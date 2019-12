Horóscopo: confira a previsão de hoje (15/12) para seu signo

ÁRIES

Bom astral para cuidar da sua espiritualidade, ir à igreja ou refletir sobre a vida. Seu bem pode estar numa importante fase na carreira, e você com certeza o(a) apoiou – comemorem!

TOURO

Escolha um programa para fazer hoje, pode ser algo simples mesmo, mas ficará melhor se for com os amigos. Possibilidades de se dar bem na paquera, com uma pessoa bem humorada.

GÊMEOS

Bata um papo leve com pessoas queridas, assista um filme tranquilo, tente aproveitar o dia para relaxar. O par vai gostar de te ver arrumado(a), só para depois tirar sua roupa.

CÂNCER

Pode unir um passeio a uma tarefa e visitar um brechó ou feira de antiguidade para encontrar algo que buscava. Se estiver só, será uma chance de paquerar alguém com interesses em comum.

LEÃO

A Lua passa por seu signo e pede comemoração. Mesmo sem motivo, o importante é celebrar a vida. Apenas pegue leve com a bebida. Aposte numa festa com seu bem e casais de amigos.

VIRGEM

Um familiar deve te pedir um conselho ou opinião. Se tiver convites para sair, aceite ir aonde seus amigos estiverem. Se está só, pode descobrir alguém especial através de um parente.

LIBRA

Bom dia para reunir amigos e familiares num almoço divertido e leve. O clima para paquera não está dos melhores, mas às vezes pode pintar uma troca de olhares onde nem esperava.

ESCORPIÃO

Mesmo de folga, pode estar pensando no trabalho. Deixe isso para amanhã, namore, passeie e se distraia. Seu par pode estar querendo algo mais caseiro, enquanto você deseja sair.

SAGITÁRIO

Poderá começar o dia indo à igreja. Nos lugares mais inesperados, como assistindo à missa, poderá encontrar alguém interessante. Poderá conversar sobre política e religião, mas evite polêmicas.

CAPRICÓRNIO

Com disposição, poderá fazer amizades, estudar e revisitar lugares próximos. Mesmo isolado, encontrará soluções para os problemas. Na paquera, mais de uma pessoa chamará sua atenção.

AQUÁRIO

Se produza do jeito que gosta, com seu toque de originalidade. Poderá chamar a atenção da paquera. Não se importe com a opinião dos amigos, pois hoje poderão estar mais críticos.

PEIXES

Com a sua generosidade e a ajuda de amigos, vocês arrecadarão fundos para uma campanha que beneficie os menos favorecidos. Poderá começar um namoro com alguém influente.

Horóscopo (Via João Bidu)

