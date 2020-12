Horóscopo: confira a previsão de hoje (05/12/2020) para o seu signo

Áries

É um dia para tomar decisões importante no trabalho. Preste atenção na quantidade e na qualidade que vem empregando as tarefas de sua rotina. O céu pede que filtre as relações e busque qualidade com funcionários e colegas de trabalho.

Touro

A vida coloca à sua disposição novos caminhos e possibilidades. Você fica em destaque, e isso toca profundamente os afetos e a autoestima. É um dia para tomar decisões com a pessoa amada. Tenha atenção com as expectativas e busque filtrar as relações comerciais, mas saiba que os caminhos estão abertos.

Gêmeos

É importante avaliar os afetos e filtrar com sabedoria o que não cabe mais neste novo ciclo. Você é levado a tomar decisões assertivas em família e a avaliar as possibilidades que se apresentam, se quiser obter soluções para o imóvel ou para questões domésticas. O céu dá destaque a documentos.

Câncer

É fato que algumas relações não são recicláveis, mas descartáveis neste novo ciclo. Busque entender o contexto para obter mudanças saudáveis. O dia pede assertividade na comunicação e na lida com pessoas de sua convivência.

Leão

É imprescindível se comunicar com sabedoria para encerrar um ciclo importante neste momento. O dia pede de você decisões fortes para investir e negociar. Busque entender as necessidades e as possibilidades que cercam os seus recursos financeiros.

Virgem

É um dia importantíssimo para tomar decisões que movimentam assuntos do seu interesse. Você está em destaque, mas precisa avaliar as condições que se apresentam à sua volta. Tenha atenção com documentos e normas. Busque o autocontrole material.

Libra

É importante avaliar o seu comportamento e finalizar situações que já não cabem em sua vida. Você é levado a tomar decisões importantes, mas precisa gerenciar melhor a ansiedade e fatores que não estão no seu controle. Busque silenciar e avaliar as condições.

Escorpião

Busque o autocontrole para filtrar as suas sensações a respeito de pessoas de sua convivência. É um dia importante para tomar decisões com assertividade, sobretudo aquelas que movem projetos e pessoas que compartilham os mesmos ideais.

Sagitário

É necessário avaliar as parcerias de trabalho e selecionar as possibilidades. O céu traz destaque à sua carreira e aos planos futuros. É um dia para seguir mais convicto e para tomar decisões ousadas. Tenha atenção com as expectativas e com situações que se apresentam confusas.

Capricórnio

É necessário desapegar-se de situações que fogem do seu controle. O céu aponta decisões importantes, que moverão suas crenças e poderão se relacionar a estudos e viagens longas. As decisões estão em suas mãos e dependem muito da sua disponibilidade.

Aquário

As informações que chegam até você lhe causam transformações profundas. Esteja aberto a mudanças. O céu aponta decisões importantes para lidar com heranças, pensão, investimentos e pagamento de contas. Busque agir com desprendimento.

Peixes

Você está em condições de encerrar um ciclo importante com pessoas ou atividades em grupo dos quais participa. O céu pede de você decisões assertivas com uma pessoa que é importante para o seu desenvolvimento pessoal. Tenha atenção com documentos e expectativas envolvidas.

