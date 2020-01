Horóscopo: confira a previsão de hoje (15/01) para seu signo

ÁRIES

Use e abuse da sua determinação ariana para conquistar os objetivos ambiciosos que você tem. O céu anuncia uma fase de sucesso e realizações, sobretudo na carreira. Então, arregace as mangas, mostre seu espírito guerreiro e corra atrás. Fará boas parcerias à tarde. Se você está livre, é hora de esquecer as decepções e dar nova chance ao amor. A dois, união firme e forte. Sonhem juntos!

TOURO

Se você quer crescer na vida, siga o exemplo de pessoas sábias e bem-sucedidas. Aprenda com elas. O trabalho vai exigir mais disciplina à tarde. Controle o estresse para não prejudicar sua saúde. Equilíbrio é o segredo para tudo correr bem hoje. Boa sintonia com amigos. Pode até pintar um clima de romance com alguém da turma. Na união, mostre que estará sempre ao lado de quem ama para o que der e vier.

GÊMEOS

Mudanças e reformas em casa estão favorecidas. À tarde, a Lua vai reforçar a sua criatividade e trará mais sorte para encarar qualquer desafio. Explore sua simpatia no trabalho e nas relações em geral. Não deixe de fazer uma fezinha. Seu charme vai atrair muitas pessoas na paquera e pode até iniciar um romance. Quem já achou seu par vai demonstrar todo seu amor e carinho.

CÂNCER

Quem trabalha em equipe ou sociedade terá muita facilidade para dialogar e fazer acordos que agradem a todos os lados. À tarde, é provável que se preocupe mais com a família ou com assuntos de casa. Use seu conhecimento e experiência para lidar com qualquer questão. Pode pedir alguém em namoro ou casamento. Sintonia de corpo e alma com seu bem, ideal para planejar o futuro a dois.

LEÃO

Se você quer aumentar seus ganhos, a ordem dos astros é investir no trabalho. Quanto mais se empenhar, mais fácil será engordar o bolso. Vale até arrumar um segundo emprego: use a criatividade e faça contatos. Seu charme está acentuado e vai ser fácil envolver quem deseja, seja na paquera ou no romance. Um bom papo também pode facilitar a aproximação. Desejos à flor da pele.

VIRGEM

Você vai conseguir o que quiser dos outros se apostar na simpatia e na gentileza. Em vez de críticas e cobranças, elogie os colegas pelo que eles fazem bem. Pode ter boas oportunidades e aumentar seus ganhos à tarde. Na paquera, bom papo e naturalidade ajudarão você a encontrar alguém que combine de verdade com seu jeito. O convívio com quem ama será harmonioso e cheio de afinidades.

LIBRA

Seu trabalho vai render mais se puder ficar no seu canto, com foco no que sabe fazer melhor. A manhã é extremamente produtiva para quem trabalha em casa ou possui um negócio de família. À tarde, a Lua vai realçar toda diplomacia e simpatia do seu signo. Use isso a seu favor, seja no trabalho, na paquera ou no romance. Terá prazer em cuidar da saúde e da beleza. Explore sua sensualidade entre quatro paredes.

ESCORPIÃO

Aproveite o início do dia para fazer parcerias, trocar ideias com os colegas e investir nos seus projetos para o futuro. À tarde, você pode precisar de mais silêncio e concentração para cumprir as tarefas e vai preferir se isolar. O astral está ótimo para os assuntos do coração e um namoro recente tem tudo para ficar mais sério. Já o romance ganha ainda mais carinho e sensualidade.

SAGITÁRIO

Seu signo está ambicioso e você fará tudo que estiver ao seu alcance para ganhar mais dinheiro e melhorar de vida. Talvez queira investir uma grana para melhorar seu visual: vá em frente! Amigos podem dar uma força importante à tarde. Se você está livre, aceite convites da turma e conheça gente nova. Se já tem sua cara-metade, aposte em programas românticos e relembre bons momentos.

CAPRICÓRNIO

Você vai usar toda determinação e perseverança do seu signo para atingir seus objetivos. No trabalho, será exemplo de dedicação, sabedoria e responsabilidade. Terá facilidade para aprender, ainda mais se estiver de olho em uma promoção. Na paquera, você vai revelar toda sua simpatia e autoconfiança e pode deixar quem quiser aos seus pés. Muita sintonia e conversa no romance.

AQUÁRIO

Vários astros vão realçar a sua intuição, por isso, confie no seu sexto sentido para se livrar de pessoas falsas e trapaceiras. À tarde, terá muita facilidade para aprender e pode se entusiasmar com um novo curso ou treinamento. Pode lucrar com algo feito em casa nas horas vagas. No amor, vai querer confiança, lealdade e cumplicidade. Mostre ao par o valor que dá à união e à família.

PEIXES

O companheirismo vai deixar tudo mais fácil para você. Trabalhe em equipe e conte com o apoio de quem confia para tudo que precisar. À tarde, a Lua deixará suas emoções mais intensas. Encare os desafios com serenidade, sem se deixar abater. Seu charme ganhará reforço e a paquera será um sucesso. Romance com colega está favorecido. Fase romântica e sedutora na vida a dois.

Horóscopo (Via João Bidu)

