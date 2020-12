Horóscopo: confira a previsão de hoje (15/12) para o seu signo

Áries

O curso da vida deve ser conduzido com autocontrole e entendimento das posturas necessárias para obter progresso e crescimento. O esforço é ainda uma condição. A aceitação dos fatos é um escudo protetor.

Touro

É preciso manter a mente direcionada para o bem, para o bom e para o belo. Esteja aberto a ouvir e aprender. Existem resistências entre as pessoas do seu convívio. Tudo isso será matéria-prima para conquistar crescimento pessoal. É momento de mudar a cabeça e abrir mão de coisas e pessoa.

Gêmeos

A sua visão sobre dinheiro está sendo lapidada. Tenha atenção com o controle desmedido e com situações que exige de você desapego e mudanças. A vida pede de você aceitação de alguns fatos, para que possa prosseguir mais leve.

Câncer

O amadurecimento dói, mas é necessário para conseguir construir pontes sólidas na relação tanto amorosa quanto comercial. É necessário ampliar o seu campo de visão, porque somente assim você poderá perdoar e se conectar a valores elevados.

Leão

É um dia para refletir sobre o seu esforço e dedicação no trabalho. Tudo vai dar certo, mas é momento de manter posturas para estruturar a sua rotina. Você precisa desapegar de situações e aceitar fatos que não estão sob seu controle. Cuide do emocional e dos medos com carinho.

Virgem

As relações com os amigos e com pessoas que participam de seus projetos vêm exigindo de você uma postura madura e de dedicação absoluta. Pode haver a sensação de esforço perdido, mas não não pense assim. Seja forte para se conectar aos seus ideais, elevando a sua consciência para as curas necessárias.

Libra

A sua visão sobre o futuro está sendo reconstruída. Os desafios em família mexem muito com você, mas são necessários para que alcance um novo estado de consciência. Seja forte e faça o seu melhor diariamente. A experiência o leva a ressignificar a sua rotina e o trabalho.

Escorpião

Os estudos vêm com cobranças e exigem de você uma postura madura para lidar com pessoas do seu convívio, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Você está sendo levado a amadurecer por meio de um novo estado mental. Novas atitudes trazem curas para a autoestima e o tornam mais leve.

Sagitário

Para que possa prosperar, é necessário desapegar-se de uma visão financeira restrita ou de um controle que não cabe mais. Reflita sobre esses bloqueios. Mude a sua percepção. Com sabedoria, você aceitará os fatos que devem ser dissolvidos em família.

Capricórnio

As posturas devem ser construídas em pontes sólidas e por meio de uma autopercepção que exige de um você um olhar diferente sobre si mesmo. O relacionamento passa por curas e o leva a se desapegar de uma postura que não cabe mais. Eleve os pensamentos com aceitação e cura.

Aquário

Você é levado a amadurecer suas posturas e, para que isso aconteça, está acontecendo um processo muito forte emocionalmente, no sentido de se conhecer e seguir mais leve. O seu maior aprendizado é aceitar fatos financeiros que não estão sob o seu controle.

Peixes

A autoestima deve ser reconstruída. Para que isso aconteça, você está sendo levado a avaliar a qualidade das relações com amigos e os projetos que esteja desenvolvendo. Os filhos também exigem de você novas posturas. O seu sucesso está ligado à aceitação de fatos e à busca de uma vida mais simples e leve.

