Horóscopo: confira a previsão de hoje (08/01) para seu signo

ÁRIES

Ideias criativas e raciocínio rápido ajudarão você brilhar no trabalho. Terá muita facilidade para convencer as pessoas, mas evite fofocas. Melhore o diálogo com seu bem e esclareça as dúvidas.

TOURO

A vontade de ganhar dinheiro e melhorar de vida será um grande incentivo para você investir mais na sua carreira. Notícia de alguém distante trará alegria. Capriche no visual e arrase nas paqueras.

GÊMEOS

Você pode ter uma ideia genial capaz de dar uma guinada na sua carreira. Mas os frutos podem demorar a chegar. Para quem já tem seu par, valorize as afinidades e surpreenda na intimidade.

CÂNCER

Você terá muita facilidade para se relacionar com as pessoas e saberá usar as palavras certas para convencer os outros do que quiser. Atração secreta ou proibida pode ficar irresistível.

LEÃO

Pode enfrentar alguns imprevistos no trabalho, mas terá inteligência e criatividade para driblar qualquer obstáculo. Cuide bem da sua saúde. Vênus estimula o romance e promete muita cumplicidade.

VIRGEM

A Lua desperta o lado mais ambicioso do seu signo e incentiva você a lutar com unhas e dentes pelo quer. Só evite confrontar um chefe. Na paquera, converse mais para conhecer o alvo.

LIBRA

Seu dia pode começar com alguns imprevistos no trabalho, mas tudo deve ficar bem. Seu charme está irresistível e a paquera vai rolar solta! Busque alguém que combine com você.

ESCORPIÃO

Seu dia pode ser cheio de altos e baixos. O segredo para se dar bem é se adaptar às situações sem perder o bom humor. Papos descontraídos vão facilitar a conquista e seu charme será irresistível.

SAGITÁRIO

Você pode ter ótimas ideias para ganhar dinheiro com algo feito em casa, algo que pode fazer nas horas vagas como passatempo. Se já tem um amor, aguarde boas conversas e muitas declarações.

CAPRICÓRNIO

Seu empenho pode engordar as comissões ou até render um aumento. Mercúrio deixa seu signo mais extrovertido. A união será marcada pelo companheirismo. Apoie o par em tudo que puder

AQUÁRIO

Controlar os gastos será um desafio para você. Cuidado para não se endividar, sobretudo com jogos e cartões de crédito. Aposte na simpatia para cativar as pessoas, seja no trabalho ou na paquera.

PEIXES

Você pode ter algum aborrecimento em casa no início do dia. No trabalho, explore sua experiência e busque aliados para cumprir as suas metas. A dois, aposte num programa caseiro e bem romântico.

Horóscopo (Via João Bidu)

