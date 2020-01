Horóscopo: confira a previsão de hoje (09/01) para seu signo

ÁRIES

Você pode descobrir algo para ganhar dinheiro sem sair de casa. Vai querer passar mais tempo com a família e pode ter apoio dos parentes em um projeto. Irá trocar a paquera pelo conforto do seu lar.

TOURO

Você vai sentir uma facilidade maior para conversar e fazer acordos. Sucesso garantido para quem trabalha com o público, ensino ou comércio. No romance, boas conversas vão reforçar a sintonia.

GÊMEOS

Preocupação com grana pode atormentar você ao longo do dia. Veja onde consegue reduzir as despesas. Quem está sozinha vai querer alguém para chamar de seu e não e contentará com aventuras.

CÂNCER

Talvez você queira mais liberdade para cuidar das suas coisas hoje. No trabalho, poderá querer independência dos colegas. Já achou sua alma gêmea? Então valorize a união e pense em casamento.

LEÃO

Os astros aconselham você a agir com muita discrição no trabalho. Não comente seus planos: cuidado com oportunistas. Seu coração pode balançar por alguém do trabalho ou que já é comprometido.

VIRGEM

O desejo de se libertar da rotina, se aventurar por aí e experimentar coisas novas será enorme. Terá muita facilidade para fazer novas amizades. Clima romântico e super carinhoso a dois.

LIBRA

Pode pintar uma chance de dar uma guinada na sua carreira, mas é bom avaliar as consequências. A Lua realça sua vaidade: cuide da aparência. Na união, bom dia para falar e planejar o futuro.

ESCORPIÃO

Bom estímulo para se aperfeiçoar na profissão. Você também pode aprender muito com trabalho em equipe. Se você já achou sua alma gêmea, vai descobrir ainda mais afinidades com o par.

SAGITÁRIO

Mudanças no trabalho podem pegar você de surpresa, mas a dica dos astros é encarar as novidades como oportunidades. No amor, seu poder de sedução está acentuado e vai ser fácil conquistar alguém.

CAPRICÓRNIO

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe para cumprir as metas no serviço será uma boa opção. Se você está de olho em alguém, que tal surpreender o alvo com uma atitude inesperada?

AQUÁRIO

O dia será muito produtivo para quem trabalha em casa ou com a família. Na saúde, se as receitas caseiras não melhorarem os sintomas, vá ao médico. Apoie os projetos do par e ajude no que puder.

PEIXES

Você está mais confiante e vai sentir que as coisas estão dando certo para você. A Lua no seu paraíso astral vai multiplicar o seu charme e a paquera será intensa. Há chance de namoro com amigo(a).

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também