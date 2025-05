Homenagem às Mães terá show especial do Roupa Nova Cover em São Carlos

No mês de maio, dedicado às mães e tradicionalmente conhecido como o mês das noivas, São Carlos será palco de um evento inesquecível para celebrar essas datas tão especiais. No dia 17 de maio, todas as mães da cidade serão homenageadas com um belo show da banda Roupa Nova Cover, tributo oficial que promete emocionar com os maiores sucessos que marcaram gerações.

O evento acontecerá no Espaço Cultural Ipê Mirim, localizado na Estrada de Servidão B, Bairro Bela Vista Sãocarlense. A entrada será gratuita, mediante retirada antecipada dos convites nos pontos de distribuição ou com a doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados a mães carentes da cidade, promovendo não apenas uma noite de celebração, mas também um gesto de solidariedade.

A estrutura do evento contará com um grande aparato de som, luzes, DJs fazendo a abertura com clássicos dos anos 70 e 80, além de um serviço completo de bar, porções de boteco, atendimento personalizado, segurança e estacionamento para até 80 veículos.

Essa será uma oportunidade única para relembrar os grandes sucessos do Roupa Nova, curtir bons momentos em família e, ao mesmo tempo, contribuir para ajudar quem mais precisa. A organização convida todos os são-carlenses para celebrar, ajudar e se emocionar em uma noite inesquecível.

Para mais informações, entre em contato com:

Regiane: (16) 99154-4571

Lucimara: (16) 99100-3746



