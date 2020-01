Horóscopo: confira a previsão de hoje (06/01) para seu signo

ÁRIES

Fique de olho nas oportunidades de ganhar dinheiro e invista com sabedoria em seus objetivos mais ambiciosos. Não misture dinheiro com amizade. Papos animados à noite, inclusive com quem você ama.

TOURO

Evite bater de frente com autoridades no início do dia. Vai conseguir muito mais se usar a simpatia e a gentileza. Na paquera, seja natural para atrair alguém que realmente combine com você.

GÊMEOS

Você terá que lidar com algumas preocupações logo pela manhã, mas terá maturidade para encontrar soluções. Evite confiar demais nas pessoas. No amor, pode sentir atração por pessoas misteriosas.

CÂNCER

Unir-se às pessoas experientes e responsáveis pode ser muito vantajoso para sua vida. Mas não revele seus planos a qualquer um: mantenha um pé atrás. Romance com amigo(a) tem tudo para dar certo.

LEÃO

Vários astros vão beneficiar a sua carreira neste início de semana. É um bom momento para investir em uma promoção ou arrumar um segundo emprego. No amor, vai escolher seu alvo a dedo.

VIRGEM

Você pode ter alguns imprevistos em viagem, com saúde ou trabalho. Mas os ajudarão você a vencer os obstáculos. Paquera com alguém de outra cidade tem grande chance de evoluir para namoro.

LIBRA

O céu envia ótimas energias para quem quer mudar de emprego ou de casa. Na paquera, seu charme será irresistível e você ainda pode contar com uma força da família numa conquista.

ESCORPIÃO

Estimule a cooperação e a troca de ideias, pois a experiência dos outros vai ajudar em seus projetos. Também pode fazer contatos importantes para sua carreira. A Lua estimula o romance e a sedução.

SAGITÁRIO

Vai cumprir seus compromissos com agilidade e pode até conseguir uma graninha extra. Sucesso garantido em tratamento de saúde ou beleza. Bom momento para fortalecer a união com seu bem.

CAPRICÓRNIO

Seu entusiasmo será contagiante e vai empolgar todo mundo ao seu redor. Abuse da criatividade no trabalho. A Lua traz sorte, faça uma fezinha. A dois, um programa romântico será bem-vindo.

AQUÁRIO

Você pode tomar decisões importantes para seu lar e sua família hoje. No trabalho, procure ficar mais no seu canto e fazer o que sabe fazer melhor. Paquera promete boas surpresas no fim da noite.

PEIXES

A Lua incentivará você a ser menos tímido e se mostrar mais no serviço. Valorize o trabalho em equipe e a troca de ideias para estimular a criatividade. A dois, boas conversas e muito companheirismo.

Horóscopo (Via João Bidu)

