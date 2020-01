Horóscopo: confira a previsão de hoje (14/01) para seu signo

ÁRIES

Apesar dos desafios, cumprirá as tarefas. Cuidado para não assumir responsabilidades demais e acabar prejudicando a sua saúde. No romance, valorize as afinidades e os objetivos em comum.

TOURO

Pode fazer uma fezinha, mas não aposte tão alto. No trabalho, agarre as boas oportunidades que vão surgir e aprenda tudo que puder. Use e abuse do seu charme para apimentar o seu romance.

GÊMEOS

Bom astral para quem planeja mudar ou reformar a casa. O astral também facilita uma reconciliação com parentes. O romance será repleto de paixão, mas não dê espaço para brigas.

CÂNCER

Sua saúde pode exigir atenção no início do dia: não deixe para depois. No trabalho, tome cuidado com fofocas e mal-entendidos. A Lua deixará você mais extrovertida(o), ótimo para as paqueras.

LEÃO

Terá facilidade para faturar, mas deve ter cuidado para não torrar tudo com coisas supérfluas. Clima sedutor e intenso no romance. Controle o ciúme e pegue leve com as cobranças.

VIRGEM

O dia pode começar meio tenso em família. Procure ser mais paciente para resolver as diferenças sem discutir. Sucesso garantido nas paqueras, pode até ser difícil escolher.

LIBRA

Fofocas podem tumultuar o início do seu dia. Procure manter uma postura discreta, sem confiar demais nas pessoas. Se quer manter um romance em segredo, não conte para ninguém.

ESCORPIÃO

Pode contar com o apoio de alguém para conseguir algo que deseja. Sua criatividade está acentuada: dê ideias e sugestões no emprego. Ótima sintonia na vida a dois. Valorize o companheirismo.

SAGITÁRIO

Vai mostrar toda sua competência e vontade de crescer no emprego, ainda mais se descobrir oportunidade de conseguir uma promoção. Quem está livre pode se interessar por alguém bem de vida.

CAPRICÓRNIO

Dedique-se aos estudos ou procure novos cursos para se aperfeiçoar. Saudade de alguém que está longe? Faça contato! Na intimidade, revele suas fantasias e seus desejos mais secretos.

AQUÁRIO

O trabalho pode trazer alguns imprevistos. Confie em seus instintos e siga a sua intuição. No campo sentimental, seu charme vai atrair como ímã e pode até despertar uma paixão proibida.

PEIXES

Estimule a cooperação e saiba driblar as diferenças para não brigar. Marte deixa seu signo mais determinado, use isso a seu favor, mas sem impor as suas vontades. União firme e forte, é só aproveitar.

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também