Horóscopo: confira a previsão de hoje (14/12) para o seu signo

Áries

Seu bom senso leva você ao caminho certo. Alguns chamam de sorte o fato de ser racional. Termine as manias que o machucam. Você deve repensar sua maneira de comer.

Touro

Você está passando por uma fase e precisa agir com flexibilidade para interagir com as mudanças. É um dia para avaliar se fica ou se vai embora. As suas posturas no trabalho ou para direcionar a rotina devem ser renovadas.

Gêmeos

Você terá contatos emocionantes que abrirão as portas para você. Há muito boas amizades à vista. Sua atividade cerebral exige compensação com descanso, conceda-a para que tudo corra melhor!

Câncer

As realidades práticas serão menos insuportáveis. Dê uma trégua à sua luta cotidiana. Você precisa recarregar suas baterias, evite a si mesmo porque precisa!.

Leão

Você atrairá novos contatos com pessoas benéficas para o seu futuro, seja receptivo à novidade. Você sentirá a necessidade de moderar suas ações, seria uma boa idéia, ouvir seus instintos mais profundos e expulsar a negatividade de ontem.

Virgem

As pessoas supersaturadas em seu ambiente descontrolam você. Isole-se do trabalho. Seu corpo precisa de flexibilidade, você se sentirá melhor fisicamente. Deixe a calma chegar, você está muito tenso..

Libra

No campo dos relacionamentos, o ambiente é construtivo e gratificante. A sorte está do seu lado para estabelecer novos links. Perder muito tempo com crianças esgota você. Não procure a razão do seu cansaço além.

Escorpião

Seu senso de humor vai fazer você cuidar de seus relacionamentos. Cuidado para parecer mais frio do que você. Você precisa de atividade, mas evite movimentos bruscos.

Sagitário

Você ocupará o primeiro plano do estágio e não terá nenhum problema para convencer os outros a colaborar com você. Evite conversas agitadas que consomem sua energia, será melhor para você.

Capricórnio

Você mudará sua orientação para obter um melhor equilíbrio em sua situação financeira. Sua visão é clara e sua vitalidade está crescendo. Você sente que possui os recursos necessários para realizar seus planos … ainda precisará diminuir.

Aquário

O bom humor será onipresente e você será mais compreensivo com as pessoas ao seu redor. Faça pausas, não se cuide o suficiente. Tenha cuidado com os movimentos musculares e movimentos bruscos.

Peixes

Você sentirá uma profunda necessidade de intimidade e isso fará com que você conquiste a simpatia de alguns. Seu estado moral é melhor, mas seu corpo exige descanso … você pode usá-lo.

