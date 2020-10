Horóscopo 2020: Confira a previsão do dia de hoje (31/10)

ÁRIES 21/3 a 20/4

Equilibrar as finanças será seu maior desafio. Só irá investir em um novo romance se sentir que tem futuro. Desejos à flor da pele com o par. Cor laranja.

TOURO 21/4 a 20/5

Vai lutar com unhas e dentes por seus objetivos. Controle a teimosia para não se indispor com ninguém. No amor, ótimo dia para assumir compromisso. Cor marrom.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

Evite se sobrecarregar de trabalho e controle o estresse para não prejudicar sua saúde. Pode pintar romance com colega. Saia da rotina a dois. Cor lilás.

CÂNCER 21/6 a 21/7

O trabalho vai fluir melhor se agir por conta própria. Paquera com alguém da turma tem chances de evoluir. Fase carinhosa e sedutora com o par. Cor bege.

LEÃO 22/7 a 22/8

Na carreira, você estará confiante e não medirá esforços para se destacar. Vai escolher a dedo na conquista. Na união, bom dia para falar do futuro. Cor azul-marinho.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Momento positivo para investir nos estudos. Quem namora a distância deve reforçar o contato com par. O diálogo também vai fluir bem na vida a dois. Cor rosa.

LIBRA 23/9 a 22/10

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia. Pode aumentar seus ganhos. Na paquera, você saberá bem o que quer. Desejos ardentes na relação. Cor lilás.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Some forças com os colegas para concluir as tarefas. Deve conquistar quem quiser com seu charme. Se tem alguém, é hora de investir mais na união. Cor marrom.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Os astros recomendam que você dê atenção à saúde. Na conquista, pode se envolver com uma pessoa conhecida. Compartilhe seus sonhos com o par. Cor vermelho.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Se for trabalhar, procure se aliar aos colegas. Se está de folga, foque na diversão! Pode pintar paquera em encontro virtual. Fase carinhosa a dois. Cor marrom.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

Imprevistos podem acontecer em casa e com a família. Invista mais nos seus projetos e na sua carreira. No amor, aposte em programas caseiros. Cor pérola.

PEIXES 20/2 a 20/3

Simpatia e boa lábia vão facilitar o convívio com todos ao seu redor. Use a tecnologia para paquerar. Na união, valorize as afinidades com seu bem. Cor azul-turquesa.

