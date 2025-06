Há um ano, são-carlense foi homenageado na Times Square

A Times Square é um dos pontos turísticos mais visitados do planeta, recebendo cerca de 360 mil pessoas por dia — chegando a mais de 130 milhões por ano. Conhecida por seus painéis luminosos gigantes, sua energia pulsante e por ser palco de grandes campanhas publicitárias, shows e celebrações globais como a virada do ano, aparecer ali é, para muitos, sinônimo de reconhecimento e prestígio.

Agora imagine: você está caminhando em uma das avenidas mais movimentadas do mundo, entre luzes, música, turistas e artistas de rua, e de repente, ali está você, estampado em um painel gigantesco, com uma mensagem de amor vinda do outro lado do continente. Foi o que aconteceu com Thiago. Surpreso, ele ficou visivelmente emocionado ao ver o gesto público de afeto, amor e admiração preparado por André — uma verdadeira declaração em 4K no meio da cidade que nunca dorme.

Mas quem conhece Thiago sabe que ele merece cada segundo dessa homenagem. Engenheiro de Produção e especialista em Processos Regulatórios, ele é daqueles profissionais que se destacam pelo esforço, pela inteligência e pela dedicação. No pessoal, sua marca registrada é o carisma: com um espírito brincalhão e uma alegria que contagia qualquer ambiente, Thiago conquista amizades por onde passa e é querido por todos que têm o privilégio de conviver com ele.

Neste mês em que completa mais um ano de vida, o jornal presta sua homenagem a esse são-carlense inspirador, que nos ensina, todos os dias, que viver com leveza, amor e intensidade é o que torna a vida extraordinária. Parabéns, Thiago Cruz! Que a vida continue lhe dando motivos para sorrir — e, quem sabe, novas

