje. Evite atitudes impulsivas que possa se arrepender depois, principalmente se envolver amizade. Dia de reforçar a sintonia e o carinho no romance.

TOURO

A Lua pede para arrumar os armários e se livrar do que não usa mais. Se sair com amigos, cada um que pague a sua conta para não gerar atritos. Durante a paquera, observe bem se a pessoa é sincera.

GÊMEOS

Diverta-se com amigos, mas não abra mão da responsabilidade. Sua atenção estará voltada para o romance. O entendimento entre você e o par estará em alta e podem valorizar a relação que têm.

CÂNCER

Se puder aproveitar o tempo livre com a família, é tudo que você deseja. Em contrapartida, também poderá curtir com amigos próximos. Invista na discrição na conquista, deixando que seus olhos falem mais por você.

LEÃO

Reúna pessoas queridas para bater um papo divertido. Sua casa será seu refúgio hoje e, caso queira, mude os móveis de lugar. Poderá pedir a ajuda do par, mas retribua com uma massagem depois.

VIRGEM

Esqueça o resto e se dedique um pouco à sua beleza. Dê um tempo para descansar mesmo e se alimente direito. Se estiver só, saia para paquerar e poderá encontrar até mais de uma opção.

LIBRA

Pode estar com as emoções à flor da pele, aberto(a) a escutar os problemas dos outros e dar conselhos. Procure equilibrar corpo e mente. Poderá partir para a paquera num lugar com bastante gente.

ESCORPIÃO

A Lua pede atenção, pois você está emocionalmente sensível. Por outro lado, fisicamente está bem. Use esse ânimo para se exercitar. Evite assuntos polêmicos com o par e deixe ele(a) escolher o que farão hoje.

SAGITÁRIO

Com os amigos a diversão será certa, reúna a galera e brilhe na festa. Aproveite para aprender algo novo. Hoje a paquera pode ser no escurinho do cinema, ou no cantinho mais escondido do restaurante.

CAPRICÓRNIO

Apesar de ser mais recatado(a), a lua pede mais desinibição, e isso combina com uma atividade em público com os amigos. Poderá ser surpreendido(a) por uma declaração de amor totalmente inesperada.

AQUÁRIO

Se acordar com vontade de ter mais espaço em casa, reorganize os móveis. Essa necessidade pode ser interna, então se reorganize emocionalmente. A paquera pode ficar nas redes sociais.

PEIXES

Dia favorável para passeios onde possa caminhar e enriquecer seus conhecimentos. Poderá flertar com alguém em exposições de flores, de alimentos ou lançamentos de livros.

Horóscopo (Via João Bidu)

