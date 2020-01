Horóscopo 2020: veja a previsão de hoje (21/01) para seu signo

Confira o que os astros reservam para você e seu signo.

ÁRIES

Os estudos estão favorecidos e você terá muita facilidade para aprender. Troque experiências com pessoas sábias e bem-sucedidas. Inspire-se no exemplo delas para crescer você também. O sucesso não cai do céu: é preciso fazer a sua parte. Se você anda cansada de se decepcionar no amor, busque novas oportunidades, conheça gente nova. Na união, valorize as afinidades e a confiança.

TOURO

A Lua vai acentuar a sua intuição, por isso, confie no seu sexto sentido em tudo que for fazer. Pode ter conflitos em uma parceria ou amizade importante. Tente não levar tudo pelo lado pessoal e não guarde mágoas por qualquer coisa. Você vai esbanjar sensualidade e fará o maior sucesso nas paqueras. Pode até atrair alguém da turma. Boa cumplicidade na vida a dois. Renda-se aos desejos.

GÊMEOS

união faz a força e você deve se aliar aos colegas para conseguir resultados melhores no trabalho. Agora, não vai ser fácil conciliar seus interesses com os de todos, então, prepare-se para conversar, negociar e ceder em algumas situações. No campo sentimental, o desejo de encontrar seu par perfeito será maior e você será exigente na escolha. Romance protegido pela Lua. Respeite as diferenças.

CÂNCER

Você vai mostrar muita disciplina e organização no trabalho. Talvez precise de um pouco mais de concentração e empenho para aprender uma nova tarefa ou função, mas vai se esforçar e tirar de letra. Só evite assumir mais obrigações do que pode cumprir: proteja a sua saúde. Afinidade com colega pode render uma paquera. Na vida a dois, participe mais dos interesses do par e apoie em tudo.

LEÃO

Lua traz sorte, entusiasmo e muita criatividade para você. Com tantas vibrações a seu favor, vai ser fácil encarar os desafios, os compromissos e imprevistos do dia. Aposte na simpatia para cativar as pessoas e conseguir o que quiser. Na paquera, seu charme será irresistível e pode atrair quem quiser. O romance deve ficar mais descontraído e carinhoso. Invista na sedução.

VIRGEM

Procure se dedicar às tarefas que você conhece bem e sabe fazer como ninguém, pois a sua experiência fará toda diferença hoje no trabalho. Quem tem um negócio com parentes vai precisar de muito jogo de cintura para evitar atritos. Você está com vontade de ficar em casa e pode deixar as paqueras meio de lado hoje para curtir a família. Já o romance vai pedir mais confiança e maturidade. Não se magoe à toa.

LIBRA

O dia pode exigir muitas conversas e muitas negociações de você. Convém ter cuidado com a escolha das palavras, pois as pessoas podem interpretar mal e causar algum tipo de confusão. Fique longe de fofocas e confirme toda informação que receber. Papos descontraídos podem estimular as paqueras e facilitar uma aproximação. No romance, esclareça tudo com diálogo, mas adie decisões difíceis.

ESCORPIÃO

Controlar os gastos pode ser seu maior desafio ao longo desta terça. Tenha cuidado, principalmente, para não se endividar com coisas supérfluas. Também pode ter despesas extras com filhos. Se quer mais dinheiro, não espere cair do céu: trabalhe, batalhe e corra atrás. Você terá muito sucesso nas paqueras, só não se iluda com falsas promessas. Curta o amor sem medo nem ciúme.

SAGITÁRIO

O dia pode começar tenso em família. Tente não brigar por qualquer bobagem e não guarde mágoa à toa. No trabalho, por mais que queira retomar um antigo projeto, talvez ainda não seja a hora. Confie na sua experiência e saiba esperar. Seu jeito alegre e otimista sempre faz sucesso nas paqueras, mas pode faltar pique para sair de casa hoje. Com seu bem, prefira programas caseiros e românticos.

CAPRICÓRNIO

A Lua recomenda cautela e discrição. Procure ficar longe de fofocas e desconfie de tudo que os outros disserem hoje. Investigue as informações antes de tomar qualquer decisão, pois pode ser mentira ou intriga de alguém de má-fé. Na paquera, pode se interessar por uma pessoa comprometida ou que guarda algum segredo: vá com calma. A dois, melhore o diálogo e esclareça as dúvidas.

AQUÁRIO

Trabalhar em equipe será uma boa opção para você. Associe-se aos colegas, principalmente se tiverem objetivos em comum. Você só não deve misturar amizade com dinheiro, pois isso pode causar dores de cabeça. Ótima popularidade nas paqueras. Aceite convites, conheça gente nova e mostre seu charme. No romance, respeite a liberdade do par se quiser que ele respeite a sua.

PEIXES

Você vai sonhar alto e vai investir toda sua energia para alcançar seus objetivos. Só precisa ter cuidado para não criar expectativas altas demais. Concentre-se apenas nas coisas que realmente tem chance de conquistar. Você pode atrair muitos fãs com seu jeito carinhoso e romântico, mas tudo indica que não vai se envolver com qualquer um. Na união, boa fase para planejar a futuro do casal.

Horóscopo (Via João Bidu)

