Horóscopo: confira a previsão de hoje (05/01) para seu signo

ÁRIES

Os astros convidam você a curtir as alegrias da vida e o que já conquistou com sua dedicação. Quem precisa de dinheiro, pode faturar bem em um serviço extra. Reforce a cumplicidade com seu bem.

TOURO

Ótimo astral para quem planeja viajar e matar a saudade de alguém que não vê há bastante tempo. No trabalho, dê ouvidos às pessoas mais sábias. Cumplicidade deliciosa no romance. Sintonia invejável.

GÊMEOS

Dia de muita intensidade para você. Será mais fácil encarar seus medos e pôr um fim em algumas preocupações, inclusive financeiras. Na união, clima intenso e excitante. Realize suas fantasias.

CÂNCER

Reúna amigos e parentes em casa ou em programas descontraídos e aproveite para colocar o papo em dia com quem estima. Na vida a dois, sintonia deliciosa. Fale do futuro com o seu bem.

LEÃO

A Lua acentua a sua vaidade e você tende a se preocupar mais com seu corpo e visual. Com seu par, a dica é investir nos sonhos e desejos em comum. Clima sedutor e carinhoso à noite.

VIRGEM

Contato com pessoas de outra cidade trará muita alegria para o seu coração. Se não pode viajar, experimente se aventurar em passeios diferentes. Na união, quanto mais romantismo, melhor.

LIBRA

Ótima fase para quem planeja mudar de casa ou iniciar uma reforma. Você também pode trocar os móveis de lugar e dar uma nova cara ao seu lar. A dois, o clima vai ferver entre quatro paredes.

ESCORPIÃO

O céu estimula o diálogo, então, aproveite para colocar o papo em dia ou mesmo para conversar com pessoas queridas e resolver assuntos importantes. Vida a dois em ótima fase, sintonia especial.

SAGITÁRIO

Bom pique para deixar a sua vida mais organizada. Você também terá mais ânimo para cuidar da saúde e do seu bem-estar. Pessoas conhecidas terão mais chance com você na conquista.

CAPRICÓRNIO

A Lua estimula passeios e encontros descontraídos. A paquera também está com tudo, por isso, aceite convites para sair e use todo seu charme para atrair alguém especial.

AQUÁRIO

Aproveite para cuidar das suas coisas, arrumar seu cantinho e fazer coisas que ajudem a relaxar o corpo e a mente. A união pede mais privacidade. Prefira programas caseiros e a dois.

PEIXES

Vai se interessar mais pelo que acontece na vida das pessoas e puxará papo com todos que cruzarem seu caminho. Na conquista, será mais fácil se aproximar do alvo e dizer o que sente.

Horóscopo (Via João Bidu)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também