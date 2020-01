Horóscopo: confira a previsão de hoje (20/01) para seu signo

ÁRIES

O Sol anuncia uma nova fase para suas amizades e parcerias. Você poderá contar mais com as pessoas, inclusive para realizar alguns desejos para o futuro. É um bom momento também para estudar e investir na sua profissão. Mire no progresso e corra atrás. Na conquista, só dará chance se sentir que o alvo realmente combina com você. O romance vai esbanjar sintonia e companheirismo, é só curtir.

TOURO

Prepare-se para viver uma fase iluminada. Pode ter boas oportunidades no trabalho, mudar de emprego ou conquistar uma promoção muito desejada. É um dia de realizações. Mas não espere cair do céu: faça a sua parte para ver os resultados. Pode pintar uma forte atração por alguém da turma. No romance, invista na sedução, capriche no charme e apimente a intimidade.

GÊMEOS

Você vai sentir um desejo maior de progredir na vida e vai se interessar por tudo que possa abrir novos horizontes para você. Faça cursos e treinamentos para crescer na profissão. Una-se aos colegas e trabalhem juntos para atingirem as metas em comum. A Lua estimula o romance e indica um bom momento para iniciar um namoro, planejar um casamento ou fortalecer a união. Viva a paixão sem brigar.

CÂNCER

Mudanças importantes devem ocorrer na sua vida a partir desta segunda-feira. Se você está infeliz com os rumos da sua carreira, é um bom momento para buscar alternativas e virar esse jogo. Mas nem pense em jogar tudo para o alto. É necessário planejar e agir com sabedoria. A saúde pede atenção. Sua sensualidade está no auge e vai ser fácil envolver quem deseja. Use a criatividade no sexo.

LEÃO

Seu dia deve começar leve, divertido e animado. Você terá facilidade para se relacionar com todo mundo, vai esbanjar criatividade e poderá contar com os colegas para o que precisar. Sinal verde para investir numa sociedade com alguém de confiança. A Lua no seu paraíso astral acentua seu charme e indica fortes emoções na conquista. O romance também fica mais carinhoso e estimulante.

VIRGEM

O Sol renova a sua vitalidade e promete uma fase de muita satisfação para você. Bom mês momento para cuidar da saúde e fazer exames de rotina. Você também vai deslanchar no trabalho e pode até assumir novas responsabilidades. Bom convívio com a família. Romance com colega ou pessoa conhecida recebe bons estímulos. A dois, não permita que problemas de rotina abalem a relação.

LIBRA

O Sol ingressa no seu paraíso astral e anuncia um período de muitas alegrias e conquistas para você. Seu entusiasmo será contagiante e todos vão querer a sua companhia. Terá muita facilidade para expor suas opiniões, dar ideias e até negociar melhorias no trabalho. Só cuidado com discussões e fofocas. Sucesso absoluto nas paqueras: explore seu charme. A dois, muita descontração e sintonia.

ESCORPIÃO

Assuntos de casa e família terão prioridade para você. Se você planeja adquirir a casa própria ou fazer melhorias em seu lar, o céu dará todo apoio e boas ideias. Você também pode ganhar dinheiro com algo feito em casa: use a criatividade e mãos à obra! Charme e simpatia serão seus trunfos na paquera, mas cuidado para não assustar o alvo com exigências. A união pede mais carinho e menos ciúme.

SAGITÁRIO

Você vai contar com muita criatividade e terá boas ideias para resolver qualquer situação. Também terá boa lábia, o que deve facilitar bastante o seu trabalho. Se você procura emprego, faça contatos, distribua currículos e compareça às entrevistas confiante. Em casa, fuja de atritos e seja gentil. Seu carisma vai arrasar corações na paquera. A dois, será fácil dialogar e demonstrar sua paixão.

CAPRICÓRNIO

O céu envia ótimas vibrações para o seu bolso. Fique de olho nas oportunidades que podem surgir de aumentar seus ganhos. Também será mais fácil renegociar uma dívida e livrar-se das preocupações. Agora, não vale gastar tudo outra vez: controle-se! Seu coração vai querer um amor só seu. Pense bem antes de se envolver com quem já tem compromisso. Esclareça dúvidas no romance e afaste o ciúme.

AQUÁRIO

Sol e Lua deixarão você ainda mais confiante para correr atrás dos seus objetivos. Com a cabeça cheia de ideias e energia em dobro, nada vai segurar você. Busque aliados. O céu só aconselha a evitar acordos financeiros com amigos, pois pode ter problemas. Quem está livre vai curtir a liberdade ao máximo, a menos que uma paixão arrebate seu coração! Na união, companheirismo total.

PEIXES

Bom dia para fazer um balanço da sua vida e definir novas metas. Você vai se concentrar na carreira e fará tudo que puder para conquistar o sucesso. Só não comente seus planos: corra atrás do que quer, mas sem fazer alarde. Pode pintar uma paixão irresistível por alguém do trabalho ou de grande influência social. Talvez queira manter o romance em segredo. A dois, capriche na sedução!

Horóscopo (Via João Bidu)

